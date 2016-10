Vorheriges

Von denen, die in den letzten 40 Jahren im deutschsprachigen Raum mit Büchern aufgewachsen sind, dürfte es nur wenige geben, denen Christine Nöstlingers Geschichten nie begegnet sind. Zumindest im Westen. In der DDR kam man eher nicht mit ihnen in Berührung, und so habe ich sie erst kennengelernt, als ich selbst Kinder hatte. Vielleicht war denen, die da im Kulturministerium oder im Bildungsministerium oder wo auch immer vor Genehmigung von Lizenzausgaben den pädagogischen Wert von Kinderliteratur aus dem »NSW« (nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet) beurteilten, das Zeug von der Nöstlinger einfach zu antiautoritär und wild und drastisch.

Das ist es ja auch. Da wird bis aufs Messer gestritten und diskutiert und mit den Türen geknallt. Vor allem können viele Kinder, die da vorkommen, nie einfach mal den Mund halten. Dafür bekommen sie natürlich Ärger, aber sie erringen auch immer wieder Siege. So was hielt man wahrscheinlich für anarchiefördernd und damit für eher hinderlich beim Aufbau des Sozialismus.

Dabei waren und sind die Bücher der Nöstlinger eigentlich das beste Mittel, um beim Nachwuchs ein Bewusstsein für alles zu wecken, was schiefläuft in der Welt, insbesondere in der kapitalistischen – und ihren Kampfgeist zu wecken, etwas gegen Ausbeutung, Entrechtung und gegen die Demütigung Schwächerer zu tun. Und immer wieder stehen bei ihr Außenseiter im Mittelpunkt: das etwas übergewichtige Gretchen Sackmeier zum Beispiel oder der Landstreicher Einer im gleichnamigen Bilderbuch (1980), der sowieso macht, was er will, und sich dabei nicht um das Gerede der anderen schert. Allerdings auch nicht um das Herzeleid zurückgelassener Frauen. Aber die, die ihn liebt, versteht, dass er wie eine Schwalbe ist, die im Herbst in den Süden ziehen muss. Immer fördert Nöstlinger das größtmögliche Verständnis für die Imperfekten, selbst wenn sie wie der Waschak-Rudi in »Zwei Wochen im Mai« von Zeit zu Zeit gewalttätig werden.

Wie in »Maikäfer flieg!« (1973) erzählt Nöstlinger auch in »Zwei Wochen im Mai« (1982) von eigenen Erlebnissen. Das erste dieser beiden Bücher spielt in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs, das zweite im Mai 1948. Im Maikäfer-Buch wird das jugendliche Publikum nicht geschont. Die Folgen von Bombardements im nordwestlichen Wiener Arbeiterbezirk Hernals, in dem die Schriftstellerin am 13. Oktober 1936 geboren wurde, werden der Leserschaft plastisch vor Augen geführt. Die Nöstlingers sind ausgebombt, haben aber Glück: Eine gewisse Frau von Braun will sich vor den anrückenden Russen auf ihren Tiroler Bauernhof absetzen und bittet nun die Mutter, ihre Villa im Randbezirk Neuwaldegg zu hüten. Wenig später quartieren sich sowjetische Truppen in der Braunschen und in den Nachbarvillen ein, so dass die Familie fortan Tür an Tür mit dem Bis-dato-Feind lebt. Christines Vater ist nicht mehr im Krieg, sondern hat sich aus dem Lazarett heraus von der Truppe abgesetzt, und im Vorort haben alle einigermaßen ausreichend zu essen. Christine schließt Freundschaft mit Cohn, dem sanftmütigen Koch der Sowjetsoldaten, den selbst die eigenen Genossen immer nur beleidigen. Die erschütterndste Szene im Buch ist wohl die, in der Christine nach Wochen der Ungewissheit ihre in der Halbruine ihrer Hernalser Wohnung verbliebenen Großeltern wiedersieht: Die sonst stets polternde, kräftige Großmutter ist plötzlich um Jahre gealtert, fast verhungert und völlig verängstigt. Obwohl sie also lebt, hat das Mädchen die Oma, die es gekannt hat, verloren.

Trotz alledem strotzt die Geschichte nur so von Situationskomik. Für die Kinder ist der Ausnahmezustand letztlich auch ein großes Abenteuer. Und für die Leser, auch für die Volljährigen, ist das Ganze gerade wegen des trockenen Nöstlingerschen Humors ein großes Vergnügen.

Empörung über Irrationalismus, Bevormundung, Benachteiligungen allgemein, dieses Gefühl teilt die neun- bzw. zwölfjährige Christine in den autobiographischen Büchern mit den Helden vieler anderer der mehr als 100 turbulenten, schrägen, oft sehr witzigen, manchmal auch stillen Geschichten der Autorin. In »Wir pfeifen auf den Gurkenkönig« (1972) zum Beispiel wehrt sich eine Familie gegen einen penetranten kleinen Eindringling, der sich König Kumi-Ori nennt und die Hogelmanns um Asyl bittet, weil seine Untertanen ihn vertrieben haben. Während der Vater und der kleine Niki das seltsame Wesen mögen und seine Befehle gern ausführen, können der zwölfjährige Wolfgang und seine große Schwester Martina es nicht fassen, wie man so einen intriganten Wicht hofieren kann. Am Ende ist ein Kellervolk gerettet und der letzte Herrscher seiner Art »abserviert«.

Ein philosophisch anspruchsvolles Stück ist auch »Der Hund kommt! (1987). »Als die Kinder vom Hund erwachsen waren und die Frau vom Hund gestorben war, ging der Hund von zu Hause fort.« Ein schöner erster Satz. Der Held der Geschichte macht sich auf den Weg, mit Hut, Koffer und Reisetasche. Er bereist die Welt mit dem erklärten Ziel, für Kinder und Unterdrückte kämpfen zu wollen. Unterwegs wird er in einer Schule mit einem erwarteten Aushilfslehrer verwechselt – und startet prompt reformpädagogische Projekte. Zum Beispiel geht er mit den ihm anvertrauten Schülern in einen Gemüseladen. Gefragt, welches Fach das dann sei, antwortet er: »Das Hingehen ist Verkehrserziehung, das Einkaufen Konsumverhalten und das Heimgehen ist Turnen, weil wir auf einem Bein hüpfen werden.« Unterwegs wird natürlich noch heftig gerechnet, der Hund hält einen Vortrag über die unterschiedlichen Qualitäten von Kirschen und weist die Klasse vor Verlassen des Geschäfts an, das Wechselgeld nachzuzählen, denn: »Kinder werden gern beschissen!«

Im Interview mit der taz berichtete Nöstlinger kürzlich von einer Begegnung mit Astrid Lindgren, die einmal erklärt hatte, sie wolle Kinder mit ihren Büchern vor allem trösten: »Ich habe damals zu ihr gesagt, nein, nur trösten, das ist mir zu wenig! Kinder gehören erweckt, so dass sie sich wehren!« Inzwischen glaubt sie nicht mehr, das erreichen zu können: Sie glaube, dass »die Kinder, die sich wirklich wehren müssten, es eh nicht können. Denen geht es zu schlecht.« Andererseits: Es ist doch schon eine Menge, wenn die, die das Potential zum Sich-Wehren und zum Schwächere-Verteidigen haben, darin bestärkt oder dazu ermuntert werden, und das könnten viele von ihren Büchern geschafft haben.