Bloß weg von London

»Stärker für Schottland«: SNP-Vorsitzende Nicola Sturgeon auf den Kongress ihrer Partei am Donnerstag Foto: Russell Cheyne / Reuters

Die britische Entscheidung für einen Austritt aus der EU sorgt weiter für wirtschaftliche und politische Verwerfungen. Das britische Pfund befindet sich im Abschwung, was in den vergangenen Tagen zu einem handfesten Handelskrieg zwischen dem Unilever-Konzern und der Supermarktkette Tesco führte. Unilever wollte Preissteigerungen durchdrücken. Als Tesco sich weigerte, wurden Unilever-Produkte zeitweilig aus den Regalen genommen.

Derweil hat die Entscheidung von Großbritanniens Premierministerin Theresa May für den Beginn der Austrittsverhandlungen im März 2017 die Erste Ministerin Schottlands, Nichola Sturgeon, unter Zugzwang gesetzt. Auf dem Parteitag der Scottish National Party (SNP) in Glasgow stellte sie am Freitag erneut die Möglichkeit eines neuen schottischen Unabhängigkeitsreferendums in Aussicht. Ausschlaggebend sei dafür die Frage des Zugangs zum gemeinsamen europäischen Markt, sagte sie den Delegierten. Man stehe vor der Wahl zwischen einem »in sich gekehrten, insularen ›Brexit‹-Großbritannien, regiert von einer rechten Tory-Regierung mit einer Obsession für Grenzen und blaue Pässe, für die wirtschaftliche Stabilität und Stärke geopfert werden«, sowie »einem progressiven, nach außen blickenden, internationalistischen Schottland«.

In der schottischen Bevölkerung gibt es derzeit keine Mehrheit für eine schottische Unabhängigkeit im Falle eines »harten Brexit«. Laut einer Umfrage der schottischen Tageszeitung Daily Herald vom Donnerstag sind derzeit 47 Prozent für den Verbleib im Vereinigten Königreich, 39 Prozent für die Unabhängigkeit, und zwölf Prozent sind unentschieden.

Doch Sturgeon steht unter dem wachsenden Druck ihrer Parteimitgliedschaft, in der Frage des zukünftigen Status Schottlands etwas zu unternehmen. Diese Stimmung brachte Sturgeons Vorgänger Alex Salmond zum Ausdruck, als er in seiner Parteitagsrede sagte: »Wird Nichola Sturgeon auf den Knopf drücken, wenn die Unterstützung für die Unabhängigkeit bei 50:50 steht? Ich habe auf den Knopf gedrückt, als die Unterstützung für die Unabhängigkeit nur 27 Prozent betragen hat. Warum sollte sie zögern, wenn die Unterstützung jetzt viel höher ist?«

Sturgeon will in der kommenden Woche einen Gesetzesentwurf für die Durchführung eines neuen Unabhängigkeitsreferendums im schottischen Regionalparlament zur Diskussion stellen. Dies ist jedoch noch nicht gleichbedeutend mit dem Beginn einer formalen Debatte, die den Beschluss eines entsprechenden Gesetzes zum Ziel hat.

Eher möchte sie den Entwurf vorerst als Druckmittel gegen die britische Premierministerin Theresa May verwenden, um »weitreichende Rechte« für die schottische Regionalverwaltung in einem künftig außerhalb der EU stehenden Großbritannien auszuhandeln. Was darunter genau zu verstehen ist, will Sturgeon kommende Woche präzisieren, es dürfte sich aber vor allem um staatliche Kompetenzen handeln, die derzeit durch EU-Recht geregelt werden; unter anderem betrifft dies die Bereiche Landwirtschaft und Fischerei. Außerdem hat Sturgeon internationale Handelsabkommen sowie die Kontrolle der schottischen Grenzen im Blick.

Im Gegensatz zur Zeit des Unabhängigkeitsreferendums im Jahr 2014 sieht sich die SNP dieses Mal nicht mit der geballten Ablehnung des britischen und schottischen Bürgertums konfrontiert. Eher gibt es vorsichtige Signale aus jenen Kreisen, dass man sich ein von Großbritannien unabhängiges Schottland, welches dann der EU beitritt, eventuell vorstellen könne.

So sagte der schottische Wirtschaftsminister Keith Brown auf einem Empfang der schottischen Sektion des britischen Unternehmerverbandes CBI am Donnerstag, dass Geschäftsleute ihm deutlich signalisierten, einer staatlichen Unabhängigkeit nicht mehr gänzlich negativ gegenüberzustehen. Derweil nimmt an der Spitze des britischen Staates der Machtkampf über die Formalitäten der »Brexit«-Verhandlungen mit der EU an Fahrt auf. Der Oberste Gerichtshof in London verhandelt zur Zeit über eine Klage, mit der das Recht des britischen Unterhauses zur Abstimmung über den formalen Beginn der Austrittsverhandlungen erstritten werden soll. Theresa May lehnt dies ab: Aufgrund des ihr von der britischen Königin verliehenen Amtes müsse sie das Parlament nicht um Erlaubnis fragen, so ihre Argumentation.