Tod in der Zelle

»Es gab keine Hinweise auf emotionale Ausfälle«: Der Leiter der JVA Leipzig, Rolf Jacob, während einer Pressekonferenz am Donnerstag Foto: Arno Burgi/dpa

Der am Montag unter Terrorverdacht festgenommene 22jährige Syrer Dschaber Al-Bakr wurde am Mittwoch abend erhängt in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Leipzig gefunden. Nach Angaben des Verfassungsschutzes sei von ihm ein Sprengstoffanschlag mit hochexplosivem Acetonperoxid auf einen Flughafen vorbereitet worden. Drei syrische Landsleute hatten ihn während seiner Flucht vor der Polizei überwältigt und gefesselt.

Al-Bakr soll sich am Mittwoch innerhalb von 15 Minuten mit einem T-Shirt getötet haben. Eine Auszubildende habe bemerkt, dass er stranguliert an der Zellentür hing. Bei seiner Einweisung in die JVA sei Al-Bakr kein Dolmetscher zur Seite gestellt worden, sagte Anstaltsleiter Rolf Jacob während einer Pressekonferenz am Donnerstag. Es habe »10 bis 15 Zugänge« gegeben, da könne nicht jedem ein Übersetzer gestellt werden. Obwohl sich Al-Bakr im Hungerstreik befunden, zudem eine Deckenlampe heruntergerissen und eine Steckdose manipuliert habe, sei nicht von Suizidgefahr ausgegangen worden, so Jacob. Dies habe auch eine Psychologin bestätigt, die aber über »keine Erfahrung mit Terroristen« verfüge. »Meines Erachtens haben genügend Hinweise für eine akute Selbstgefährdung vorgelegen«, erklärte Alexander Hübner, Pflichtverteidiger Al-Bakrs, am Donnerstag gegenüber jW. Meldungen, nach denen Al-Bakr die drei Syrer, die ihn der Polizei übergeben hatten, der Mitwisserschaft bezichtigt habe, bestätigte er nicht. Das sei in einer polizeilichen Vernehmung geschehen.

Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sagte laut dpa, mit Al-Bakr verliere man »eine wichtige Informationsquelle«. Die Verantwortlichen in Sachsen müssten nun Fehler eingestehen. Der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) und Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) wiesen die Vorwürfe zurück. Man habe alles getan, um eine Selbsttötung zu vermeiden, beteuerte Gemkow. Einen Rücktritt lehnte er ab. Der JVA-Chef sagte, man habe sich an alle Vorschriften gehalten. Dieser Einschätzung widersprach Vizeministerpräsident Martin Dulig (SPD) laut dpa. Es könne nicht sein, dass ein unter Terrorverdacht stehender Mann wie ein »Kleinkrimineller« behandelt werde.

Bereits bei der versuchten Festnahme Al-Bakrs am Sonnabend in Chemnitz waren der Polizei schwere Fehler unterlaufen. Der Verdächtige entkam trotz eines Großaufgebots an Beamten und konnte sich unerkannt nach Leipzig absetzen.

