Ein Bier weniger oder ein Bier mehr

Foto: Christian Reverend Dabeler

In Berliner In-Bezirken kommt das Nudelholz wieder in Mode. Häufig in der italienischen Form. Aber auch dieses kann unter Umständen zum Tode führen. Denn leichte Schläge auf den Hinterkopf müssen nicht unbedingt das Denkvermögen erhöhen. Deshalb trinken viele Ausgeher tunlichst ein Bier weniger, um lieber pünktlich zu Hause zu sein. »Nein«, sagt der jW-Actionreporter, »die letzte Molle mit Schuss ist mir den Tod wert«.