Politik ohne Ökonomie

Selbstbewusster Gestus und Beschwörung der antiken Polisdemokratie: Hannah Arendt (14.10.1906–4.12.1975) ist heute bei vielen Linken populär. Dabei wird oft übersehen, dass die sich mitunter auch auf Marx beziehende politische Philosophin dem Kommunismus prinzipiell ablehnend ­gegenüberstand Foto: picture alliance/AP Images

Hannah Arendt, die am 14. Oktober 1906 geboren wurde, genießt heute in den Kreisen der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften einen ehrenwerten Stand. Es gibt hier kaum jemanden, der ihr Denken einer substantiellen Kritik unterziehen würde, ja, die Verehrung reicht vielfach so weit, dass auch offensichtliche Ungereimtheiten, Widersprüche und Fehlschlüsse ihres Denkens kaum thematisiert werden. Vielmehr wird ihren politischen Auffassungen eine grundsätzliche Rechtschaffenheit zugeschrieben. In einer neueren Einführung wird denn auch festgestellt, dass Hannah Arendt »mittlerweile auf dem besten Weg« ist, »zu einer Klassikerin politischen Denkens zu werden«.¹

In der an Merkwürdigkeiten nicht eben armen akademischen Landschaft ist dieses Einführungsbuch gleich in mehrfacher Hinsicht merkwürdig. Zum ersten erschien es als völlige Neuschrift 2015 im Junius-Verlag Hamburg, obwohl es aus demselben Haus die letzte Einführung zu Hannah Arendt erst 2001 gegeben hat² und andere solche Bände zu nicht weniger gewichtigen Geistesgrößen entweder nicht mehr greifbar sind oder noch gar nicht aufgelegt wurden. Zum zweiten ist bemerkenswert, dass die Autorin der Einführung eine der wenigen Wissenschaftlerinnen ist, die es mit einer Ostbiographie auf eine ordentliche Professur an eine westdeutsche Universität (Bonn) geschafft hat. Man müsste es nicht erwähnen, wenn es selbstverständlich wäre. Allerdings zeigt der Inhalt des Buches auch zum dritten, warum dieser alles andere als alltägliche Sprung gelang: Hannah Arendt wird nicht nur eingeführt, sondern auch gleich zur schwer bis unmöglich kritisierbaren Kronzeugin des politischen Liberalismus stilisiert, was inhaltlich stimmt und auch nicht das Problem wäre, wenn der Liberalismus in der Einführung nicht stillschweigend mit Politik schlechthin gleichgesetzt würde.

Ikone des Liberalismus

Angesichts der Ratlosigkeit des spätimperialistischen Zeitalters gilt Hannah Arendt vor allem wegen der Selbstreflexivität ihrer Anschauungen von Denken und Handeln selbst in linken und emanzipatorischen (Rest-)Zirkeln als tragfähig, obwohl sie zeit ihres Lebens keinerlei Sympathien mit dem Sozialismus hegte, vom Marxismus ehern unberührt blieb und angesichts ihres Wirkens nach dem Zweiten Weltkrieg zurecht von kritischen Intellektuellen als glasklar konservativ eingestuft wurde. Dem ansprechenden (teil-)biographischen Spielfilm über Hannah Arendt von Margarethe von Trotta aus dem Jahre 2012 gelingt es ganz gut, die Selbstsicht der Denkerin mit einer Art offiziellen liberalen Interpretation ihres Denkens anhand des Jerusalemer Eichmann-Prozesses von 1961 und seinen Nachwirkungen zu verbinden. Durch die filmspezifische Kontinuitätslinie von Regisseurin und Hauptdarstellerin (Barbara Sukowa) ist gleichzeitig der Bogen gespannt zur gewollten Parallele mit Rosa Luxemburg aus dem gleichnamigen Von-Trotta-Film von 1986, ebenfalls mit Sukowa in der Hauptrolle, wobei politischer Ansatz und Stoßrichtung Luxemburgs aber meilenweit von denen Arendts entfernt waren. Man könnte den gegenwärtigen Status von Hannah Arendt also dahingehend beschreiben, dass ihr Handeln und Sein den ganz aktuell vom Establishment erwünschten Zustand von Liberalismus und Demokratie verkörpern.

