Kroketten als Politikum

Das Objekt der Begierde: Kalbfleischkrokette, Made in the Netherlands Foto: Kham Tran/http://www.khamtran.com/2009/04/long-weekend-in-amsterdam/CC BY-SA 3.0

Holland-Kroketten können explodieren, warnte vor ein paar Tagen Bild. Der Hintergrund: In den Niederlanden sind vor zwei Wochen drei Menschen in der heimischen Küche durch platzende, heiße Kalbfleischkroketten verletzt worden. Die große Supermarktkette »Albert Heijn« zog die Hausmarke daraufhin aus dem Verkehr. »Wenn man Fernsehen guckt und die Kroketten dann vergisst, werden sie gefährlich«, gab sich ein Restaurantbesitzer aus Amersfoort in De Volkskrant als Experte für die Sprengkraft der niederländischen Hackfleischspezialität, die ähnlich wie Pommes in heißem Fett gebacken wird, zu erkennen.

Beobachter schließen jedoch einen Zusammenhang mit dem »Krokettenkrieg« aus, der gerade im Königreich beendet wurde. Dessen Hintergrund: Der Snackhersteller »Van Geloven« aus Tilburg übernimmt von seinem Konkurrenten Royaan, hinter dem die Holding Buitenfood steht, insgesamt fünf beliebte Produktmarken. Darunter »Kwekkeboom«, eine delikate Imbißspezialität, die in den Niederlanden äußerst populär ist. Das teilt das Unternehmen aktuell auf seiner Homepage mit. Es geht um drei Fabriken mit 110 Mitarbeitern, die, so heißt es, komplett übernommen werden sollen. Mit dem Kauf hat Van Geloven die Schlacht um den hart umkämpften Krokettenmarkt fürs erste gewonnen. Das Supermarktgeschäft dominiert das Unternehmen ohnehin schon, nun werden auch die Restaurants und Imbissbuden erobert. 2015 machte Van Geloven nach eigenen Angaben einen Umsatz von 197 Millionen Euro.

Die Fleischkrokette ist eine niederländische Institution wie der Maatjesharing. 300 Millionen essen die Niederländer im Jahr, das sind rund 18 Stück pro Kopf. Dabei wird die »Draadjeskroket« von der »Blokkjeskroket« unterschieden. Erstere besteht überwiegend aus einem Brei, in dem noch kleine Fäden von Fleisch enthalten sind, in der zweiten sind es kleine Fleischstücke. Die Draadjeskroket hat ihren Ursprung im Süden, die Blokkjeskroket ist eine Spezialität, die vor allem in Amsterdam und Umland verbreitet ist. Sie gilt als die feinere. Doch der beliebteste Snack ist in den letzten Jahren unter Druck geraten, der gemeine, hausgemachte Hamburger holt laut Algemeen Dagblad stark auf. Das Braten in Öl komme langsam aus der Mode, immer weniger Personen hätten eine Fritteuse in der Küche. Umso stärker ist der Markt umkämpft.

Das bekommen und bekamen selbst Großunternehmen wie Van Geloven zu spüren. Das Unternehmen mit seinen im Moment noch 950 Angestellten ist nämlich im vergangenen März selbst eine Tochter des kanadischen Snackgiganten McCain geworden. Die Kanadier sind Weltmarktführer bei tiefgekühlten Kartoffelprodukten und beschäftigen auf allen Kontinenten 25.000 Arbeiter. »Wir finden es großartig, mit McCain zusammenzuarbeiten«, jubelte seinerzeit Peter Doodeman, Vorstandschef bei Van Geloven. »Das wird nicht nur unsere Position in Benelux stärken, sondern auch unser Wachstum auf dem europäi­schen Markt beschleunigen.«

Die Übernahme der neuen Marken soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. Royaan will sich nun ausschließlich auf das sogenannte Ofengeschäft konzentrieren, das heißt auf Kroketten, die ohne Frittierfett auskommen. Die Firma setzt große Hoffnungen in dieses Segment. Ein Erfolg wäre nötig, denn das Unternehmen hat mit seinen Imbissprodukten in den zurückliegenden Jahren rote Zahlen geschrieben, wie das Financieele Dagblad jüngst berichtete.

Vor vier Jahren hatte Van Geloven das erste Mal Anlauf genommen, mit Royaan zu fusionieren. Doch dessen Teilhaber lehnten damals das Angebot ab. Worauf der Angreifer dem Konkurrenten den Krieg erklärt hatte, indem er versuchte, ihm mit einer Luxuskrokette das Frittenfett abzugraben – durchaus mit Erfolg. Damals beschäftigte sich auch das niederländische Kartellamt mit der Angelegenheit. »Dadurch, dass die beiden wichtigsten Produzenten zusammengehen, werden die Wahlmöglichkeiten der Abnehmer von Tiefkühlsnacks und am Ende die des Konsumenten eingeschränkt«, stellte das Amt seinerzeit fest. Das könne zu höheren Preisen und schlechterer Qualität führen. Weil die Teilhaber die Fusion ablehnten, musste es nicht eingreifen. Die EU hatte in einem Gutachten übrigens keine Einwände. 2014 folgte der nächste Fusionsversuch.

Bei dem aktuellen Deal wird das Kartellamt erst gar nicht tätig werden, weil es nur um einen Markenwert von 30 Millionen Euro gehen soll. Clevere Multis nutzen diese offensichtliche Lücke im System und beißen immer nur ein kleines Stück aus einer anderen Firma heraus. McCain Foods macht es gerade wieder einmal vor. Innerhalb von nur einem halben Jahr bekommen die Kanadier auf diese Weise einen Großteil des Snack-Markts in den Niederlanden unter Kontrolle. »Mit der Autonomie der niederländischen Krokettenspezialisten ist es vorbei«, urteilte Business Insider Nederland.