Terror des Tages: ARD-Demokratie

Wenn die Demokratie stirbt, muss sie so tun, als würde sie sich neu erfinden Foto: Julia Terjung/ARD Degeto/Moovie/dpa -Bildfunk

Wenn das Fernsehen stirbt, muss es so tun, als würde es sich neu erfinden. Heute läuft in über 100 Kinos ein Fernsehfilm, der am Montag abend in der ARD gezeigt wird. Und die Zuschauer stimmen darüber ab, wie er ausgeht. Denn der Film »Terror« basiert auf einem Stück zu einer Gerichtsverhandlung, das sich der Erfolgsschriftsteller und Anwalt Ferdinand von Schirach ausgedacht hat. Es geht um einen Bundeswehr-Piloten, der ein entführtes Flugzeug eigenmächtig abgeschossen hat, damit es nicht auf die vollbesetzte Allianz-Arena in München stürzt. Die 164 Insassen müssen sterben, damit nicht die 70.000 Menschen im Stadion sterben müssen. Die Zuschauer sollen entscheiden, ob er schuldig oder unschuldig ist.

Wenn die Demokratie stirbt, muss sie so tun, als würde sie sich neu erfinden. Alle Fragen der Mitbestimmung werden in der Bundesrepublik vordringlich als Fragen der TV-Programme verhandelt. Wahlfreiheit meint die Wahl des Fernsehkanals, und davon gibt es immer mehr. Das Programm kann man nicht beeinflussen, aber vom Videorekorder bis zum Smart-TV aufzeichnen, wiederholen, jederzeit abrufen.

Wenn das Militär mächtiger wird, muss es so tun, als würde es sich neu erfinden. »Wir dienen Deutschland« lautet der aktuelle Slogan der Bundeswehr. Höflich, aber hart in der Sache, wie man so gerne sagt. 2006 erklärte das Bundesverfassungsgericht den Abschuss von Flugzeugen für unvereinbar mit dem Grundgesetz. 2007 erklärte der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU): »Wenn es kein anderes Mittel gibt, würde ich den Abschussbefehl geben, um unsere Bürger zu schützen.« Das wäre eine Form des »übergesetzlichen Notstands«.

Darüber darf man jetzt im demokratischen Volksgerichtshof Fernsehen abstimmen. Wenn die Menschen sterben, dann sind sie frei. (cm)