Die mit Abstand bekanntesten Werke von Hannah Arendt sind ihr »Totalitarismus«-Buch »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« von 1955 (engl. Original 1951) und die Prozessbeobachtung »Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen« aus dem Jahre 1964 (1963 als Folge von Zeitschriftenartikeln und in Buchform im engl. Original erschienen). Während die Abhandlung zum »Totalitarismus« diesem Schlagwort zur passenden Zeit die wissenschaftliche Weihe verleiht und gleichzeitig politische Opportunität ausstrahlt, manövriert sich die Autorin mit »Eichmann in Jerusalem« in eine öffentliche Zwickmühle, weil ihr Bild vom Organisator der durch das Deutsche Reich vollzogenen Judenvernichtung in hohem Maße eine analytische Durchdringung faschistischer Herrschaftskonstitution vermissen lässt (wiewohl die damaligen Hauptkritikpunkte an ihrem Buch sich auf Nebenschauplätzen zutragen und den Hauptmakel – das Hantieren mit irrationalen Kategorien wie »dem Bösen« – gar nicht thematisieren).

Totalitarismustheoretikerin

Kennzeichnend für das »Totalitarismus«-Buch ist die rein phänomenologische und ideengeschichtliche Herangehensweise, die aufgrund des Fehlens einer materialistischen Orientierung zum Verständnis von deutschem Faschismus als besonderer imperialistischer Herrschaftsform und sowjetischem Sozialismus als besonderer Übergangsform zu kommunistischen Gesellschaftsentwürfen wenig beizutragen hat. Insbesondere wird von Hannah Arendt das Grundproblem gar nicht gesehen, nämlich die Tatsache, dass Demokratie und Diktatur in der Praxis keine Antipoden darstellen, sondern, je nach Klassenkonstellation, ineinander übergehen können. Die Niederhaltung der beherrschten Klassen durch die Diktatur der Bourgeoisie bzw. die Niederhaltung der beherrschten Klassen durch die Diktatur des Proletariats ist prinzipiell unter Wahrung demokratischer Prinzipien möglich oder auch nicht möglich. Völlig zu Recht merkt daher Slavoj Žižek an, dass es einen strukturellen Zusammenhang zwischen der westlichen Demokratie und dem Aufstieg des »Totalitarismus« gibt, weil jede Lücke des demokratischen Systems auf autoritäre Lösungen notwendig verweisen muss. Mit anderen Worten: Arendt erkennt nicht, »dass der ›Totalitarismus‹ ein Symptom der inneren Spannungen des demokratischen Projektes selber sein könnte«.³ Was natürlich bis heute niemanden daran hindert im Sinne des »demokratischen« Konsenses vom »legitimen« Vergleich über die Gleichsetzung zur letztendlichen Identität von »rot« und »braun« voranzuschreiten.

Beim Eichmann-Buch ist vor allem interessant, dass Hannah Arendt hier im Prozess offenbar einem grandiosen Schauspieler aufgesessen war. Sie registriert an Eichmann das schlichte Befehlsempfängergemüt, das Dümmliche seiner Geistesart und die völlige Unreflektiertheit der eigenen Verbrechen. Entgangen scheint ihr zu sein, dass das Jerusalemer Gericht einen echten Nazi angeklagt hatte (nicht nur einen einfachen Überzeugungstäter, sondern einen Menschen, der die gesellschaftlichen Umstände des Naziimperialismus zu seinen ureigenen Lebensidealen machte und der damit beileibe keine Ausnahme war). Der Hauptvernehmer der »Vorverhöre« Eichmanns, Avner Werner Less, schreibt rückblickend, dass es Hannah Arendt und allen anderen Historiker gelungen ist, der Öffentlichkeit zu beweisen, wer Eichmann nicht war. Er spielte in Jerusalem die größte Rolle seines Lebens. Alles Urteilende über ihn von anderen dürfte falsch und verfehlt sein, denn das Übel der Barbarei ist nie banal, so Less, sondern wird in voller Verantwortung ausgeführt.4

