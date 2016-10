Pegida wird zwei Jahre alt

Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Angesichts wachsender Zustimmung für die rechtspopulistische AfD sowie der dramatischen Zunahme rechtsmotivierter Übergriffe und rassistischer Äußerungen von Politikern wie Horst Seehofer (CSU) scheinen die »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« (Pegida) in Dresden aus dem Blickfeld vieler Menschen verschwunden zu sein. Doch sie ziehen noch immer jeden Montag zu mehreren tausend durch die Dresdner Innenstadt.

Spaltungen und Streitereien haben die Anhänger von Pegida-Gründer Lutz Bachmann jedoch geschwächt. Zuletzt hatte die Schlammschlacht zwischen Bachmann und Siegfried Däbritz einerseits und Tatjana Festerling andererseits für mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Festerling war von Bachmann während des Sommers aus Pegida herausgedrängt worden. Kurz danach hagelte es beiderseitig schwere Vorwürfe. Bachmann machte Festerlings zu radikale Reden für sinkende Teilnehmerzahlen verantwortlich. Festerling beschuldigte Bachmann, er habe Spendengeld veruntreut, lasse Pegida zur Satire verkommen und warf dem selbsternannten Beschützer des Abendlandes zudem vor, nach Teneriffa ausgewandert zu sein. Was dieser zugab – er betonte aber, es sei nicht entscheidend, wo jemand wohne, wenn er »zur Sache« stehe.

In einer Videobotschaft attackierte Bachmann Festerling unlängst erneut und unterbot mit Sprüchen wie »mir platzt jetzt gleich der Arsch« selbst sein gewohntes Niveau. Dabei war es Bachmann, der Festerling 2015 als Oberbürgermeisterkandidatin für Dresden aus Hamburg geholt hatte.

Die aktuelle Schlammschlacht darf nach Meinung vieler Pegida-Gegner nicht über das gefährliche Potential der Bewegung hinwegtäuschen. Daher soll es auch in diesem Jahr Widerstand gegen den Pegida-Geburtstag geben. Für Montag, den 17. Oktober ruft das Bündnis »Herz statt Hetze« zu Demonstrationen unter dem Motto »Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit – Wir machen das« auf. Einreihen kann man sich entweder ab 16.00 Uhr auf dem Unigelände oder am Bahnhof Neustadt oder ab 17.30 Uhr am Hauptbahnhof.

Pegida hat nun die eigene Versammlung auf Sonntag verlegt. »Das ist auf alle Fälle ein Erfolg«, sagte Rita Kunert von »Herz statt Hetze« gegenüber junge Welt. Trotz des Ausweichens von Pegida wird am Termin für den Gegenprotest festgehalten, da es »Herz statt Hetze« auch darum geht, eigene Inhalte zu vertreten.

Am Sonntag wird Pegida jedoch nicht allein bleiben. Jürgen Kasek, sächsischer Landesvorsitzender der Grünen, hat eine Gegenkundgebung in unmittelbarer Nähe der Bachmann-Truppe angemeldet.

»Sie haben die Stadt zum Schlechten verändert«, so Kunert mit Blick auf das islam- und asylrechtsfeindliche Bündnis. Noch deutlicher wurde Kasek: »Die Bilanz von Pegida ist eine Zunahme von Gewaltvorfällen wie beispielsweise in Sebnitz.« In der sächsischen Kleinstadt hatten rechte Jugendliche am 6. Oktober drei Flüchtlingskinder im Alter von fünf, acht und elf Jahren geschlagen, mit dem Messer bedroht und rechte Parolen gerufen. Die Stadt wies in ihrer Erklärung dazu auf Hassbotschaften von Pegida als Auslöser solcher Übergriffe hin.

Am Montag ruft erstmals auch der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zu einer Aktion gegen Pegida auf. Bei einem Bürgerfest sollen die Dresdner Gesicht zeigen. »Herz statt Hetze« hofft, dass dies den Beginn eines generellen Umdenkens anzeigt. Bislang hatten Pegida-Gegner von seiten der Stadt, der Versammlungsbehörde und der Polizei wenig Gutes zu erwarten. Während der Einheitsfeierlichkeiten in Dresden sei die Polizei gegen linke Proteste repressiv vorgegangen, während Pegida in Versammlungsstärke innerhalb des Schutzbereichs Politiker habe anpöbeln können, kritisierte Kunert.