Nachschlag: Wiedergänger

Foto: ZDF/dpa

Der auch im Orient geschätzte Lyriker Jan Böhmermann hilft dem Zweiten schon wieder aus der Patsche. Der Seniorenkanal hat sich mit seiner Neo-Sparte fürs Jungvolk einen zweiten Frühling beschert. Besonders das Magazin Royale pumpt Woche für Woche frisches Blut in die verkalkten ZDF-Arterien. Doch auch Innovation braucht Grenzen. Heutige Zuschauer unter 66 sind reifer als es junge Menschen früher waren, wissen Werte zu schätzen, die Couch und familienfreundliche Unterhaltung. Die artige Merkel-Jugend trägt Ärmelschoner oder geblümt und ist überhaupt voll 50er. Mal sehen, was danach kommt. Höchste Zeit also, ihr auch bei Neo ein klassisches Format zu bieten. Und da ist es: Frank Elstners »Wetten, dass ...« kehrte zurück! Für alle, die es auch nicht wussten: Das Relikt der frühen 80er war im Dezember 2014 sanft entschlafen, Markus Lanz leistete dabei sehr effektiv Sterbehilfe. Böhmermann holt Europas größte Unterhaltungsshow raus aus der Kiste. Gute Laune hat auch ohne Drogen wieder eine Chance. (pst)