Pegida verschenkt Feuerzeuge

Laut der Forschungsgruppe »Durchgezählt« hatten sich bei Pegida zwischen 6.500 und 8.500 Menschen versammelt, darunter offenkundige Neonazis und Mitglieder der extrem rechten »Identitären Bewegung« Foto: Oliver Killig/dpa-Bildfunk

Erneuter Propagandaerfolg für das rassistische Pegida-Bündnis in Dresden: Unter starkem Polizeischutz haben am Sonntag nachmittag auf dem Dresdner Theaterplatz mehrere tausend Anhänger demonstriert. Laut der Forschungsgruppe »Durchgezählt« hatten sich zwischen 6.500 und 8.500 Menschen versammelt, darunter offenkundige Neonazis und Mitglieder der extrem rechten »Identitären Bewegung«. Der Aufmarsch fand nicht wie ursprünglich vorgesehen am Montag statt, weil die Stadt Dresden heute vor der Semperoper ein Bürgerfest unter dem Motto »Dresden, zeig dich!« organisiert und damit ein Zeichen gegen Pegida setzen will. Nur ein paar hundert Gegendemonstranten protestierten am Sonntag in einiger Entfernung gegen die rechte Veranstaltung. Zuletzt hatten Pegida-Sympathisanten am 3. Oktober bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, als sie anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahrestag des Anschlusses der DDR lauthals in der Dresdner Innenstadt pöbelten.

Die Anhänger der »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« (Pegida) wollten diesmal mit der Kundgebung den zweiten Jahrestag der Gründung begehen. Am 20. Oktober 2014 zogen sie erstmals in einem sogenannten Abendspaziergang durch Dresden. Laut Polizei blieben am Sonntag größere Zwischenfälle aus. Die sächsischen Beamten wurden von Kollegen aus anderen Bundesländern unterstützt. Auf der Bühne sprachen unter anderem der einflussreiche rechte Verleger Götz Kubitschek und der Publizist Jürgen Elsässer. Auch Vertreter der extremen Rechten wie Martin Sellner von der »Identitären Bewegung« und Stephen Yaxley-Lennon (ehemals English Defence League), der sich selbst Tommy Robinson nennt, gaben Statements ab. Zum Abschluss verteilten die Pegida-Organisatoren Lutz Bachmann und Siegfried Däbritz Feuerzeuge an die Besucher ihrer Kundgebung, nach eigenen Angaben 15.000 Stück.

Mehrere hundert Gegendemonstranten hielten an verschiedenen Orten in der Innenstadt Proteste ab, durfte nicht in Sicht- und Hörweite von Pegida agieren Foto: Oliver Killig/dpa-Bildfunk

Anmelder von Gegendemonstrationen der Initiativen »Nope« und »Kaltland-Reisen« berichteten im Vorfeld der Kundgebung, dass ihr Protest von der Stadtverwaltung mit Hinweis auf eine mögliche islamistische Bedrohung drastisch eingeschränkt worden sei. So sei es ihnen nicht ermöglicht worden, in Sicht- und Hörweite gegen Pegida zu demonstrieren. Ein Stadtsprecher wies die Behauptung laut dpa zurück. Von einer islamistischen Bedrohung sei nie die Rede gewesen. (jW)