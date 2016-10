Appell für Alleinerziehende

Fast eine Million Kinder von Alleinerziehenden und damit knapp die Hälfte sind auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen Foto: Marcel Kusch/dpa

Seit 1992 gibt es den »Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut«. Laut Beschluss der UN-Generalversammlung soll seither alljährlich am 17. Oktober in besonderer Weise auf die Rechte derer aufmerksam gemacht werden, die Not leiden und ausgegrenzt werden. Auch in so reichen Ländern wie der Bundesrepublik gibt es immer mehr Menschen, die aufgrund ihrer materiellen Lage weitgehend von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind. In besonderem Maße betroffen sind Alleinerziehende und ihre Kinder. Dies kritisieren die die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Deutschlands und elf Verbände in einem aus Anlass des heutigen Tags gegen Armut veröffentlichten gemeinsamen Appell.

Das Schreiben ist an die Abgeordneten des Bundestages, die frauenpolitischen Sprecherinnen der Bundestagsfraktionen, die Bundesminister Wolfgang Schäuble (CDU), Manuela Schwesig, Heiko Maas und Andrea Nahles (alle SPD) sowie an die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gerichtet. Darin werden politische Maßnahmen zugunsten der Betroffenen gefordert. Fast eine Million Kinder in Ein-Eltern-Familien lebten von Hartz IV, die Situation der Alleinerziehenden habe sich in den vergangenen zehn Jahren verschlechtert, monieren die Organisationen unter Berufung auf eine Bertelsmann-Studie vom Juli (siehe dazu jW vom 7.7.). Unterzeichnet ist der Appell von Vertreterinnen der BAG, des Verbandes Alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV), des Deutschen Frauenrates, der Diakonie, des Sozialdienstes katholischer Frauen sowie regional aktiver Einrichtungen.

Besonders problematisch sei es, dass die Hälfte der Kinder von Alleinerziehenden aus verschiedenen Gründen keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhält. Weitere 25 Prozent bekommen weniger, als ihnen zusteht. Daher müsse der Gesetzgeber endlich handeln und den staatlichen Unterhaltsvorschuss ohne zeitliche Begrenzung bis zur Volljährigkeit des Kindes in Höhe des Mindestunterhalts gewähren. Außerdem dürfe das Kindergeld nicht mehr voll auf die Vorschusszahlung angerechnet werden.

Bislang erhalten die Familien, in denen der unterhaltspflichtige Elternteil, in der Regel der Vater, nicht zahlen kann oder sich seiner Pflicht entzieht, nur für bis zu sechs Jahre und höchstens bis zum zwölften Geburtstag des Kindes das Ausfallgeld. Dies sei einer der Gründe, warum fast 40 Prozent der Alleinerziehenden auf Hartz IV angewiesen sind, schreiben die Verbandsvertreterinnen. Zudem müssten endlich »wirksame rechtliche Instrumente gegen zahlungsunwillige Elternteile« geschaffen werden. Kürzlich hat sich die Berliner Regierungskoalition von CDU, CSU und SPD prinzipiell darauf geeinigt, dass der Unterhaltsvorschuss künftig bis zum 18. Geburtstag des Kindes gezahlt werden soll. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt aber noch nicht vor.

Die Verbände weisen in ihrem Schreiben darauf hin, dass auch die Reform des Unterhaltsrechtes 2008 die finanzielle Situation Alleinerziehender weiter verschärft hat. Sie haben seither nach einer Trennung nur noch maximal drei Jahre lang Anspruch auf Betreuungsunterhalt wegen Erziehung eines gemeinsamen Kindes. Finden sie keinen Job, sind sie auf Hartz IV angewiesen. Die Suche nach einer Erwerbsarbeit gestaltet sich aber gerade für Mütter kleinerer Kinder wegen der vielfach immer noch zu kurzen oder unflexiblen Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen besonders schwierig. Daher werden in dem Appell Ausbau und Förderung »von flexiblen Kinderbetreuungsformen außerhalb der Regelöffnungszeiten von Kita und Hort« verlangt. Ein Gebot der Stunde sei auch der »qualitative und quantitative Ausbau der Teilzeitberufsausbildung«.

Außerdem verlangen die Unterzeichnerinnen eine »Anhebung und Dynamisierung« des steuerlichen Entlastungsbetrages für Alleinerziehende. Sie müssten darüber hinaus Rechtssicherheit bekommen, dass ihnen während der Tage, die ihre Kinder beim umgangsberechtigten Elternteil verbringen, nicht das Sozialgeld für den Nachwuchs gekürzt wird. Langfristig sei die Einführung einer Kindergrundsicherung unabdingbar. Nur durch sie könne das Recht aller Kinder auf »umfassende Förderung, unabhängig von der Familienform, in der sie aufwachsen«, gewährleistet werden.