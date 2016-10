Noch ist der Tisch voll. Aber Stift und Papier sollen in Schulen zunehmend durch Tablets ersetzt werden Foto: Arne Dedert/dpa

Der geplanten Digitalisierungsoffensive für Deutschlands Klassenzimmer begegnen Parteien, Lehrerverbände und Gewerkschaften überwiegend mit Wohlwollen. Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) kündigte am Mittwoch das Bundesprogramm »Digital-Pakt#D« über fünf Milliarden Euro bis 2021 an, um die Schulen mit neuester Informationstechnologie (IT) auszustatten (jW berichtete). Vom Grundsatz her wird das Vorhaben von praktisch allen maßgeblichen Akteuren gutgeheißen. Die Kritik beschränkt sich darauf, dass die Maßnahme nicht einseitig erfolgen dürfe und nur als Teil einer umfassenden Modernisierung des Bildungswesens Sinn ergebe.

Marlis Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), nannte den Vorstoß einen »ersten Schritt in die richtige Richtung«. Die Schulen bräuchten »dringend den Anschluss an das digitale Zeitalter«. »Aber was nützt uns die Breitbandverbindung, wenn der Putz von den Decken und Wänden der Klassenzimmer bröckelt«, erklärte sie am Mittwoch in Frankfurt am Main. Ähnlich äußerte sich die Vizechefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Elke Hannack: »Wo in Klassenzimmern der Schimmel die Wände hochkriecht und Schulklos verstopft sind, reicht es nicht, Tablets und WLAN bereitzustellen.« Der Digitalpakt sei ein »richtiger Schritt«.

Zustimmung kommt ebenso von SPD, Grünen sowie den zuständigen Kultusministerien der Länder. Diese sollen sich nach Wankas Plänen verpflichten, »digitale Bildung zu realisieren«. Das heißt, sie müssen Lehrkräfte aus- und fortbilden und entsprechende pädagogische Konzepte entwickeln. Möglich machen soll das Projekt Artikel 91c des Grundgesetzes. Er erlaubt Bund und Ländern seit 2009 eine Zusammenarbeit beim Ausbau von IT-Systemen. Eigentlich ist es dem Bund nach dem sogenannten Kooperationsverbot untersagt, in die Schulhoheit der Länder einzugreifen.

Von den namhaften Bildungsverbänden stellt lediglich der konservative Deutsche Lehrerverband (DL) den angepeilten Digitalisierungskurs in Frage. »Ich möchte keine Laptopklassen«, sagte Verbandspräsident Josef Kraus. Das bringe nur der IT-Industrie Geld. »Gerade sozial schwache Schüler müssen lesen, lesen, lesen – und zwar das gedruckte Wort.« Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat die Pläne dagegen ebenso begrüßt wie Die Linke. »Es war an der Zeit, endlich nach Wegen zu suchen, die Rahmenbedingungen für die digitale Bildung auch für allgemeinbildende Schulen zu verbessern«, äußerte sich Rosemarie Hein für die Linksfraktion im Bundestag.

Bei so geballter Fürsprache stehen Kritiker wie der Hirnforscher Manfred Spitzer ziemlich allein auf weiter Flur. Die Initiative sei ein »Skandal« und eine »Verdummungsmaßnahme«, beklagte er am Mittwoch im Deutschlandradio Kultur. »Es gibt keinerlei Anhalt – außer dem Wunschdenken, dass das eine Maßnahme ist, die uns weiterbringt.«