Ehrenrettung des Bürgerlichen

Dass Arendt in der Einschätzung Eichmanns der »Totalitarismus« im Wege steht, wird besonders deutlich in dem erstmals 2011 veröffentlichten kurzen Briefwechsel Arendts mit dem Hitler-Biographen Joachim C. Fest, mit dem sie nicht nur gesellschaftspolitisch völlig übereinstimmt, sondern auch die Zuschreibung des antibürgerlichen Affekts teilt, der in ihrer beider Augen die Nazibewegung charakterisiert. Dabei wird von beiden komplett unterschlagen, dass der deutsche Faschismus Ausdruck der temporären kleinbürgerlichen Regierungsverantwortung im Dienste des Großkapitals war und somit keineswegs in »robuster« Bürgerlichkeit sein Gegenstück findet. Typen wie Eichmann u. a. waren eben nicht nur reine »Funktionäre«, bei denen angeblich die Ideologie keine sehr große Rolle gespielt hätte, wie Hannah Arendt suggeriert,5 sondern es handelt sich ganz im Gegenteil um Weltanschauungsmörder mit einer über Jahrzehnte eingeprägten bürgerlichen Grundhaltung. Eichmann geriet für Arendt zur Falle der phänotypischen Politikbeschreibung. Ebenso wie Fest gleichermaßen gegen alle Realität behaupten konnte, Rüstungsminister Albert Speer sei angeblich »nie Nazi geworden«.6

Grit Straßenbergers Arendt-Einführung hält zu »Totalitarismus« und Eichmann-Report wie folgt fest: »Die neue Formulierung von der ›Banalität des Bösen‹ trifft (…) Arendts (…) im Totalitarismusbuch aufgestellte modernekritische These genauer. Dieser These zufolge haben wir es zwar bei der totalitären Herrschaft mit einer völlig neuen Staatsform zu tun, die mit den überkommenen Kategorien der politisch-philosophischen Sprache nicht angemessen erfasst werden kann und in der historisch beispiellose ›Verbrechen gegen die Menschheit‹ verübt wurden. Dies aber wurde möglich unter Bedingungen einer modernen, bürokratisierten Massengesellschaft, in der mit der Erosion institutionell zurechenbarer politischer Verantwortung auch das Gefühl, für das eigene Tun verantwortlich zu sein, abhanden gekommen ist. Arendt verbindet mit dieser Charakterisierung der ›bürokratischen Niemandsherrschaft‹ jedoch weder eine Entschuldigung der Täter noch eine Banalisierung der Taten, wie ihr (nicht nur) Gershom Scholem vorgeworfen hat. Sie versucht vielmehr zu begreifen, wie es zu diesem ›Zivilisationsbruch‹ (Dan Diner) kommen konnte, mit dem wir alle nicht mehr fertig werden. Und sie verbindet mit dem Verstehen des Wesens totalitärer Herrschaft zugleich die Erwartung, ›auch die Grundzüge jener Krise zu entdecken (…), in der wir heute alle und überall leben‹.«7

Sowohl die nebulöse »Modernekritik« als auch die Verkennung des Klassencharakters der Naziherrschaft, sowohl das vereinnahmende »Wir« als auch das Verstehenspostulat funktionieren hier nur als bewusste Irreführung. Arendts Standpunkt ist aus ihrer Position heraus verständlich, aber faktisch falsch. Denn wo eine »bürokratische Niemandsherrschaft« waltet, sind die konkreten Verursacher von Barbarei und Verbrechen weder schlicht zu benennen noch theoretisch zu bewältigen. Anstatt diese Fährte intensiv kritisch aufzunehmen, um damit die Kernprobleme des Arendtschen Politikbegriffes wirksam anzugehen, verbleibt die Einführung wortreich in dem von Hannah Arendt als gesetzt akzentuierten politischen Raum und verfehlt damit die eigentliche Politik.

