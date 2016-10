Ölpreistreiber unter sich

Keine Freunde, aber vorübergehend Partner in Energiefragen: Die Präsidenten Putin (r.) und Erdogan am Montag in Istanbul Foto: Osman Orsal/Reuters

Die OPEC will endlich wieder ein Kartell werden und der Welt höhere Preise aufdrücken. Das Bündnis zahlreicher Ölförderländer nimmt einen neuen Anlauf, um deren Fördermengen zu begrenzen. Angeblich freiwillig. Sowohl auf der Energiekonferenz zu Wochenbeginn in Istanbul als auch bei einem OPEC-Treffen vor gut zwei Wochen in Algier war deutlich geworden, dass die bislang maßgeblichen Streitparteien in der Organization of the Petroleum Exporting Countries auf Kompromisskurs sind: Saudi-Arabien und der Iran. Hinzu kommt, dass auch Russland seine Beteiligung in Aussicht gestellt hat, neben den Saudis und den USA eine der drei Erdölsupermächte. Seit dieser Woche scheint klar: Die OPEC-Staaten zeigen sich geschlossen, und Moskau macht mit. Schon das reichte aus, den Weltmarktpreis für den fossilen Rohstoff nach oben zu treiben. Vorübergehend.

Experten haben nämlich Zweifel, ob den Worten der Beteiligten auch Taten folgen werden. Das wurde zu Wochenbeginn illustriert, als es zu Irritationen hinsichtlich der Position der Russischen Föderation gekommen war. Denn dort gibt es ebenfalls Interessenkonflikte – auch wenn das den von westlichen Leitmedien informierten Bürgern seltsam erscheinen mag. Nachdem Staatspräsident Wladimir Putin zum Auftakt der Konferenz in Istanbul am Montag angedeutet hatte, sein Land könnte sich an der Fördermengenbegrenzung beteiligen, verlauteten zunächst gegenteilige Stimmen aus Moskau: Energieminister Alexander Nowak fand die Idee nicht gut, revidierte sich aber am Dienstag in der türkischen Metropole. Auch Igor Setschin, Chef des größten russischen Ölkonzerns Rosneft, äußerte sich zunächst ablehnend. Und das, nachdem der Staatschef verkündet hatte, »ein Einfrieren oder sogar eine Kürzung der Ölförderung ist wohl die einzig richtige Entscheidung«. Russland sei bereit, sich einer Initiative der OPEC anzuschließen, so Putin.

Für die OPEC war diese Zustimmung ein Etappensieg bei dem Bemühen, höhere Preise am Markt durchzusetzen. Kurz darauf kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zwischenzeitlich über 53 US-Dollar, der höchste Stand in diesem Jahr.

Begonnen hatte der Preisrückgang auf breiter Front im Sommer 2014. Von mehr als 100 US-Dollar pro Fass fiel er bis auf knapp 30 Dollar und erholte sich danach nur leicht. Auch in diesem Jahr pendelte er um die 40-Dollar-Marke. Als gesichert gilt, dass die Saudis diesen Effekt provoziert hatten. Die dominierenden OPEC-Macht hatte vor zwei Jahren die jährliche Fördermenge trotz beginnenden Preisverfalls wegen mangelnder Nachfrage weiter gesteigert. Damit gelang es Riad, die bis dahin rasant angewachsene Frackingindustrie der USA auszubremsen und deren am teuersten produzierende Firmen wieder vom Markt zu drängen. Quasi nebenbei schadete das Russland und dem ebenfalls wenig geliebten OPEC-Mitglied Venezuela wirtschaftlich: In beiden Ländern wird zu zum Teil deutlich höheren Kosten gefördert als in der Wüstenmonarchie.

Doch das Pokerspiel war offenbar außer Kontrolle geraten. Die globale wirtschaftliche Entwicklung stagnierte, die Ölproduktion indes stieg immer weiter. Selbst der durch bürgerkriegsähnliche Unruhen in Nigeria registrierte Förderrückgang konnte nichts am Überangebot ändern. Ganze Flotten von Tankern lagen und liegen vollbeladen auf Reede, die Lagerbestände der meisten Staaten sind hoch. Es bedurfte schon eines beträchtlichen manipulativen Aufwandes der interessierten Staaten, Konzerne und Investoren, um den Preis auf niedrigem Niveau wenigstens zu stabilisieren.

Jetzt soll die zweite Stufe starten: Preiserhöhung und gemeinsam mit Russland Marktkontrolle. Doch scheint schon wegen der Weltwirtschaftslage fraglich, wie lange das Zweckbündnis hält. Hinzu kommt, dass die zum Teil divergierenden Interessen innerhalb der OPEC nicht verschwunden, sondern allenfalls vorübergehend überdeckt sind. Die Internationale Energieagentur (IEA) jedenfalls rechnet noch bis Mitte 2017 mit einem Überangebot, hieß es im monatlichen Marktbericht der Organisation, der am Dienstag vorgestellt worden war. Erst dann werde sich zeigen, ob die neuen Willensbekundungen tatsächlich in die Tat umgesetzt werden.

In Paris glaubt man dennoch, dass die Bestrebungen der Kartellbildner Wirkung zeigen werden. »Wenn die OPEC zu ihrem Ziel steht, dann könnte die Ausgeglichenheit am Markt früher kommen«, heißt es im IEA-Report. Die wirkliche Arbeit gehe für die Organisation dann erst los. Schließlich muss die Einigung noch formal festgezurrt werden. Bis dahin gebe es noch »kritische Details« zu klären.

Das trifft nicht nur auf die zu vereinbarenden Länderquoten zu. Ein vorübergehendes Zweckbündnis zwischen Saudi-Arabien und Russland scheint mit Blick auf den Krieg in Syrien ziemlich fragil. Auch der Iran, der nach Aufhebung der westlichen Sanktionen endlich seine Infrastruktur erneuern und die Produktionskapazitäten neu aufbauen muss, braucht jeden Petrodollar, den das Land bekommen kann. In Libyen und Nigeria wird es kaum möglich sein, die dortigen Verantwortlichen länger zu Förderkürzungen zu verpflichten. Und auch Saudi-Arabien ist nach dem Preiskrieg finanziell nicht mehr ohne weiteres in der Lage, und vermutlich politisch kaum bereit, seinen bereits durch Kürzungen angespannten Staatshaushalt weiter zu belasten. Schließlich führt das Land auch einen veritablen Krieg im Jemen, sponsert die Terroristen in Syrien und finanziert ein weltumspannendes Programm zum Bau von Moscheen und für deren Unterhaltung. (Quellen: dpa, Reuters)