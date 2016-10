Wer einem da alles schreibt!

Foto: Jens Wolf dpa-Bildfunk

Jetzt sagen sie ja, dass das eigentlich alles unheimlich gefährlich ist mit dem Internet. Erst haben sie einem eingehämmert, dass man mit der Zeit gehen muß, sonst ist man unten durch und hintendran und verknöchert und wird nicht mehr ernst genommen. Und nun machen sie einen ganz verrückt damit, dass man nichts von sich ins Web reingeben darf und alle seine Daten verschweigen soll, weil man sonst unwahrscheinlich ausgeforscht und ausspioniert und gläsern wird und sich dann nicht mehr retten kann vor neuen Zumutungen.

Ich meine, die wissen ja nicht, was sie wollen! Wenn man nichts reingibt von sich, dann kriegt man ja auch nichts, und dafür sollen diese Webs doch eigentlich da sein, dass man alles schneller und billiger kriegt und mit der Welt verbunden ist, ganz bequem mit Surfen vom Sofa aus sozusagen. Da hat man das nun beim Seniorentreff mühsam gelernt, und das muß ich sagen, in meinem Kurs, da haben die das toll erklärt, das mit den Mails zum Beispiel!

Ich bin immer ganz überrascht, wer einem da so alles schreibt. Komisch ist, dass diese Mailer wohl gar nicht wissen, ob man eine Frau oder ein Mann ist, denn die bieten ihre vielen preiswerten Sachen alle nur für Männer an! Wahrscheinlich haben die immer noch Vorurteile, dass Frauen das mit der Technik gar nicht können und meinen deshalb, es lohnt sich nicht, ihre Sonderangebote auch mal speziell für weibliche Mailempfänger anzubieten. Ich habe da öfter schon hingeschrieben an diese Viagra-Leute, aber die antworten einem gar nicht. Wahrscheinlich habe ich eine falsche Taste gedrückt, das ist ja das Blöde, dass man hinterher nicht mehr weiß, auf welche Taste man eigentlich gedrückt hat, und dann ist alles weg, und man weiß nicht, wohin es dann gegangen ist.

Und nun sagen sie ja, man soll überhaupt nichts beantworten und auf keinen Fall niemals seinen Namen und seine Adresse ins Internet tippen, weil dann alle Firmen einem sofort Angebote schicken und Glücksgewinnversprechungen machen, die man niemals glauben darf. Da frage ich mich, warum ich das alles gelernt habe, wenn ich dann so tun soll, als wäre ich gar nicht ich, ich meine, mich sozusagen verstecken soll, obwohl ich ziemlich stolz darauf bin, in meinem Alter das noch gelernt zu haben. Und wirklich, ich meine, ich bin doch nicht bescheuert – das kann man sich doch denken, dass das nichts Seriöses ist, wenn man seine Adresse ins Internet schreibt und daraufhin Reklame mit der altmodischen Post bekommt.