Unverständnis des Sozialismus

Nicht die Spätwerke, in denen Arendt philosophischer argumentiert, müssen als programmatische Quintessenz ihres politischen Denkens genommen werden, sondern ihre kurze Schrift »Die ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus« von 1958. Neben krudester Kreml-Astrologie, einer eindeutigen politischen Parteinahme im Kalten Krieg mit der Gegenüberstellung »der totalitären Fiktion und der Tatsachen-Welt, in der wir uns bewegen« (dem Westen natürlich) und einem gänzlichen Mangel an Faktenwissen über und Verständnis für das sozialistische Projekt in Ungarn, steckt in dieser Arbeit gleichzeitig die Keimform des Politikbegriffes von Hannah Arendt.8 Auch hier versperrt wieder die Fiktion des »Totalitarismus« den analytischen Zugang zum Gegenstand Ungarn und den damaligen Schwierigkeiten der Übergangsperiode auf dem Weg zum Sozialismus. Immerhin war Ungarn nach der Niederschlagung der Räterepublik 1919 bis zur Befreiung durch die Rote Armee 1944 ein reaktionäres Bollwerk des Abendlandes, das nach 1945 von der revolutionären Umgestaltung mit am stärksten betroffen war. Klerus, Bauernschaft und Kleinbürgertum bildeten ein hohes Konfliktpotential, der Einfluss westlicher Radiostationen war enorm, und die inneren Differenzen in der Führung der ungarischen Kommunisten nach dem XX. Parteitag der KPdSU beförderten das Gefühl der Richtungslosigkeit in der Gesellschaft. Der als kollektiver Einsatz für bessere Lebensbedingungen beginnende Aufstand verselbständigte sich unter diesen Umständen sehr schnell zum konterrevolutionären Akt, mit dem Gipfelpunkt der Austrittserklärung Ungarns aus dem Warschauer Vertrag am 31. Oktober 1956, was zwangsläufig die Sowjetunion auf den Plan rief. Unter Verkennung der schlichten Einsicht, dass sich politische Unzufriedenheit immer erst aus materiellen Unzulänglichkeiten speist, um sich danach den Klassenlagen entsprechend politisch zu artikulieren, behauptet Hannah Arendt hingegen sofort, dass »materielles Elend« kein Motiv des Aufstands gewesen sei, »sondern einzig das Verlangen nach Freiheit und Wahrheit«.9

Diese Mythenbildung ist nur aus dem begrenzten Politikbegriff von Hannah Arendt erklärbar. Politik ist für sie nicht »der Kampf zwischen den Klassen um die Macht im Staat«.10 Politik ist für sie auch nicht die öffentliche Aushandlung sozialer Probleme. Und Politik ist für sie darüber hinaus auch nicht das kraftvolle Einklagen eines Anteils am gesellschaftlichen Reichtum durch die Stimm- und Besitzlosen der Welt. Politik ist nach Hannah Arendt normativ grundiertes Räsonnement ohne Zweck und Ziel, wobei politisches Handeln auf einen kommunikativen Modus der Konfliktaustragung setzt, der Institutionenbildung unter Absehung jeglicher ökonomischer und sozialer Einflussnahme anstrebt. In der Ungarn-Schrift heißt es dazu: »Denn es ist in der Tat sehr zweifelhaft, ob die politischen Prinzipien der Gleichheit und Freiheit ohne weiteres auf den ökonomischen Bereich anwendbar sind. Es könnte sein, dass das politische Denken der Antike, wonach alles Wirtschaftliche an das für das schiere Leben Benötigte und damit an Notwendigkeit geknüpft ist, nicht so unrecht hatte, wenn es meinte, dass das Ökonomische, sei es des Familienhaushaltes oder des Staatshaushaltes, nur unter einem Herrn und Meister gedeihen und in Gang gehalten werden kann, und gerade darum in der Polis, dem Bereich des Politischen, keine Rolle spielen dürfe. Das Prinzip der Herrschaft entspricht hier der Notwendigkeit, unter welcher menschliches Leben steht, weil es auch biologisches Leben ist; frei ist der Mensch nur, weil und insofern er nicht nur ein Lebewesen, sondern auch ein politisches Wesen ist. Freiheit und Gleichheit beginnen also erst, wo die Lebensinteressen ihre Grenze haben und ihnen Genüge getan ist – außerhalb des Haushaltes und der Sklavenwirtschaft in antiken Verhältnissen, jenseits der Berufe und der Sorge um den Lebensunterhalt in unserer Zeit. (…) Diese antike Blickweise, wonach das Wirtschaftliche weder mit Politik noch mit Freiheit etwas zu tun hat und daher auch nicht im Sinne der Gleichheit geregelt werden kann, erhält eine, wenn auch negative Unterstützung aus der Neuzeit, in welcher sich immer herausgestellt hat, dass diejenigen, welche die Geschichte in erster Linie als das Produkt ökonomischer Kräfte sahen, auch zu dem Schluss kamen, der Mensch selbst sei nicht frei und seine Geschichte sei die zeitliche Entfaltung einer Notwendigkeit.«¹¹

