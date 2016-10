Kraftvoller Protest: Frauendemo gegen die geplanten Gesetzesverschärfungen am 3. Oktober in Warschau Foto: REUTERS/Kacper Pempel

Die »kulturelle Konterrevolution«, die Jaroslaw Kaczynski, Chef der polnischen Regierungspartei PiS, Anfang September bei einem Wirtschaftsforum im Kurort Krynica angekündigt hatte, kam schneller als gedacht. Schon wenige Tage später beriet das polnische Parlament über zwei »Bürgerentwürfe« zur Neuregelung des Abtreibungsrechts. Der eine, unterstützt von gut 200.000 Frauen und Männern, für eine Fristenlösung wurde sofort niedergestimmt. Der andere, produziert vom erzkonservativen Thinktank »Ordo Iuris« und unterstützt von 450.000 fundamentalistisch-katholischen »Lebensschützern«, zielte auf ein totales Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen einschließlich Strafandrohungen für die Frauen ab. Das ging sogar über die Forderungen der polnischen Kirche hinaus, die den Eingriff zwar ebenfalls verboten, aber die Frauen von strafrechtlichen Sanktionen verschont sehen will – mit dem Argument, dass ja im Fall der Inhaftierung einer Mutter wegen dieses »Vergehens« ihre geborenen Kinder die eigentlichen Opfer wären.

Gegen den Ordo-Iuris-Entwurf gingen am 3. Oktober Zehntausende Frauen in Polen auf die Straße. Unter dem Eindruck der Proteste hat die PiS-Mehrheit im polnischen Parlament ihn dann kurz und schmerzlos beerdigt (siehe jW vom 6.10.). Inzwischen arbeitet die Regierungspartei aber an einem eigenen Entwurf, der die am häufigsten vorkommende Indikation für einen Abbruch, eine »schwere und unabwendbare Schädigung des Fötus«, illegalisieren will. Bei »medizinischer Indikation«, also einer Gefahr für die Frau, und im Falle einer Vergewaltigung will sie ihn weiter zulassen. Das soll der Kirche signalisieren, dass die PiS immerhin jene 80 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche verbieten will, die aufgrund einer sogenannten embryopathischen Indikation vorgenommen werden.

Dass die Neuregelung diese Eingriffe verhindert, ist indes zu bezweifeln. Die Zahl der registrierten Fehlgeburten in Polen liegt konstant bei ungefähr 200.000 im Jahr, und ein erheblicher Teil davon dürfte auf illegale oder selbstgemachte Abbrüche zurückgehen. Gynäkologiepraxen versprechen »schmerzlose Wiederherstellung des Zyklus« oder »Dienstleistungen im vollen Umfang«, und jede Leserin solcher Anzeigen weiß, was damit gemeint ist. Im Internet gibt es zudem Listen von Medikamenten, die in jeder Apotheke auch ohne Rezept zu haben sind und die bei entsprechend hochdosierter Einnahme einen Abort bewirken.

Die Stoßrichtung der PiS ist aber ohnehin eine andere: Die Geschlechterverhältnisse sollen um mindestens 80 Jahre in eine Zeit zurückgedreht werden, die der linke Arzt und Schriftsteller Tadeusz Boy-Zelenski in den 1920er Jahren als »Hölle der Frauen« charakterisierte. Nicht zufällig trommeln Kirche und Konservative in Polen seit Jahren gegen die »Genderideologie«, die die Frauen ihrer »natürlichen Mutterrolle« entfremde. Selbst das sozialpolitische Vorzeigeprojekt der PiS, das Kindergeld von 500 Zloty (rund 115 Euro) monatlich ab dem zweiten Kind, unterstützt nicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern prämiert den Rückzug von Frauen aus dem Arbeitsmarkt. Eine Gruppe hat von dieser Sozialleistung allerdings garantiert nichts: Jene Frauen, die die PiS zum Austragen auch körperlich oder geistig schwerstgeschädigter Föten zwingen will. Denn um die Zulage zu bekommen, müsste eine Frau, die ein behindertes Kind geboren hat, mindestens noch einmal schwanger werden. Anderenfalls bekommt sie nur eine Pflegezulage von lächerlichen 40 Euro.

Dass hinter der Geschlechterpolitik der PiS System steckt, zeigen auch etliche Begleitgesetze, die derzeit im polnischen Parlament liegen: So soll der Zugang zu Verhütungsmitteln erschwert werden. Die »Pille danach«, die bisher in jeder Apotheke zu bekommen ist, deren Inhaber den Verkauf nicht aus »Gewissensgründen« verweigert, soll generell verboten werden. Den »Lebensschützern« gilt sie wie das geläufige Verhütungsmittel Spirale als »Beihilfe zur Abtreibung«. All diese Vorhaben werden bei Umsetzung wieder vor allem ärmere und schlechter gebildete Mädchen und Frauen treffen, die ihr medizinisches Wissen aus den meist von Religionslehrern erteilten »Aufklärungsstunden« im Schulfach »Wissen über das Leben in der Familie« beziehen. Bisher waren es Bürgerlich-Liberale und Akademikerinnen, die den Widerstand gegen die von von Ordo Iuris geforderte und von der PiS geförderte »Reform« getragen haben. Aber 69 Prozent der Polen unterstützen Umfragen zufolge den »Protest in Schwarz«.