Bereit für die Rückeroberung: Ein Konvoi der irakischen Armee in der Nähe der Stadt Mossul (12.10.2016) Foto: REUTERS/Ako Rasheed

Mit US-Luftangriffen auf das nordirakische Mossul begannen am Donnerstag die direkten militärischen Vorbereitungen zur Vertreibung des arabisch pejorativ »Daesch«abgekürzten »Islamischen Staats« (IS) aus der Metropole am Tigris. Die mit etwa drei Millionen Einwohnern zweitgrößte Stadt des Irak gilt als letzte größere Bastion des IS im Land, ihr Verlust bedeutete einen schweren Schlag für die Dschihadistenmiliz.

Unklar ist allerdings, wer die für die Operation unerlässlichen Bodentruppen stellen wird und wie sich die unterschiedlichen Interessen der in Frage kommenden Akteure auf die Situation in Mossul nach einem möglichen Sieg über Daesch auswirken werden. »Spezialkräfte der irakischen Armee, die PKK, von der Türkei unterstützte Stämme, schiitische Milizen, assyrische, christliche und jesidische Milizen. Es ist das Rezept für ein großes Chaos«, kommentierte Charles Lister, Wissenschaftler am Washingtoner Middle East Institute die Situation.

Insbesondere bei der Frage, welche Rolle die Türkei bei der Mossul-Operation spielen werde, war es in den vergangenen Tagen zu einem Schlagabtausch zwischen Bagdad und Ankara gekommen. Der irakische Premier Haidar Al-Abadi hatte zunächst die rund 2.000 im nordirakischen Baschika stationierten türkischen Soldaten als »Besatzungsmacht« bezeichnet, eine Parlamentsmehrheit sprach sich für den Abzug der Truppen aus. Der autokratisch regierende türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan konterte scharf: »Du bist mir nicht ebenbürtig«, polterte er gegen Abadi. »Du solltest wissen, dass wir tun werden, was wir tun wollen.«

Für die regionalen Pläne der Türkei im Irak sowie in Syrien ist Mossul bedeutsam. Der Einmarsch türkischer Truppen im Verbund mit dschihadistischen Milizen ins syrische Dscharabulus Ende August bildete den Auftakt zu einer entschlosseneren regionalen Außenpolitik Ankaras, um die türkische Einflusssphäre auszudehnen: »Erdogans Ziele sind nicht auf Syrien beschränkt«, erklärte Ilham Ehmed, Kovorsitzende des Demokratischen Rates Syriens. »Er will die gesamte Region zwischen Aleppo und Mossul sowie Mossul selbst.«

Der Regierungspartei AKP nahestehende Medien formulieren offen das neoosmanische Ziel: Eine türkische Teilnahme an der Militäroperation würde »einen frischen Wind nicht nur nach Mossul, sondern in die gesamte Gegend bringen«, kommentierte Mahmut Övür in Daily Sabah.

Ob die USA als stärkste imperialistische Kraft in der Region letztlich eine Beteiligung Ankaras oder protürkischer Milizen zulassen werden, ist unklar. Sollte Washington zur Rettung seiner angeschlagenen Beziehungen mit der AKP-Regierung grünes Licht geben, wird die Mossul-Operation zum Auftakt zu Gefechten auch innerhalb der fragilen Anti-IS-Koalition werden. Denn der kurdischen Arbeiterpartei PKK nahestehende Gruppierungen nehmen ebenfalls an der Befreiung der Stadt teil. Ankara könnte – ähnlich wie in Syrien – den Kampf gegen den IS als Vorwand für Angriffe gegen die Kurden nutzen. Ein Indiz für einen derartigen Plan ist die am Donnerstag bekanntgewordene Verlegung von türkischen Truppen an die Grenze zu Irak.

Auch abseits der durch die Regionalmachtambitionen der Türkei verursachten Konflikte dürfte die Einnahme Mossuls ein kompliziertes Vorhaben werden. Die beteiligten schiitischen Milizen sind bekannt für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen, und schon jetzt befürchten die Vereinten Nationen eine neue Fluchtwelle aus der nordirakischen Stadt. Hilfsorganisationen gehen davon aus, dass rund eine Million Menschen die Stadt verlassen werden.

Russische und syrische Nachrichtenagenturen berichten zudem – unter Berufung auf eine anonyme russische Militärquelle –, dass die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien sich auf einen Abzug von IS-Kämpfern nach Ostsyrien geeinigt hätten: »Mehr als 9.000 Militante des Islamischen Staates sollen aus Mossul in die Ostregion Syriens verlegt werden, um eine Großoffensive auf Deir Essor und Palmyra durchzuführen«, so die der Regierung in Damaskus nahestehende Website Al-Masdar News.