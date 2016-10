Wankas Sorglospaket

Lernhilfe, Unterhaltungstool oder Wegbereiter für Abhängigkeit? Kind mit Tablet im kanadischen Quebec Foto: REUTERS/Mathieu Belanger

Das hat Amazon noch gefehlt – ein Tablet nur für Kinder. Mit dem Modell »Fire Kids Edition« führt der Onlinegigant neuerdings »mehr als ein Spielzeug« im Programm. Das Ding bietet alles, was die Kleinsten brauchen: einen »kinderfreundlichen Webbrowser«, »Zugriff auf Tausende E-Books, Videos, Lern-Apps und Spiele« und eine »zweijährige Sorglosgarantie«. Falls es mal kaputtgeht, »schicken Sie es zurück, und wir ersetzen es kostenlos«. Das Gerät, versteht sich, nicht den Sohn oder die Tochter. Die sind sowieso bestens versorgt, dank »innovativer Kindersicherung«. Diese »ermuntert« den Nachwuchs »vor dem Spielen zum Lernen«, ermöglicht das Setzen von »Zeitlimits für Videos und Spiele«, kann aber »Lesen uneingeschränkt zulassen«. Das Tool heißt »Amazon FreeTime« – da können Mami und Papi beruhigt abschalten.

Nach einer unter Medizinern verbreiteten Meinung sind digitale Medien schädlich für die geistige Entwicklung Heranwachsender. Beim Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) ist man von »deutlichen gesundheitlichen und psychologischen Beeinträchtigungen« überzeugt. Dessen Mitglieder stellen bei ihrer täglichen Arbeit einen bedenklichen »Anstieg an Überforderung, Kopfschmerzen, ADHS und psychischen Erkrankungen« fest. Je mehr und je früher der Gebrauch einsetze, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, »dass Kinder mit dem Leben und dann auch mit Medien nicht gut zurechtkommen«, warnte vor einem Jahr BVKJ-Funktionär Till Reckert. »Kinder im Vorschulalter müssen zunächst lernen, mit ihrem Körper, ihren Gefühlen, der Welt und anderen Menschen in immer freierer Weise zurechtzukommen«, so der Pädiater. »Bildschirmmedien sind hier eigentlich ausschließlich hinderlich.«

Wen interessiert's? Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) jedenfalls nicht. Die stellte am Mittwoch in Berlin einen sogenannten Digital-Pakt#D vor, der Deutschlands Klassenzimmer aus der prädigitalen »Kreidezeit« (Tagesspiegel) führen soll. Im Rahmen des fünf Milliarden Euro schweren Programms will der Bund bis 2021 unter anderem in die Breitbandanbindung, in WLAN-Zugänge und in Endgeräte wie Laptops und Tablets investieren. Profitieren sollen davon alle der bundesweit rund 40.000 Schulen in öffentlicher oder privater Trägerschaft – weiterführende und Berufsschulen ebenso wie die Grundschulen. Wanka ist sich sicher: »Auf diese Weise wird nicht nur die Chancengerechtigkeit für die junge Generation verbessert, sondern wir sichern auch die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes.«

Letzteres rechtfertigt bekanntlich alles. Ende August schilderte ein Beitrag in der New York Post den Fall einer Mutter, die ihrem sechsjährigen Sohn ein Tablet schenkte und ihn darauf auf Anraten eines Lehrers »Minecraft« spielen ließ, eine Art elektronisches Lego, wie der meinte. Bald veränderte das Kind sein Verhalten, es verlor das Interesse an Lesen und Baseball, sah Würfel im Traum und bekam Tobsuchtsanfälle, sobald man ihm das Gerät wegnahm. Die Spielsucht steigerte sich später in Zustände von Apathie, Trance und Realitätsverlust.

Der Autor des Artikels, der Psychologe und Suchtforscher Nicholas Kardaras, beschreibt den Wandel des Jungen als eine Störung, wie sie auch bei Drogenabhängigen eintritt. Nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen wirkten digitale Medien auf dieselben Hirnregionen ein wie Kokain. Klinische Studien zeigten überdies, dass Bildschirme dazu beitragen, Depressionen, Angstzustände und Aggressionen bis hin zu Psychosen auszulösen. Nach Angaben der Amerikanischen Akademie für Kinderärzte (APP) nutzt eines von drei Kindern in den USA ein Tablet oder Smartphone, noch ehe es richtig sprechen kann. 18 Prozent der Oberstufenschüler litten an Techniksucht.

In Deutschland undenkbar? Nach einer Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit leiden hierzulande fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen unter krankhaften Folgen ihrer Internetnutzung. Nach anderen Untersuchungen geht ein starker Medienkonsum mit Sprachentwicklungs- und Lernleistungsstörungen einher. Die vor einem Jahr veröffentlichte BLIKK-Studie des Instituts für Medizinökonomie und Medizinische Versorgungsforschung der Rheinischen Fachhochschule Köln (RFH) hat ergeben, dass sich heute nicht einmal mehr 40 Prozent der neun- und zehnjährigen Kinder länger als eine halbe Stunde ohne digitale Medien beschäftigen können. Außerdem weiß die Wissenschaft: Laptops im Klassenzimmer bergen ein großes Ablenkungspotential.

Wanka setzt indes auf schöne Worte. »Zentral für den Erfolg digitaler Bildung ist die Pädagogik – digitale Technik muss guter Bildung dienen, nicht umgekehrt.« Dagegen warnte gestern der Präsident des Deutschen Lehrerverbands (DL) im Norddeutschen Rundfunk (NDR) vor »Kollateralschäden« durch das angekündigte Digitalisierungsprogramm. Damit werde vielleicht der Trend zu »Häppcheninformationen und Häppchenwissen« begünstigt, und der zwischenmenschliche Diskurs könnte Schaden nehmen. Zudem gebe es bislang »keine einzige belastbare Studie (…), die nachweist, dass Schüler digital besser lernen«. Es gibt Wichtigeres. Spiegel online zitierte am Mittwoch einen namenlosen IT-Manager: »Das Programm ist ein Fest für die Industrie.«