An jenem illusionären, nichtsdestotrotz für die sogenannten Eliten brauchbaren Politikverständnis hat Hannah Arendt dauerhaft festgehalten. Daher ist sie zwar dafür, Nazibelasteten öffentliche Ämter zu verwehren, hat aber nichts gegen ihre ökonomische Betätigung einzuwenden – worum sich ja nun ironischerweise in beiden Bereichen der frühen Bundesrepublik niemand geschert hat. Unter der Prämisse der vollständigen Trennung von Politik und den anderen sozialen Sphären (für die Politik wohl eigentlich zu machen wäre) ist auch ihr häufiges Eintreten für ein Rätesystem zu verstehen. Es geht ihr dabei nicht, wie man leicht denken könnte und auch öfter gedacht hat, um die Vervollkommnung demokratischer Prinzipien zur Erweiterung der sozialen Lebensmöglichkeiten aller in einer von Ausbeutung befreiten Gesellschaftsordnung, sondern um die gewissermaßen performative Verständigung auf einer unteren Ebene der Hierarchieskala bis zu dem Punkt, an dem die politischen Entscheidungen dann wirklich getroffen werden. Der einfache Satz des Konzernchefs, dass einen Zentimeter vor dem Wort Enteignung der Spaß und jede Verhandlung aufhören, ist das klassische Dementi jeglicher abstrakter Autonomie der Politik. Der politische Akt oder der politische Prozess, der tatsächlich emanzipatorische Fakten zur Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse herbeiführt, soll mit Hilfe der Räte im Sinne Arendts eher kanalisiert als realisiert werden.

»Totalitärer« Imperialismus

Sicher wird man um eine Entwicklung von Selbstverwaltungsorganen zur Abschaffung des kapitalistischen Herrschaftssystems ebenso wenig herumkommen wie um die Nutzung der Zentralfunktionen des Staates zur Etablierung einer gerechten politischen Ordnung. Dabei wird unter Garantie das ungarische Rätevorbild das von 1919 sein und nicht jene Simulation von 1956, die geradewegs zu 1989/90 geführt hätte, allerdings dann mit halsbrecherischen militärischen Konsequenzen. Es ist schon nicht unerheblich, dass Hannah Arendt die ungarische Räterepublik von 1919 gar nicht erwähnt.

Der gegenwärtige Spätimperialismus, der insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, dass er keine Zukunftsperspektive anzubieten hat (auch keine kapitalimmanente) und mit seinen Eroberungen und Kriegen nur kaputtmacht und nichts Produktives mehr an die Stelle des Beseitigten setzt, trägt, sogar nach den Maßstäben Arendts, gerade in seiner demokratischen Verfasstheit totalitäre Züge, die weit darüber hinausreichen, was sich die Denkerin des »Totalitarismus« je hätte ausmalen können. Es erweist sich nunmehr, dass die Unterscheidung von Demokratie und Diktatur genau in dem Moment ihren Sinn verliert, wo sich innerhalb der formaldemokratischen Aufrechterhaltung bürgerlicher Repräsentativität autoritäre Mechanismen als »legitime« Verfahrensweisen der Demokratie darstellen. Um dieser Tendenz eine emanzipatorische Wendung zu geben, darf Politik, die weit mehr könnte, als sie jetzt tut, nicht auf halber Strecke stehenbleiben, sondern muss in die Ökonomie genuin politisch intervenieren, um aus dem leidigen Käfig von Entscheidungsfeigheit und kommunikativ-assoziativer Kirchentagsatmosphäre auszubrechen. Dass man dafür auf Hannah Arendt zurückgreifen wird, selbst wenn man ihren Ansatz euphemistisch als »aristokratischen Kommunismus«12 schönredet, ist sehr zu bezweifeln.

Die 1933 vertriebene Hannah Arendt besuchte regelmäßig die BRD und mischte sich auch politisch ein – hier bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1958 an den Philosophen Karl Jaspers, für den sie die Laudatio hielt (links von ihr: Theodor Heuss, Karl Jaspers und dessen Ehefrau Gertrud) Foto: picture-alliance / akg-images

