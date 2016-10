Adela ist Zirkusdirektorin. Sie sucht verzweifelt nach ihrer entführten Tochter: »Stürmisches Land – Tempestad« Foto: ZDF/Ernesto Pardo

Zünftige Bande

Jean, Charles, Raymond, Jacques und der Grieche Mario halten zusammen. Fast täglich treffen sie sich auf ein oder mehrere Pernods an der Bar, für größere Wünsche fehlt es den Männern an den nötigen finanziellen Mitteln. Das ändert sich jedoch schlagartig, als sie mit einem Gemeinschaftslos den Jackpot der Lotterie knacken und 100.000 Francs gewinnen. Zunächst verfolgt jeder seine eigenen Träume, doch dann wird den fünf Freunden klar: Sie wollen zusammenbleiben. Gemeinsam kaufen sie ein heruntergekommenes, romantisch gelegenes Schlösschen am Flussufer, das sie in ein Tanzlokal verwandeln wollen. Doch dann zieht ein Sturm auf … Auf Drängen des Filmproduzenten musste Regisseur Julien ­Duvivier zwei alternative Enden drehen und dem Film ein Happy-End auf­pfropfen. Arte zeigt den Klassiker in der Originalversion. Mit Jean Gabin (Jeannot), Charles Vanel (Charlot), Viviane Romance (Gina). F 1936.

Universum

Afrikas Wilder Westen – Namibias Wüstenpferde

Mal was anderes, Kurioses und doch wohl weitgehend Unbekanntes: In der Namib an der Westküste Namibias leben Afrikas einzige Wildpferde, Relikte des Diamantenbooms der deutschen Kolonialzeit – ebenso zurückgelassen wie die Geisterstädte der Minen, die vom Sand zurückerobert wurden und eine Wildwestatmosphäre schaffen. Etwa 200 Pferde des einstigen Bestandes leben noch. Nur ein altes Bohrloch, mit dessen Wasser einst das Zentrum der Region, Lüderitz, und die deutsche Eisenbahnlinie versorgt wurden, hilft ihnen zu überleben. Solange die Pferde im weiteren Umkreis des Brunnens bleiben, ist gesichert, dass sie nicht verdursten. Oft aber sind die erreichbaren Weidegründe bereits abgegrast. Hm – humanitäre Mission? Grüne? Oder AfD – das sind doch Deutsche dort!

Die Story im Ersten

Schichtwechsel – Die Roboter übernehmen

Bereits empfohlen. Das könnte hier jetzt also auch ein Roboter machen.

Stürmisches Land – Tempestad

Eine Gruppe von Leuten wird ohne Beweise des Menschenhandels angeklagt und inhaftiert. So können die Behörden einen Schlag gegen die organisierte Kriminalität melden, und die Öffentlichkeit ist beruhigt. »Pagadores« (Zahler) nennt man die Opfer eines solchen Verfahrens in Mexiko, da sie für die Verbrechen anderer bezahlen. Die Dokumentation wurde 2016 auf der 66. Berlinale gezeigt. Mexiko 2016. Regie: Tatiana Huezo.

