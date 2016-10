EU-Innenminister planen Abschottung

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) Foto: AP Photo/Markus Schreiber

Die Innenminister der EU haben am Donnerstag über die weitere Abschottung Europas gegen Flüchtlinge beraten. Bei dem Treffen in Luxemburg ging es um den schrittweisen Aufbau der Anfang des Monats gestarteten neuen »EU-Behörde für Grenz- und Küstenschutz« (EBCG). Sie soll bis Anfang Dezember eine Reserve von mindestens 1.500 Uniformierten erhalten, die bei Bedarf binnen weniger Tage an die EU-Außengrenze verlegt werden können. Am Nachmittag diskutierten die Minister zudem über das Asylsystem der Europäischen Union.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière will im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge künftig in Nordafrika internieren. Das entsprechende Abkommen mit der Türkei habe aus seiner Sicht »Modellcharakter« und solle auf afrikanische Staaten übertragen werden. Die Flüchtlinge sollten »zurückgeführt werden an sichere Unterbringungsmöglichkeiten«, erklärte der CDU-Politiker und war damit auf einer Linie mit Österreich und Ungarn. Der Wiener Innenminister Wolfgang Sobotka forderte Abkommen, damit die EU Flüchtlinge »sofort auch wieder nach Libyen, nach Algerien zurückschicken« könne. Die Budapester Regierung verlangte ebenfalls die Abschiebung von Flüchtlingen in das Bürgerkriegsland.

Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, kritisierte am Mittwoch per Pressemitteilung das Vorhaben der EU, Asylanträge schon abzuweisen, wenn die Schutzsuchenden einen »sicheren Drittstaat« passiert haben. »Damit entzieht sich die EU ihrer Verantwortung im Rahmen des internationalen Flüchtlingsschutzes. Als ›sicher‹ betrachtet sie schließlich selbst ein Verfolgerland wie die Türkei, das die Menschenrechte mit Füßen tritt«, so Jelpke.

Die libysche Regierung hatte die Einrichtung von Flüchtlingslagern auf ihrem Staatsgebiet bereits abgelehnt. Der Außenminister des Übergangskabinetts, Taher Siala, kritisierte Anfang Oktober, die EU wolle ihre Verantwortung »auf unsre Schultern« abwälzen. (AFP/jW)