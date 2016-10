Pater Mittner (George Coulouris) soll Ippolita die inneren Dämonen austreiben. »Der Antichrist« Foto: ARTE / © 1974 Lumière/Capitolina Produzioni Cinematografiche Srl.

Angeln verbieten?

Das Wichtigste und Umstrittenste zuerst: Angeln. Das ist ein weitverbreitetes Hobby – allein in Deutschland gibt es etwa drei Millionen Freizeitfischer. Sie üben einen erheblichen Einfluss auf das Ökosystem aus. Und sie geben viel Geld für ihre Passion aus: 6,4 Milliarden Euro pro Jahr. Davon leben Gerätehändler, Reiseveranstalter, Gastwirte und Bootsvermieter – insgesamt 52.000 Menschen. Das sind mehr Jobs als in der gesamten deutschen Berufsfischerei. Angler nehmen für sich in Anspruch, die Natur zu schützen, schließlich pflegten sie intensiv ihre Angelgewässer und sorgten für den Artenschutz durch das Aussetzen, den Fischbesatz von Gewässern. Doch stimmt diese Argumentation wirklich? Im Anschluss, um 21 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen unter anderem über gesellschaftliche und ethisch-moralische Aspekte des Themas.

3sat, 20.15

The Dark Knight Rises

Schon eben einfach ein sehr guter und eben auch ein Batman-Film. USA/GB 2012. Mit Christian Bale (Bruce Wayne/Batman), Gary Oldman (Kommissar Gordon), Tom Hardy (Bane), Marion Cotillard (Miranda), Morgan Freeman (Fox). Regie: Christopher Nolan. Musik: Hans Zimmer.

Vox, 20.15

Maybrit Illner spezial

Wie wird aus Wut Politik?

Mit Julia Klöckner, CDU, Daniel Cohn-Bendit, Bündnis 90/Die Grünen, Gisela Stuart, Labour-»Brexit«-Befürworterin, Christoph Schwennicke, Chefredakteur Cicero, Torben Lütjen, Politologe, Stefan Petzner, Expressesprecher von Jörg Haider (FPÖ), Malte Kaufmann, AfD, ehemaliges CDU-Mitglied. Na, das ist ja mal ’ne Runde, da hört man schon die neue Zeit marschieren.

ZDF, 22.15

Der Antichrist

Ippolita ist verzweifelt. Ein Autounfall hat ihr Leben für immer verändert: Ihre geliebte Mutter ist tot, sie selbst gelähmt und an den Rollstuhl gefesselt. Keiner scheint der jungen Frau helfen zu können, bis ein Psychiater sie hypnotisiert. Doch die Trance fördert eine unbequeme Wahrheit zutage: In einem früheren Leben war Ippolita eine Hexe. Mit einem Mal scheint die einst so zerbrechlich wirkende Frau vom Teufel besessen. Sie bringt Mobiliar zum Schweben, geifert mit dunkler Männerstimme Obszönes, eiternd und stinkend ergießen sich ihre Boshaftigkeiten über ihre ahnungslose Familie. Harte, klassische Kost! Mit Carla Gravina (Ippolita Oderisi), Mel Ferrer (Massimo Oderisi). I 1974. Regie: Alberto De Martino, Musik: Ennio Morricone.

Arte, 22.40