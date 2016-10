Nachschlag: Auf die Haube klopfen

Foto: Ingo Wagner/dpa

Um im deutschen Fernsehen gut anzukommen, muss man von der Küste, aus dem Ruhrpott oder aus den Alpen kommen. Dann gilt man als echt, das ist für das Fernsehen als höchster Form der Unechtheit ganz wichtig. Einen Schnurrbart sollte man auch noch haben. Und ein ganz großes Herz für Tiere, denn Tiere gelten als die besseren Menschen.

Tamme Hanken, der sich als »XXL-Ostfriese« verkaufen ließ, hatte das gut drauf. Keine tiermedizinische Ausbildung, aber die »sanfte Kraft« und viel Erfahrung auf dem Bauernhof. Er verstand sich als Chiropraktiker für Tiere. »Die imposante Größe von 2,06 Metern flößt vielen Pferden Respekt ein.« Hanken fuhr zu »Sammelterminen«, stieg aus dem Auto und sagte: »Ich klopf mal auf die Haube, moin, moin«, und dann wurde das ideelle bundesdeutsche Gesamthaustier weiter betätschelt und betastet. Am Montag starb er mit 56, am Mittwoch war er schon »Unvergessen«, und am Samstag gibt es auf NDR die lange Hanken-Nacht bis sechs Uhr früh. (cm)