Foto: Giesela Sonneburg

Elisa Carrillo Cabrera und der Kanadier Eric Gauthier (vorn) proben am Staatsballett Berlin für das Stück »Ballet 102«, den Nachfolger von Gauthiers sehr erfolgreichem Solo »Ballet 101«, das 101 Positionen des klassischen und modernen Balletts in rasantem Tempo vorstellt. Eine Offstimme zählt. Der Tänzer mutiert in dieser Stuttgarter Produktion von 2006 zu einer Puppe, die sich zu Tode hüpft. Trotz des makabren Endes vermag das Stück die Schönheit des Bühnentanzes zu vermitteln – auf den Widerspruch kommt es gerade an.

Im Paartanz »Ballet 102« lässt Gauthier nun Cabrera und ihren Tanzpartner Mikhail Kaniskin 102 Posen aus berühmten Balletten einnehmen. Vom Herzschmerzschwur im historischen »Le Corsaire« bis zum Finale des modernen Klassikers »Onegin«. Im Affentempo wechselt das Paar mit den Körperposen die Stimmungen. Akrobatische Anforderungen müssen als Mittel satirischer Übertreibung spielerisch bewältigt werden – kein Problem für die Spitzentänzer vom Staatsballett Berlin.

Die Uraufführung am heutigen Samstag wird übrigens nicht in Deutschland stattfinden, sondern bei der Gala »Ballettstars des 21. Jahrhunderts« im Moskauer Kreml. Kreuz und quer wird Kaniskin Cabrera dort durch die Tanzgeschichte wirbeln, sie heben, drehen, mit ihr synchron tanzen und flirten, vor ihr knien und sich lang zu ihren Füßen legen. Das Ende des neuen Pas de deux verspricht eine Fortsetzung.