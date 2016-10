Festival der solidarisch Wirtschaftenden

Hippie-Feeling gibt es auf dem Festival, aber auch im ehemaligen Zentralschulgarten von Halle (Sachsen-Anhalt). Das 2012 geschlossene Areal wurde von einer alternativen Initiative wiederbelebt. Es gibt einen Nutzgarten. Schulen und ein Waldkindergarten nutzen das Gelände mit Foto: Jan Woitas/dpa-Bildfunk

»Trotz alledem«, rief Karl Liebknecht 1919 allen Linken zu, müsse man weiter für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung kämpfen. Damals war der Arbeiteraufstand unter Führung des kommunistischen Spartakusbundes brutal niedergeschlagen worden. Das Motto ist bis heute aktuell, und so haben es auch die Initiatoren eines Festivals, leicht abgewandelt, übernommen, das vergangenen Donnerstag in Halle begonnen hat: »Trotzdem!« ist Titel und Klammer der zahlreichen Veranstaltungen, die noch bis zum 23. Oktober stattfinden.

Das umfangreiche Programm soll dazu beitragen, alternative Initiativen in der Stadt zu vernetzen, deren politische Ansätze sichtbar zu machen und Impulse zu geben. Ein ähnliches Festival gab es im vergangenen Jahr bereits in München. Die beteiligten Initiativen, unter ihnen ATTAC Halle, die Genossenschaft »Halle im Wandel«, »Transition Town«, Projekte der solidarischen Landwirtschaft, wollen miteinander und mit vielen anderen ins Gespräch kommen und über konkrete Formen eines solidarischen Zusammenlebens nachdenken.

Den Auftakt bildete am Donnerstag ein Vortrag zum Projekt »Premium-Cola«, einem selbstverwalteten, kollektiven Getränkehersteller aus Hamburg. Am Freitag abend wurde der Umgang mit Konflikten diskutiert, die Projekte lähmen oder gar zum Scheitern bringen können. Am Wochenende gaben viele Einrichtungen Einblick in ihre Arbeit, so die Selbsthilfewerkstatt »Eigenbaukombinat«, die Halleschen Foodcoops und Initiativen der solidarischen Landwirtschaft. Es gab eine Radtour zu Halles »urbanen Gärten«, einen Workshop für Lehmbau. In einer Veranstaltung mit dem Sozialwissenschaftler und Autor Ulrich Schachtschneider unter dem Titel »Das Grundeinkommen sozial-ökologisch denken« wurde über die Möglichkeiten nachgedacht, die eine nicht an Bedingungen geknüpfte Absicherung für einen sozial-ökologische gesellschaftlichen Umbau bieten könnte.

Auch Kritik hatte Platz auf dem Festival. Die Teilnehmer der vom Team der Zeitschrift Oya betreuten Schreibwerkstatt etwa fragten sich, ob es sich mancher nicht in seiner Nische allzu bequem macht und so zur Erhaltung des untragbaren Zustands der Gesamtgesellschaft beiträgt. Oder ob und wie es sich verhindern lässt, dass ursprünglich solidarisch gedachte Projekte im Laufe der Zeit aufgrund ökonomischer Zwänge an Selbstausbeutung kaputtgehen. Aber auch in der Vermarktung von ökologischen Lebensstilen würden Widersprüche deutlich, meinten Teilnehmer der Werkstatt. Auf dem Festival sollen generell Räume geschaffen werden, die eine kritische Auseinandersetzung befördern, denn viele sogenannte Nachhaltigkeitskonzepte sind im Charakter widersprüchlich und stellen häufig keine echte Alternative zur Kapitallogik dar. Und so werden auf dem Festival in einem »Museum des Scheiterns« auch Projekte vorgestellt, die nicht gelungen sind und beendet wurden.

Neben einem »Markt der Möglichkeiten«, der als »Vernetzungsraum« Interessierten Formen des solidarischen Wirtschaftens näherbringen soll, wird es auf dem Festival bis zum 23. Oktober Workshops unter anderem zu »commons«, Vorträge zum »Postwachstum« und zum »grünen Kapitalismus« geben. In der Theateraufführung »Geld – Das Stück zum Schein« wird ein kritischer Blick auf das Finanzsystem geworfen. Zudem sind weitere Stadtrundgänge und Fahrradtouren geplant. Trotz der herrschenden Bedingungen sollen mit den Veranstaltungen Selbstverantwortung und die Schaffung von sozialen und ökologischen Lebens- und Arbeitsbedingungen in konkreten Vorhaben gefördert werden.