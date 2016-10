Geschenke für die Superreichen

Im Bundesrat wurde ein »Steuerschlupfloch für Millionäre« verabschiedet. Die Gewerkschaft ver.di und andere Initiativen protestierten am Freitag dagegen Foto: Jakob Huber/Campact

Am Freitag hat die Neuregelung der Erbschaftssteuer den Bundesrat passiert. Sie soll rückwirkend zum 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Dezember 2014 Teile des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes für verfassungswidrig erklärt. Im Zentrum seiner Kritik stand die unverhältnismäßige Privilegierung des Betriebsvermögens. Am 22. September hatten sich Vertreter von Bundestag und Bundesrat in einem Vermittlungsausschusses auf einen »Kompromiss« geeinigt. Der Bundestag stimmte am 29. September zu.

Erben von Betriebsvermögen werden weiterhin in hohem Maße von der Steuer befreit. Zur Bestimmung des Unternehmenswerts wird der Jahresertrag künftig nur noch mit dem Faktor 13,75 multipliziert. Bisher galt der Faktor 17,85. Firmenerben wird die Steuer außerdem bis zu sieben Jahre lang – statt wie bisher zehn – gestundet. Auch Freizeit- und Luxusgüter wie Oldtimer, Yachten und Kunstwerke sollen grundsätzlich nicht mehr steuerlich begünstigt werden.

Der Berliner Wirtschaftsprofessor Achim Truger veröffentlichte am Dienstag ein Gutachten, in dem er zu dem Schluss kommt, dass die Möglichkeit der kompletten Steuerverschonung von den Modifikationen völlig unberührt bleibt. Nach wie vor werde es möglich sein, riesige Betriebsvermögen und Aktienpakete durch geschickte Steuergestaltung am Fiskus vorbeizuschleusen. Instrumente dazu wären die vorzeitige Schenkung an Kinder ohne eigenes Privatvermögen, die Zerteilung der Schenkung oder Erbschaft in entsprechend »kleine« Teile zur Unterschreitung des Schwellenwertes von 26 Millionen Euro für die Bedürfnisprüfung oder die Einrichtung von Familienstiftungen.

In der Bundesratssitzung begründeten die Parteien ihre Zustimmung. Wie AFP berichtete, erklärte der nord­rhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD): »Wir wollen unternehmende Unternehmen schonen.« Wer aber einfach nur die Erbschaftssteuer umgehen wolle, solle nicht begünstigt werden. Gegen die Neuregelung hatten insbesondere die Grünen Bedenken geäußert. Die Finanzministerin von Schleswig-Holstein, Monika Heinold (Grüne), sagte vor der Länderkammer, das neue Gesetz sei »kein Durchbruch in Richtung Steuergerechtigkeit«. Allerdings solle der Regelung zugestimmt werden, weil andernfalls das Bundesverfassungsgericht eine erlassen werde. Thüringen und Brandenburg, die beiden Landesregierungen, an denen die Linkspartei beteiligt ist, hatten im Vorfeld angekündigt, gegen die Neuregelung zu stimmen. Vor dem Bundesrat protestierte ein Bündnis aus ver.di, ATTAC, Campact und dem Netzwerk Steuergerechtigkeit. Das Bündnis erklärte am Freitag die Neuregelungen als »wohl wieder verfassungswidrig«. Die vom Bundesverfassungsgericht beanstandete übermäßige Privilegierung von Betriebsvermögen werde fast unverändert fortgesetzt. »Mit dem jetzt beschlossenen Gesetz hat sich die Reichen-Lobby fast vollständig durchgesetzt.« Gegenüber jW sagte ver.di-Gewerkschaftssekretär Ralf Krämer: »Durch eine bessere Ausgestaltung der Erbschaftssteuer hätten wir einige Milliarden mehr an Steuereinnahmen. Die hätten wir gut gebrauchen können, um mehr Personal im Bildungs- und Sozialbereich einzustellen und wichtige öffentliche Aufgaben zu finanzieren.« Von Steuergerechtigkeit könne überhaupt nicht die Rede sein, denn es werde »in großem Umfang Geld verschenkt«. »Das Erbschaftssteueraufkommen könnte mit einer gerechten Steuer locker verdoppelt werden«, so Krämer. Das wären mindestens fünf Milliarden Euro mehr. »Damit könnte man 100.000 Leute beschäftigen, durchgehend, jedes Jahr.«