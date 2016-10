»Enormes Gespür für die kulturpolitischen Spielräume«: Wajda (undatiert) Foto: dpa-Bildfunk

Der am vergangenen Sonntag im Alter von 90 Jahren in Warschau gestorbene Andrzej Wajda war nicht nur einer jener großen Altmeister oder Altmeisterinnen, wie ihn jedes Filmland vorzuweisen hat. Er war ein Regisseur, den die Geschichte seines Heimatlandes nie losgelassen hat und der diese Geschichte – auch die in die Gegenwart verlängerte – immer wieder zum Thema seiner Filme gemacht hat.

Eines seiner eindrucksvollsten und auch im deutschen Sprachraum bekanntesten Werke ist »Asche und Diamant«, gedreht 1958 nach einer Erzählung von Jerzy Andrzejewski, der tragischen Geschichte zweier Angehöriger des antikommunistischen polnischen Widerstands, die im Frühling 1945 nicht wissen, was sie in der neuen politischen Realität mit sich anfangen sollen. Sie feuern aus alten deutschen Maschinenpistolen auf ein Auto, in dem sie einen Parteisekretär vermuten, töten aber zwei Arbeiter einer nahegelegenen Fabrik. Der eine der beiden Kämpfer, gespielt von dem phänomenalen Zbigniew Cybulski, stirbt am Schluss bei einer Schießerei auf einer Müllhalde. War das eine Konzession an die Zensur, die für Vertreter der alten Ordnung ein solches Ende verlangte?

Wajda hatte ein enormes Gespür für die kulturpolitischen Spielräume der jeweiligen Zeit. Manche Themen ließ er über Jahre liegen, bis die Filmbehörde sie ihm durchgehen ließ. Mit »Der Kanal« erinnerte er 1956 an den zwölf Jahre zurückliegenden Warschauer Aufstand – auch dies eine Erinnerung, die im Volk lebendig, aber von der Staatsmacht nicht gern gesehen war. In der Schlussszene des wegen seiner Schauplätze im Warschauer Kanalnetz entfernt an den »Dritten Mann« erinnernden Films stehen die zwei Protagonisten vor einem vergitterten Ausgang und blicken auf die Weichsel. »Dort ist die Freiheit«, sagt der eine, aber man sieht nur grauen Nebel.

Später nahmen Wajdas Filme sich der Gegenwart des sozialistischen Polens unmittelbar und kritisch an. Beim »Mann aus Marmor« (1977) handelt es sich um einen in Ungnade gefallenen »Aktivisten der sozialistischen Arbeit«, der bei den Unruhen im Dezember 1970 von der Polizei erschossen wird. »Mann aus Eisen« (1981) erzählt von dessen Sohn und der Entstehung der »Solidarnosc«. Was diese Figuren lebendig macht, ist die Konfrontation ihrer hehren Ideale mit einer Realität, die diesen nicht gerecht wird.

Viele Jahre später folgte der »Mann aus Hoffnung« (2013), eine Verteidigung von Solidarnosc-Gründer Lech Walesa gegen den Versuch der polnischen Rechten, ihn mit dem Argument einer zeitweiligen Zusammenarbeit mit dem Staatssicherheitsdienst als Politiker zu diskreditieren. Und fast zum Schluss seines Lebenswerks setzte sich Wajda in »Katyn« mit der Ermordung Tausender polnischer Offiziere durch die sowjetische Geheimpolizei 1940 auseinander – auch sein eigener Vater hatte dieses Schicksal erlitten, wenn auch nicht in Katyn, wie Spiegel und FAZ spekulierten, sondern in Charkow. Und wieder ist es die Schlussszene, die den längsten Eindruck hinterlässt: fast 15 Minuten serienmäßige Erschießungen. Schwer auszuhalten.

Zwischen diesen politischen Filmen, die sich bei aller antisozialistischen Ausrichtung stets plumper Agitation entzogen, drehte Wajda opulente Literaturverfilmungen. Am bekanntesten das auch in der DDR synchronisierte »Gelobte Land« nach dem Roman von Wladyslaw Reymont über die Industrialisierung in Lodz. Wajda kam bei den Dreharbeiten zugute, dass der alte Maschinenpark und die Industriearchitektur dieses »östlichen Manchester« Anfang der 70er Jahre noch weitgehend erhalten waren, so dass dieser Film auch als Chronik eines Stücks Industriekultur gesehen werden kann. 1999 folgte ein weiterer Höhepunkt in Wajdas Schaffen: die in wunderschönen Sommerbildern gehaltene Verfilmung des Nationalepos »Pan Tadeusz« von Adam Mickiewicz, der Text ausschließlich in den 13silbigen Versen des Originals – eine Elegie auf eine untergehende Adelsgesellschaft, die die polnische Staatlichkeit nicht hatte erhalten können und vergebliche Hoffnung auf eine Befreiung von außen durch Napoleon setzte.

Insgesamt umfasst Wajdas Oeuvre knapp 60 Filme, außerdem etliche Theaterinszenierungen. Wajda war stets auch ein politischer Intellektueller in einer heute altmodischen Manier. Dass sein 90. Geburtstag von der amtierenden polnischen Regierungspartei ignoriert wurde, nahm er mit der Gelassenheit eines Mannes hin, der schon alle Ehrungen seiner Branche bekommen hatte und keine weiteren brauchte. Die postumen Würdigungen seines Schaffens durch Staatspräsident Andrzej Duda und Ministerpräsidentin Beata Szydlo klangen vor diesem Hintergrund noch hohler als in dieser Textsorte üblich.