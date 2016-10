Immer vorne mit dabei

Polizeiaufgebot vor der Roten Flora in Hamburg – was die Beamten über linke Demos behaupten wird selten überprüft Foto: Christian Charisius / Reuters

Wenn das Wort »Hafenstraße« erklang, löste das in den 80er Jahren bei braven Bürgern Bilder von Steine werfenden Vermummten und brennenden Barrikaden aus. Für Linke waren (und sind) die besetzten Häuser am Hamburger Elbrand ein Symbol für Widerstand und den Versuch, selbstbestimmt zu leben – für den großen Rest der Gesellschaft waren sie der Inbegriff von Militanz und linker Gewalt. Dass sich dieses Bild verfestigen konnte, daran haben die Lokalzeitungen der Hansestadt großen Anteil und ganz besonders die Polizeireporter.

Wer wissen möchte, wie es immer wieder gelingt, für ein sauberes Image der Polizei bei der Bevölkerung zu sorgen und auf der anderen Seite Linke als Unruhestifter und Krawallbrüder zu diffamieren, der sollte sich das Treiben dieser ganz besonderen Sorte von Lokaljournalisten näher ansehen. In Städten haben die Lokalzeitungen, aber auch Radio- und lokale Fernsehsender in der Regel Mitarbeiter, die sich auf die Berichterstattung über die Arbeit von Polizei und Feuerwehr spezialisiert haben. Sie haben den direkten Draht zu den Pressesprechern der Polizei, wissen auch, wen sie nachts oder am Wochenende anrufen müssen, wenn sich eine »große Lage« ergibt.

In den Redaktionen haben die Polizeireporter oft eine Sonderstellung. Sie gelten als schnell und dynamisch, eher »rasender Reporter« als »Edelfeder«, sie profitieren von der Faszination, die Mord, Totschlag und Katastrophen auf viele Menschen ausüben. Nicht nur bei der Boulevardpresse wird auf die Berichterstattung über Polizeithemen viel Wert gelegt – so hatte etwa das Hamburger Abendblatt früher eine Polizeiredaktion mit drei Vollzeitredakteuren und diversen freien Mitarbeitern.

Mit professioneller Distanz haben die Polizeireporter es allerdings meist nicht so, eher mit Desinformation und Manipulation. Sie übernehmen sozusagen schon qua Amt die Perspektive der Polizei – um überhaupt Kontakte in den Apparat aufbauen zu können und an Informationen zu kommen. Solange es dabei nur um Verkehrsunfälle und Großbrände geht, ist das nicht weiter schlimm, politisch brisant ist die Sache, weil Polizeireporter in der Regel auch über Themen wie Drogenkriminalität oder linke Demos berichten.

Kritiklos werden dabei die Darstellungen der Polizeipressestellen an die Leser weitergegeben, Gewalt am Rande von Demos wird gern aufgebauscht. Aus ein paar brennenden Mülltonnen werden da schnell »bürgerkriegsähnliche Zustände«. Wenn irgendwo in der Stadt Schaufenster zu Bruch gehen oder Autos abgefackelt werden, sind es für die bürgerliche Presse fast immer »linke Chaoten« gewesen. In Berlin lasteten die Lokalzeitungen etwa 2011 monatelang eine Serie von Autobränden der linken Szene an, Polizei, CDU- und SPD-Politiker faselten von neuem »Links­terrorismus« – am Ende war es ein 27jähriger, der bei den Mormonen als »Missionar« aktiv war, der insgesamt 67 Autos angezündet hatte.

Eine zentrale Rolle spielten Polizeiredaktionen auch Ende der 90er in Hamburg, als die Zeitungen des Springer-Verlages, damals Abendblatt, Welt und Bild, die den Zeitungsmarkt der Stadt dominierten, der Schill-Partei den Weg ebneten. Monatelang wurde den Lesern eingehämmert, ihre Stadt versinke in Drogenproblemen und Kriminalität, dann tauchte »Richter Gnadenlos« Ronald B. Schill auf und wurde zum Retter hochstilisiert. Ergebnis: die Schill-Partei holte bei den Bürgerschaftswahlen 2001 fast 20 Prozent. Das Ganze kann im Rückblick durchaus als Testlauf für die »Markteinführung« der AfD auf Bundesebene gesehen werden.

Heute hat in Hamburg die SPD das Ruder wieder fest in der Hand. Das Thema Drogen wird aber immer noch dafür missbraucht, die Law-and-Order-Fantasien der Kleinbürger zu nähren. So bejubeln die Polizeireporter, vor allem der Hamburger Morgenpost und von Bild Hamburg, regelmäßig das Treiben der »Taskforce Drogen«, die vor allem auf St. Pauli vermeintliche afrikanische Kleindealer jagt. An den Aktivitäten der Taskforce entzündeten sich zuletzt Reibereien zwischen Polizei und linker Szene, ironischerweise erneut an der Hafenstraße. Wenn der G20-Gipfel in Hamburg im kommenden Juli näherrückt, wird die Hetze gegen die linke Szene vermutlich wieder Fahrt aufnehmen. Die Polizeireporter sind mit Sicherheit ganz vorn dabei.