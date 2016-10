Andrej Hunko, europapolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, veröffentlichte am Sonntag zur Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine kleine Anfrage zu Spionageflügen von US-Drohnen über der Ostsee eine Erklärung.

Seit Januar fliegen US-Drohnen von Sizilien zur Ostsee in einem Korridor über deutsche Ballungsräume. Soweit bekannt, zielen die Spionageflüge vor allem gegen Russland. Die Bundesregierung muss erklären, warum im Juni dieses Jahres auffällig viele Flüge stattfanden.

Die Drohnen fliegen mindestens einmal im Monat von Sizilien zur Ostsee und zurück. Während des NATO-Manövers »Anakonda« erfolgten gleich fünf Flüge sowie drei weitere vor und nach dem Manöver. Die deutsche Fluggenehmigung für die US-Drohnen ebnet den Weg für ein noch größeres Spionageprogramm der NATO. Ab 2017 sollen fünf »Global Hawk« auf Sizilien stationiert werden und in ihren Einsätzen ebenfalls den deutschen Luftraum überfliegen.

Die vom Verteidigungsministerium erteilten Genehmigungen sind Präzedenzfälle. Es muss deshalb auch bekannt gemacht werden, in welchen Missionen die »Global Hawk« über der Ostsee fliegen. Sämtliche Details zu den Aktivitäten im deutschen Luftraum sind in einem Betriebsabkommen des Verteidigungsministeriums mit der US-Luftwaffe geregelt. Jedoch sind die Inhalte des Betriebsabkommens weiterhin als Verschlussache eingestuft. Die Öffentlichkeit muss aber zur weiteren Militarisierung der Ostsee unterrichtet werden. Dies betrifft auch die Frage, in welchem Luftraum die an Bord befindlichen hochauflösenden Kameras ein- oder ausgeschaltet werden.

Mit der Billigung der Überflüge öffnet die Bundesregierung die Hintertür für Provokationen gegenüber der Regierung in Moskau. Immer noch unklar ist auch, wie das US-Militär die zu Russland oder Weißrussland erlangten Aufklärungsdaten (...) verwendet.

Anlässlich der Anhörung im Deutschen Bundestag zum dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) am heutigen Montag (17. Oktober 2016) bekräftigte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ihre Kritik am Umgang der Regierung mit dem Problem des Personalmangels in der Pflege. Am Sonntag veröffentlichte ver.di eine Pressemitteilung zum Thema:

Es sei zwar erfreulich, dass die Bundesregierung insgesamt drei wichtige Gesetze zur Pflege auf den Weg gebracht habe. Auch begrüße ver.di, dass mit dem dritten Pflegestärkungsgesetz die Beratung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen verbessert werden solle. Allerdings bleibe dies alles nur Stückwerk: »Das Gesetz greift zu kurz, weil das entscheidende Instrument fehlt. Wir brauchen unverzüglich verbindliche bundesweite Personalvorgaben. Diese müssen sich am konkreten Bedarf der pflegebedürftigen Menschen orientieren«, sagte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler am Sonntag.

Eine Verlagerung der Beratung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, wie es das Gesetz vorsehe, sei wichtig. Ver.di begrüße, dass die Beratung auf die örtliche Ebene geholt werde und erwarte nun, dass Pflegekassen und Kommunen im Interesse der Pflegebedürftigen eng kooperierten, sagte Bühler weiter.

Kritisch sei allerdings, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Diskriminierung behinderter pflegebedürftiger Menschen faktisch sogar ausgeweitet werde. Menschen in Einrichtungen der Behindertenhilfe müssten, wie alle pflegeversicherten Bürgerinnen und Bürger, vollen Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, bekräftigte Bühler.