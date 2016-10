Bewusst unmodern

Der Allroundkünstler zu Hause am Schreibtisch Foto: Browse Gallery

»Robert Wolfgang kommt!« Wenn ich meinen Vater diesen Satz sagen hörte, wusste ich, dass die Bude voll wird, laut und verqualmt, bei steigender Stimmung. Denn mit Robert Wolfgang Schnell kamen auch Günter Bruno Fuchs, sein bester Freund, und andere Figuren aus der Westberliner Bohème der sogenannten Wirtschaftswunderjahre. Mit fünf war ich fasziniert von diesen gutmütigen dicken Männern – sie waren anders als normale Erwachsene, nachdenklich und lustig zugleich, und scherten sich wenig um gutes Benehmen. Und sie schienen irgend etwas Großes vorzuhaben, was ich aber noch nicht verstand.

Was das genau war, lerne ich heute, 45 Jahre später, in der Ausstellung »100 Jahre Robert Wolfgang Schnell« im Kunstquartier Bethanien. Der 1916 geborene, zu Unrecht nur als Kinderbuchautor (»Holger wohnt im Zoo«, 1974) und TV-Seriendarsteller (Hafenpastor Blacky in »MS Franziska«, 1977) einem breiteren Publikum bekannte Allroundkünstler wird in seinem ganzen Facettenreichtum präsentiert.

In Wuppertal geboren, wurde er in jungen Jahren erst Anarchosyndikalist, dann Kommunist. Er brach die Schule ab, versuchte sich als Komponist schräger Tonkunst, und dann wollte er Maler werden, was ihm die Nazis aber verweigerten. Statt dessen wurde er Hilfsarbeiter. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs eingezogen, desertierte er Anfang 1945. Nach dem Krieg wurde er Schauspieler und führte auch Regie, unter anderem in Berlin bei Wolfgang Langhoff am Deutschen Theater, mit dem er sich nach zwei Jahren zerstritt. Er schlug sich als Drehbuchautor, Journalist und mit diversen Jobs durch. 1959 gründete er zusammen mit seinen besten Freunden Günter Bruno Fuchs und Günter Anlauf die legendäre Galerie »zinke« in Berlin-Kreuzberg, Oranienstraße 27. Ganz idealistisch sollte hier Kunst jenseits des Betriebs in den Alltag gebracht werden, in die Hinterhöfe, auf die Straßen, in die Kneipen, letztlich zu den Arbeitern. Es ging dabei um international bekannte Maler wie den Surrealisten Hans Bellmer und um junge Literaten wie Günter Grass, aber auch um die lautmalerischen Nonsensgedichte von Hans Arp und um Jazzmusik. Auch wenn die Arbeiter eher nicht erreicht wurden, das Berliner Nachtleben wurde verbessert. In der »zinke« formierte sich – so Robert Wolfgang Schnell – »eine utopische Gesellschaft, vom Straßenkehrer bis zum Wirtschaftsmanager, von weltbekannten Künstlern bis zu brotlosen Zuhältern«, wobei »Trostlosigkeit als turbulente Fröhlichkeit ausgegeben« wurde. Es wurden auch »Schuhe vergessen und große Bilder für einen Schnaps verkauft«.

1964 setzte Schnell der »zinke« mit seinem Roman »Geisterbahn« ein Denkmal, da war die Künstlerkneipe schon zwei Jahre zu. Es war ein liebevoll spöttischer Nachruf, eine berlinische Milljöhstudie der damals beginnenden Kreuzberger Subkultur, deren treibende Kraft Schnell war. In der Blödpresse handelte er sich damit den Ruf eines »Rinnsteinpoeten« ein, andere bezichtigten ihn des Proletkults. 1968 engagierte RWS den damals erst 18jährigen Ralph Christian Möbius, der dann bei Ton Steine Scherben zum berühmten Rio Reiser werden sollte, als Komponisten für eine Goethe-Revue mit dem Titel »Hanswurstiaden«. 1972 war Schnell Mitbegründer der »Berliner Malerpoeten«, 1986 starb er in Berlin-Charlottenburg.

Das Zentrum der Ausstellung bilden zahlreiche Ölgemälde des Autodidakten, die auf den ersten Blick naiv wirken, wie Kinderbuchillustrationen. Bei näherer Betrachtung offenbaren diese Arbeiten aber eine glühende, teilweise melancholische Innerlichkeit, die anrührend ist. Schnell war bewusst unmodern, er lehnte den westlichen Abstraktionskult nach dem Faschismus ab. Er war gegen jede politische Vereinnahmung und vertrat eine Neubelebung des Gegenständlichen.

Seine antibürgerliche Haltung tritt am deutlichsten in seiner heute weitgehend in Vergessenheit geratenen Prosa zu Tage. Die wichtigsten Bücher sind »Mief« (1963), eine Bestandsaufnahme kleinbürgerlichen Bewusstseins, das er zeitlebens hasste und bekämpfte, »Erziehung durch Dienstmädchen« (1968), in dem er seine Kindheit in Wuppertal während der revolutionären Umbrüche in der Weimarer Republik beschreibt, »Der Weg einer Pastorin ins Bordell« (1984) und »Das Leben des Heiligen Hermann Katz«, erschienen 2006 aus dem Nachlass – ein Entwicklungsroman über einen Gedichte schreibenden Zuhälter. Schnells Antihelden sind Außenseiter, voller innerer Widersprüche, Menschen, die einem falschen Leben nachjagen und das zu spät erkennen. Sein literarischer Erfolg blieb begrenzt. Man sagte ihm nach, er hätte die besondere Fähigkeit, sich bei den richtigen Leuten falsch zu benehmen.

Nach eigenem Bekunden wollte Schnell den Leuten »etwas mitteilen, damit sie mit dem Leben besser fertigwerden, weil sie wissen, was die Wahrheit und was vernünftig ist«. Ein großer Plan. Aus dem Freundeskreis meines Vaters sind Schnell und Fuchs so plötzlich verschwunden, wie sie aufgetaucht waren. Mich aber haben sie frühkindlich geprägt: Ich mag dicke Männer.