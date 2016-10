Blick auf den Tempelberg, der in der arabischen Welt als Hocherhabenes Heiligtum bezeichnet wird. Foto: Eliana Aponte/Reuters

Israel hat am Freitag »alle professionellen Aktivitäten« mit der UNESCO, der Kulturorganisation der Vereinten Nationen, auf unbegrenzte Zeit unterbrochen. Das gab Erziehungsminister Naftali Bennett bekannt, der gleichzeitig Vorsitzender der ultrarechten Partei Habajit Hajehudi (Jüdisches Haus) ist. Als Grund nannte Bennett »die schändliche Entscheidung von UNESCO-Mitgliedern, die Geschichte zu verleugnen und Tausende von Jahren jüdischer Verbindungen mit Jerusalem und dem Tempelberg zu ignorieren«.

Die Empörung hat fast ganz Israel, auch die oppositionelle Arbeitspartei, erfasst. Zeitungen machten am Freitag auf mit Überschriften wie: »Die UNO hat entschieden, dass Juden keine Verbindung zu Jerusalem haben«. So YNet, die englische Onlineausgabe der meistgelesenen Tageszeitung des Landes, Jediot Acharonot.

In Wirklichkeit handelt es sich bei dem Papier, das so viel Aufregung ausgelöst hat, bisher noch nicht einmal um ein offizielles Dokument der UNESCO, sondern nur um einen durch die Programmkommission abgestimmten Entwurf. Über seine Annahme oder eventuelle Veränderung soll Anfang dieser Woche der Vorstand der Kulturorganisation entscheiden. Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass dies vor dem Hintergrund der israelischen Kritik, die von den USA und mehreren EU-Mitgliedern unterstützt wird, erst einmal verschoben wird. Die Programmkommission hatte den von sieben arabischen Staaten vorgelegten Text am Donnerstag mit dem nicht überzeugenden Ergebnis von 24 Stimmen dafür, sechs dagegen und 26 Enthaltungen gebilligt. Die ablehnenden Voten kamen von den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Litauen und Estland.

Tatsache ist, dass von palästinensischer Seite oft destruktive, historisch falsche Stellungnahmen veröffentlicht werden, in denen mehr oder weniger offen und beleidigend die historischen und kulturellen Verbindungen der jüdischen Gemeinschaft mit Jerusalem und anderen Orten Israels und Palästinas bestritten werden. Tatsache ist aber auch, dass davon in dem Entwurf der Programmkommission nicht die Rede ist. Außerdem wird dort ganz am Anfang explizit »die Bedeutung der Altstadt von Jerusalem und ihrer Mauern für die drei monotheistischen Religionen« hervorgehoben.

Praktisch geht es lediglich darum, dass in dem Papier für die Zone historischer Kulturdenkmäler, die nicht nur in Israel, sondern in der ganzen westlichen Welt als »Tempelberg« bezeichnet wird, ausschließlich der arabische Name »Al Haram Al-Scharif« (Hocherhabenes Heiligtum) benutzt wird. Das ist nicht nur ein politischer Missgriff, sondern auch sachlich falsch. Israel hat indessen keinen berechtigten Grund, sich darüber aufzuregen: In allen israelischen Veröffentlichungen, auch in regierungsamtlichen Verlautbarungen, heißt das Gebiet immer nur »Temple Mount«, sofern sie englisch oder »Har Habajit« (Berg des Hauses), wenn sie hebräisch geschrieben sind. Bestenfalls wird mit einer kurzen Anmerkung auf die von Muslimen verwendete Bezeichnung hingewiesen. Dabei stehen auf dieser Fläche drei weltbekannte islamische Heiligtümer, die zwischen 800 und 1.300 Jahren alt sind, während sich dort seit fast 2.000 Jahren definitiv kein Tempel mehr befindet. Den zerstörten römische Soldaten im Jahre 70 nach unserer Zeitrechnung.

Mit ihrer heftigen und unwahrhaftigen Polemik hat die Regierung Israels es jedoch geschafft, von den wesentlichen Aussagen des Papiers der UNESCO-Programmkommission abzulenken. Dort werden den israelischen Behörden und Sicherheitskräften in 22 konkret formulierten Einzelpunkten Verstöße gegen den vereinbarten Status der Kulturzone und gegen 121 diesbezügliche Entscheidungen der UNESCO vorgeworfen. Ob das berechtigt ist, wäre im einzelnen zu diskutieren. Aber dazu ist von israelischer Seite nichts zu hören. Die offen erklärte Einstellung der Zusammenarbeit mit der UNESCO ist in diesem Zusammenhang als Versuch eines Befreiungsschlags zu werten.