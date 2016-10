Ein athletischer Techniker: hier läuft Ducke 1969 dem 1.FC Magdeburg davon Foto: Peter Poser

Heute müssen in Jena einfach die Fußballfahnen wehen: Peter Ducke, genialer Fußballer des FC Carl Zeiss, wird 75 Jahre alt. 207 Tore in 466 Spielen. Pokalsiege gegen Dynamo-Mannschaften, DDR-Meisterschaften, Olympia-Teilnahmen, Torschützenkönig und die Wahl zum »Sportler des Jahrhunderts« in Jena. Gesamtdeutsch kam er übrigens als einziger Ostdeutscher in die Top ten, als die Sportjournalisten 2000 den »Spieler des Jahrhunderts« wählten: Platz 9, gemeinsam mit Jürgen Klinsmann.

Zum Geburtstag legt Thomas Stridde das Buch »Peter Ducke – Held und Rebell« im Verlag Neues Leben vor. Im Glaux-Verlag veröffentlichte er schon 2005 »Die Peter-Ducke-Story«, aber die war 50 Seiten dünner. Nichtsdestotrotz ist »Peter Ducke – Held und Rebell« spannend und und ganz hervorragend geschrieben. Der Journalist Stridde schildert das Leben eines Typs mit Ecken und Kanten, sprach mit Trainern, Mitspielern, Gegner und Freunden und natürlich mit Ducke selbst.

Geboren im Sudetenland, landete Ducke mit seiner Familie nach dem Krieg in Schönebeck bei Magdeburg. Seine beiden ältesten Brüder mussten noch minderjährig für Hitler sterben, die anderen beiden waren dafür noch zu jung gewesen. Im Frieden spielten sie nun fast nonstop Fußball. Sein Bruder Roland Ducke sogar so gut, dass er bald bei Motor Jena in der Oberliga mittat. Er war das Vorbild des sieben Jahre jüngeren Peter – neben Ungarns Ferenc Puskás.

Als Peter in der Magdeburger Bezirksauswahl die Tore schoss, merkten das auch die Betriebssportler aus Jena und machten ihn zum Halbprofi. Halbprofi hieß, halbtags arbeiten, er musste sich noch von 8 Uhr bis 12 Uhr im Jenaer Werk sehen lassen. 1960 lief er dann erstmals für die DDR-Nationalmannschaft auf und schoss in Rostock das 3:0 gegen Finnland (Endstand: 5:1).

1966 wurde aus Motor Jena Carl Zeiss, Trainer war Georg Buschner. Als er Nationaltrainer wurde, kam sein Assistenztrainer zum Zug. Hans Meyer, noch so eine Legende. Der wurde in späterer, bundesrepublikanischer Zeit einmal gefragt, ob er nicht gerne Weltstars wie Ronaldinho trainieren wollte. Darauf antwortete er mit dem schönen Kompliment: »Junger Mensch, ich hab’s in Jena doch gehabt, Peter Ducke!«

Zunächst hatte er mit Ducke nicht so richtig gekonnt, da er als Trainer jünger als der Spieler war. Doch auf lange Sicht konnte Meyer mit dem impulsiven Ducke (aufbrausend bis hin zu jähzornig) sehr gut umgehen. Manchmal musste Bruder Roland den Peter wegziehen, wenn dieser sich mit dem Schiedsrichter angelegt hatte. Einmal bekam Ducke eine Sperre von zehn Wochen aufgebrummt, weil er gegen einen zweifelhaften Elfmeter für Aufbau Magdeburg protestiert hatte. Der kam im Pokalfinale 1965 in der vorletzten Spielminute über Jena, als es noch 1:1 stand. Da aber die Friedensfahrt unmittelbar nach dem Spiel im Stadion gestartet werden sollte, sollte es keine Verlängerung geben. Nach dem Elfmeter wurde abgepfiffen und Ducke rief voller Zorn: »Den Scheißpokal könnt ihr selber behalten.«

Ducke war unbestechlich. Ein Angebot von Werder Bremen lehnte er ab. Bei einem Bankett in Malmö, 1962, bat ihn ein Funktionär aus Bremen vor die Tür und zeigte ihm einen Mercedes. Der Mann bot ihm 80.000 Mark direkt auf die Hand und meinte: »Sie werden wegfahren und brauchen sich um nichts zu kümmern«. Doch Ducke, der sein Hobby zum Traumjob gemacht hatte, lehnte ab und blieb in Jena.

Begeistert waren die Ducke-Brüder von Buschner, der beide zur Nationalmannschaft holte. Der hielt mit den Spielern kein einfallsloses Krafttraining ab, sondern setzte als Sportwissenschaftler auf Beweglichkeit und Schnelligkeit, mit Gymnastik und Akrobatik. »Wenn Buschner sprach und seine Gedanken mit großen Gesten untermauerte, dann hörten alle zu«, erinnert sich Peter Ducke, vom Typ her ein athletischer Techniker, der dem schönen Spiel zuneigte.

Einmal wurde er auch »Sportler des Jahres« – aber erst nachträglich. 1967 wurde ihm von der Jungen Welt, deren Leser immer über den »Sportler des Jahres« abstimmten, mitgeteilt, er sei nun der »Sportler des Jahres« von 1965, da sich der damalige Gewinner, der Leichtathlet Jürgen May, in den Westen abgesetzt hatte. Damit rückte Ducke vom zweiten auf den ersten Platz vor.

Während eines Freundschaftsspiels in Mexiko 1966 brach er sich Schien- und Wadenbein. Vierzehn Monate dauerte es, bis er wieder gesund war. Danach spielte er zunächst für die zweite Mannschaft von Jena, kämpfte sich aber wieder heran. Hans Meyer meinte nur trocken, dass er auch hinkend immer noch besser als die meisten anderen Fußballer sei. Eine weitere Verletzung zog sich Ducke 1974 bei einem Spiel gegen den BFC Dynamo zu: Meniskus- und Innenbandschaden. Und trotzdem war er bis zur WM in der BRD wieder fit, wenngleich auch nur als Ersatzspieler. Im Spiel gegen Westdeutschland ließ Trainer Buschner ihn draußen und setzte Jürgen Sparwasser ein, der das Siegtor gegen den späteren Weltmeister schoss – in der einzigen Begegnung beider Mannschaften. Ende der 70er hörte Ducke auf, aktiv Fußball zu spielen, er arbeitete dann als Jenaer Jugendtrainer. Nachdem er sich von einem Westbesuch einen Citroën ausgeliehen hatte und damit durch die Gegend fuhr, wurde er zum Stützpunkttrainer im Kreis degradiert. Und dann wurde er Sportlehrer.

Mit dem heutigen FC Carl Zeiss Jena hat er nicht mehr viel zu tun. Wenn er im Stadion ist, sagt er, habe er immer das Gefühl, dass ihm misstrauisch begegnet wird.