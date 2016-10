Der oberste Comandante der kolumbianischen FARC-Guerilla hat sich nach der Ablehnung durch eine knappe Mehrheit beim Referendum optimistisch gezeigt, dass der Friedensprozess gerettet werden kann. »Wir haben bald gute Nachrichten« , sagte Timoleón Jiménez am Mittwoch dem Hörfunksender Caracol.

Am Abend demonstrierten erneut Zehntausende Menschen für die Umsetzung des Friedensvertrages. Allein in der Hauptstadt Bogotá (Foto) beteiligten sich nach Medienberichten bis zu 30.000 Menschen an einer Demonstration zum zentralen Bolívar-Platz.

(Reuters/dpa/jW)