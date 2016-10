Weit vorne

Gut in Form: Spieler von Atlético Madrid Foto: EPA/MARISCAL/dpa - Bildfunk

Es ist keine Überraschung mehr: Von der Tabellenspitze der spanischen Liga grüßt nicht Real Madrid oder der FC Barcelona. Zu stark präsentierte sich der aktuelle Tabellenführer Atlético Madrid dafür in den letzten Jahren.

Die »Colchoneros« (Matratzenmacher) verfügen auch dieses Jahr wieder über eine enorm starke Defensive, die vielleicht als die beste Abwehr in ganz Europa bezeichnet werden kann. Bisher musste die Mannschaft von Trainer Diego Simeone erst zwei Gegentreffer in sieben Saisonspielen hinnehmen und ist bis dato ungeschlagen. Vor allem der impulsive Argentinier, der immer ein wenig ausschaut, als käme er gerade vom jährlichen Zuhältertreffen, ist mit seinem taktisch ausgeklügelten Defensivsystem wohl die Trumpfkarte im Duell mit den etablierten Spitzenklubs Real und Barça, in deren Phalanx die Rojiblancos mittlerweile eingebrochen sind.

Individuelle Stärke

Die Trainer der beiden spanischen Platzhirsche, Luis Enrique (FC Barcelona) und Zinédine Zidane (Real Madrid), gehören nämlich nicht unbedingt zu den großen Taktikfüchsen in Europa. Vielmehr setzen beide voll und ganz auf die enorme individuelle Klasse ihrer Stars. Während Pep Guardiola es schaffte, schlechte Tage seiner Stars Xavi, Andrés Iniesta und Lionel Messi durch ein stringentes taktisches Konzept aufzufangen, wirkt die jetzige Barça-Mannschaft auf Gedeih und Verderb der Form des »Dreizacks« Messi, Neymar und Luis Suárez ausgeliefert. Auch in bezug auf die Defensive schaffte es Luis Enrique bisher nicht, ein funktionierendes System zu entwickeln, das die teils individuellen Unzulänglichkeiten seiner Defensivspieler aufwiegen kann. Dementsprechend stehen die Katalanen mit bereits zehn Gegentreffern und zwei Niederlagen nur auf Platz vier der Tabelle.

Während beim Erzrivalen Barcelona wenigstens die Offensive funktioniert, ist beim Tabellenzweiten Real Madrid in allen Mannschaftsteilen noch viel Sand im Getriebe. Zu einer wirklichen spielerischen Einheit konnte Trainer Zidane seine Ansammlung von großen Individualisten noch nicht formen. Zudem überdeckte der Gewinn der Champions League einige konzeptionelle Schwächen und Fehlentscheidungen, die sich der Franzose letzte Saison leistete.

Enorme Flexibilität

Der Tabellendritte FC Sevilla hat demgegenüber mit Jorge Sampaoli einen mit allen taktischen Wassern gewaschenen Tüftler an der Seitenlinie. Trotz eines großen personellen Aderlasses im Sommer spielen die Andalusier bisher eine starke Saison. Dem Chilenen gelang es in kurzer Zeit, seiner Mannschaft ein System an die Hand zu geben, das sich vorwiegend durch seine enorme Flexibilität im Spielaufbau, Cleverness, Ballbesitzfußball (Sevilla hat hinter Barcelona im Schnitt den meisten Ballbesitz) und ein effektives Pressing auszeichnet. Im Angriff überzeugt Sevilla bis dato durch eine hohe Effizienz. Besonders gut funktioniert außerdem das Bespielen der Schnittstellen im gegnerischen Abwehrverbund. Die Defensive bereitet Sampaoli dagegen noch Kopfzerbrechen: Sieben der bisher neun Gegentore fielen innerhalb des eigenen Strafraums. Die Mannschaft schafft es also noch nicht, den Gegner effektiv vom eigenen Sechzehner fernzuhalten. Zudem fallen viele Gegentore aufgrund von individuellen Fehlern.

Die Stärken des Tabellenfünften FC Villareal liegen hingegen hauptsächlich in der Defensive. Hinter Atletico Madrid stellen die »Submarinos« mit nur vier Gegentreffern die zweitbeste Abwehr in Spaniens Oberhaus. Beim Offensivspiel hapert es mit bisher nur neun erzielten Saisontoren aber noch. In Sachen Ballbesitz rangiert die Mannschaft von Trainer Fran Escribá in Spanien im unteren Mittelfeld, was zugleich für die Anzahl der herausgespielten Chancen gilt. Fast die Hälfte der Tore ging auf das Konto des italienischen Stürmers Nicola Sansone: eine Tatsache, die nicht unbedingt für offensive Variabilität spricht. Obendrein gelingen im Schnitt nur 3,7 Torschüsse. Zum Vergleich: Real Madrid schießt pro Spiel achtmal auf das gegnerische Tor. Aufgrund der starken Defensivperformance überraschen folgende Zahlen: Villareal gewinnt nur circa 43 Prozent der Zweikämpfe und ist äußerst schwach in Kopfballduellen; nebenbei ist man die fairste Mannschaft der Liga. Escribá gelang es also, ein intelligentes und effizientes Defensivsystem zu implementieren, wodurch sein Team noch länger in der Spitzengruppe verweilen könnte.

Bestechende Offensive

Der Tabellensiebte und unerwartete Aufsteiger UD Las Palmas ist wohl in dieser Beziehung als das krasse Gegenteil von Villareal zu bezeichnen. Das Team von den Kanarischen Inseln ist nämlich in der Momentaufnahme die unfairste Mannschaft in Spanien und weist mit bisher 13 Gegentoren eine der schlechtesten Defensiven aus. Offensiv jedoch besticht man durch hohe Variabilität: Die 16 Saisontreffer wurden von neun verschiedenen Schützen erzielt. Etwas überraschend für einen Aufsteiger ist die taktische Herangehensweise von Trainer Quique Setién: Sein Team setzt vornehmlich auf Ballbesitzfußball und ein gepflegtes Kurzpassspiel. Pro Partie beträgt die Ballbesitzquote im Schnitt 52 Prozent und liegt damit unter den Top 7. Bei der Passquote liegt Las Palmas mit 84 Prozent sogar noch vor Sevilla und Atlético Madrid unter den Top 3. Zudem ist man in puncto durchschnittlicher Passlänge mit Barcelona gleichauf. Das hingegen ist wirklich eine Überraschung.