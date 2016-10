Foto: REUTERS/Andres Martinez Casares

In Haiti zeigte sich eine Woche nach dem schweren Hurrikan »Matthew« das ganze Ausmaß der Zerstörung. 1,4 Millionen Menschen in dem bitterarmen Karibikstaat brauchen dringend Hilfe. Auch die Zahl der Todesopfer stieg weiter. Nach Angaben des Zivilschutzes kamen 473 Menschen in dem Wirbelsturm ums Leben. In verschiedenen Medien war von deutlich höheren Opferzahlen die Rede.

Deweil hält ein weiterer Wirbelsturm auf die Region zu. Der Hurrikan »Nicole« sollte im Laufe des Donnerstag auf Bermuda treffen, teilte das US-Hurrikan-Zentrum mit. (dpa/jW)