Verfolgungsermächtigung gegen PKK

Zu jW vom 8./9. Oktober: »Feindstrafrecht gegen Kurden«

Ergänzend zu diesem Beitrag ist zu erwähnen, dass die deutsche Justiz bzw. die Strafverfolgungsbehörden nicht in den vergangenen Wochen gegen zwölf mutmaßliche PKK-Aktivisten vorgegangen sind, sondern kontinuierlich in den vergangenen Jahren, seit Frühjahr 2015 aber verstärkt.

Zur Verfolgungsermächtigung: Am 22. September haben Rechtsanwälte dem Bundesjustizministerium einen ausführlichen Antrag zur Rücknahme der Verfolgungsermächtigung gegen Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) übergeben. Ein komprimierter Antrag, verbunden mit der Aussetzung des Verfahrens, wurde eine Woche später von den Verteidigern von Ahmet Celik in den Prozess eingebracht.

Zum »Überblick: Angeklagte und Beschuldigte« sei noch ergänzt: Das Hauptverfahren gegen Ahmet Celik wurde am 12. Mai 2016 vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf eröffnet; terminiert ist es vorerst bis Ende November. Ali Hidir Dogan befindet sich in U-Haft in der JVA Berlin-Moabit und Zeki Eroglu in der JVA Schwäbisch-Hall.

Azadi e. V., Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in Deutschland, Köln

US-kritischer Film

Zu jW vom 28. September: »So läuft es halt«

(…) Ich habe mir den Film angeschaut und ihn weder als langweilig noch als an der Fiktionalisierung gescheitert empfunden. Ein Gewinn wurde der Film deshalb für mich, weil es Oliver Stone gelungen ist, die Dimensionen des geheimdienstlichen Cyberkrieges der US-Regierung gegen die eigene und die Weltbevölkerung mit verständlicher Filmsprache deutlich zu machen und dabei auch die enorme Gewissensleistung Snowdens zu würdigen. (…)

Ich finde es schon seltsam, wenn der US-kritische Film »Snowden« in der jW verrissen wird, aber in der gleichen Zeitung vor nicht allzulanger Zeit in den Fernsehprogrammhinweisen ein Anti-Vietcong-Schmarren wie Michael Ciminos »Die durch die Hölle gehen« beworben wurde. (…)

Jürgen Günther, per E-Mail

Aus Schlimmem noch Schlimmeres

Zu jW vom 8./9. Oktober: »Die Mutter des ­Terrors«

Wenn der Angriff US-amerikanischer Truppen und ihrer Unterstützer auf Afghanistan als »Geburtsstunde des Terrors« bezeichnet wird, bleibt dabei der Zeugungsakt außer acht. Logischerweise war der früher. Anfang der 70er Jahre wurde in Afghanistan eine konservative Monarchie gestürzt. Danach folgten einige Regimes mit mehr oder weniger fortschrittlichen Ambitionen, ohne dabei auf demokratische Methoden zu achten. Deren zunehmende Nähe zur damals noch existierenden Sowjetunion verärgerte die »westliche« Führungsmacht USA ungemein. Also wurde nach Verbündeten gesucht, die dann auch in erzreaktionären patriarchalisch-islamischen Kräften gefunden wurden. Diese wurden flugs als »Rebellen« oder sogar »Freiheitskämpfer« glorifiziert, um Waffenlieferungen und andere Unterstützungen zu legitimieren. Eine der damals nach westlicher Diktion »guten« Gruppen waren die Taliban. Was aus ihnen wurde, ist bekannt.

Der Kampf des »Westens« erinnert an Goethes Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nicht mehr los wurde. Blöderweise versucht sich dieser gleichzeitig als Meister aufzuspielen. Das Ergebnis sehen wir im Irak, in Libyen, in Syrien und, wenn dies nicht gestoppt wird, noch in anderen Regionen der Erde, wo es »strategisch wichtige Interessen des Westens zu verteidigen« gilt. Staaten, die nicht unbedingt unsere Sympathie verdienten, wurden ohne Rücksicht auf Menschenleben destabilisiert. Für die dort lebenden Menschen wurde aus Schlimmem noch viel Schlimmeres, was aber die Regime-Verteidiger genausowenig scherte wie die auf »Regime-Change« setzenden und gleichzeitig konkurrierenden auswärtigen Kräfte. Früher nannte man so eine Politik »Imperialismus«, wer dies heute tut, wird als was auch immer beschimpft. Lasst sie uns beschimpfen, wir haben recht!

Uwe Lorenzen, per E-Mail

In den Ruin

Zu jW vom 11. Oktober: »Italiens Schande«

In dem Artikel fehlt ein Hinweis, dass es eigentlich Deutschlands Schande ist, durch Lohn- und Sozialdumping Italien in den Ruin zu treiben. Frankreich ist in ähnlicher Weise betroffen.

Hans-Ulrich Bünger, Freudenstadt

Nicht objektiv

Zu jW vom 29. September: »Übliche ­Verdächtige«

Auch dem gutgläubigsten Mitbürger müsste doch eigentlich klar sein, dass ein von der Staatsanwaltschaft eines NATO-Staates und US-Verbündeten vorgestellter »internationaler« Untersuchungsbericht etwa so objektiv ist wie ein – sagen wir – von der Staatsanwaltschaft Lugansk präsentierter Untersuchungsbericht.

Hajo Kahlke, per E-Mail

Postkapitalistische Formen

Zu jW vom 5. Oktober: »Teile und herrsche«

(…) »Teilen« heißt unter kapitalistischen Bedingungen immer: mieten, pachten, leihen, leasen – und die Kapitalverwertung funktioniert dabei prima! Keine Spur von Jeremy Rifkins Ausstieg aus dem Kapitalismus! Selbst die in diesem Zusammenhang viel gerühmten Genossenschaften tendieren oft dazu, sich an der durchschnittlichen Kapitalrendite zu orientieren anstatt an den Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Aber man sollte es – bei aller Skepsis – doch immer wieder mit solchen »postkapitalistischen« Formen versuchen. (…)

Volker Wirth, Berlin