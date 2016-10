Foto: Marcus Renner/ c/o Ernst Deutsch Theater

Vom »unendlichen Genuss« einer Musik, die ihn »selbst in der Probe zu Tränen gerührt« habe, schrieb Schiller 1800 an Goethe. Gemeint war Christoph Willibald Glucks Oper »Iphigénie en Tauride«. Die ging am vergangenen Sonntag in der Hamburgischen Staatsoper über die große Bühne, als Wiederaufnahme einer Inszenierung von 2009. Allerdings kam Intendant Georges Delnon – wohl mit Blick auf die langjährige Zusammenarbeit der Berliner Staatsoper mit der Akademie für Alte Musik – die Idee, erstmals das fabelhafte Ensemble Resonanz in den Hamburger Orchestergraben zu setzen. Den Dirigenten brachte das zum Residenzorchester für den Kammermusiksaal der Elbphilharmonie bestimmte Ensemble in Gestalt des nicht minder fabelhaften italienischen Barockgeigers Riccardo Minasi gleich mit. Aus der Wiederaufnahme wurde so in Hamburg eine mit vollem Recht umjubelte Premiere.

Für die Probe ihres Könnens hätten sich die Musiker kein besseres Stück ausdenken können. Wie befreit von den langatmigen Rezitativen und Koloraturarien der alten Opera seria dreht Gluck in dieser besten seiner Opern voll auf. Er sorgte durch gezielte Mitarbeit am Libretto für straffe Handlung, Wahrhaftigkeit und Tempo auch in den Dialogen. Statt eine traditionelle Ouvertüre zu spielen, tobt das Orchester nach acht täuschend harmlosen Adagiotakten gleich am Anfang unwetterartig los. Das Ganze beginnt mit einem Sturm (des Himmels und der Seelen) und geht über in eine mitreißende Folge zügig dramatisierter Orchesterrezitative, die oft kaum von den spärlicher vertretenen Arien zu unterscheiden sind. Wie sonst gute Barockorchester beherrscht das Ensemble Resonanz nicht nur scharf akzentuierte Sforzati und ein forciert prägnantes Non-legato. In Glucks weicher Melodik etwa strömt ihnen auch ein lyrisch-vibratoloses Legato über die Saiten.

Die Streicher spielen auf modernen Instrumenten. Zusammen mit dem angeschärften Klang von Naturhörnern, -trompeten und - posaunen entwickeln sie eine im Barock und noch in der Wiener Klassik angesagte Saftigkeit der Farben, grelle Kontraste, einen veritablen Orchesterfuror.

Vermutlich wirkte die postmodern verstaubte Inszenierung mit ihrem albernen Bühnenbild (einer Art zeitloser Tiefgarage) und den prollig-peinlichen Kostümen aus der Ära Simone Young schon in der ersten Vorstellung abgestanden. Was ihr überall fehlt, das strömt nun aus dem auf halbe Höhe gefahrenen Orchestergraben auf die Bühne und in die Sänger. Eine veritable Neuinszenierung!

So gehört, konnte man sich endlich vorstellen, wieso Gluck in seiner Zeit viel berühmter war als sein jüngerer Berufskollege Mozart, und warum Mozart in seinem zwei Jahre nach Glucks »Iphigenie« uraufgeführten »Idomeneo« dem Älteren auf Mozartsche Art deutlich nacheifert und von ihm lernt, wie man eine Oper kürzt, damit sie stärker wirkt.

Minasi krönte sein inspiriertes Dirigat mit der feinen Idee, die »Iphigenie« nicht mit dem traditionell schmetternden Lieto fine (alles ist gut!) zu beenden. Aufs lautstarke Jubelfinale folgten statt dessen noch einmal die acht Adagiotakte vom Anfang, nun kammermusikalisch besinnlich ausgedünnt, ein gedankenvoller Fingerzeig auf die aufgeklärt humane Botschaft dieser Oper: Nach endlosen Schuldverstrickungen, Todesängsten und herzlosem Chaos wird – ein aktueller Plot – am Ende die Despotie als die Ursache einer rundum verkehrten Welt besiegt.