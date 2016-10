Kandidatenplakate in Tokio am 31. Juli: An jenem Tag hatte die LDP die Gouverneurswahlen in der Hauptstadt gewonnen. Einen weiteren Erfolg der Rechten am 23. Oktober will die Oppositionsallianz nun verhindern. Foto: Kim Kyung Hoon / Reuters

In Japan hat am Dienstag der Wahlkampf für die Nachwahlen zur Neubesetzung zweier Parlamentssitze am 23. Oktober begonnen. In der Hauptstadt Tokio sowie in der südjapanischen Präfektur Fukuoka wird jeweils ein Wahlkreisabgeordneter für das Unterhaus bestimmt. Yuriko Kioke, die der rechtskonservativen »Liberaldemokratischen Partei« (LDP) von Premierminister Shinzo Abe angehört, war im Juli zu Gouverneurin von Tokio gewählt worden und hatte daher ihr Parlamentsmandat aufgegeben. Der in Fukuoka gewählte LDP-Abgeordnete Kunio Hatoyama, ein ehemaliger Arbeits- und Bildungsminister, war im Juni verstorben.

Die Wahlen gelten als Stimmungstest für die Regierung, die wegen der von ihr betriebenen Revision der japanischen Verfassung, deren schon seit vielen Jahren ausgehöhlter Artikel 9 das Land zum Frieden und zur Nichtangriffsfähigkeit verpflichtet, im vergangenen Jahr mit Massenprotesten konfrontiert war. Hunderttausende Japaner hatten ihren Unmut über ein neues »Sicherheitsgesetz«, das im Juli 2015 verabschiedet worden war und im März dieses Jahres in Kraft trat, auf die Straße getragen. Das Gesetz erlaubt den japanischen Selbstverteidigungskräften SDF (der Armee Japans, die aufgrund der Verfassung, die dem Land das Unterhalten einer solchen verbietet, nicht so heißen darf), »zum Schutz ihrer Verbündeten« an Auslandseinsätzen teilzunehmen. Viele Japaner sind zudem besorgt über Shinzo Abes Pläne, die Verfassung einer noch umfassenderen Revision zu unterziehen. Sie sehen zentrale Grund- und Freiheitsrechte, die in der nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem bestimmenden Einfluss der USA verabschiedeten Konstitution verankert worden waren, in Gefahr.

Um eine weitere Aushöhlung der Verfassung zu verhindern und die Entscheidungen des vergangenen Jahres nach Möglichkeit rückgängig zu machen, hatten sich schon im Vorfeld der Teilwahlen zum Oberhaus im Juli die liberalen und linken Oppositionsparteien auf eine Zusammenarbeit geeinigt. In jenen Wahlkreisen, in denen nur ein einziger Kandidat nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt wird, schloss sich die Kommunistische Partei Japans (JCP) mit den deutlich kleineren Sozialdemokraten (SDPJ), der wesentlich stärkeren liberalen »Demokratischen Partei« (DP) sowie der ökologisch geprägten »Partei des Lebens und Taro Yamamoto und Freunde« (PLP) zusammen, um den Bewerbern der LDP sowie ihres Koalitionspartners, der buddhistisch-konservativen Partei Komeito, Paroli zu bieten. Die Abstimmung endete nichtsdestotrotz mit einem Wahlsieg der Regierungsparteien, auch wenn das Oppositionsbündnis in etlichen Wahlkreisen nur knapp unterlag.

Für die JCP war es das erste Mal in ihrer Geschichte, dass sie sich an einer faktischen Wahlkoalition mit anderen Parteien beteiligte. Zwar hatte sie bereits in den 1960er Jahren gemeinsam mit der damals mächtigen Sozialistischen Partei Japans, aus deren Zerfallsprodukten die heutige SDPJ entstanden war, gegen den japanisch-amerikanischen Sicherheitsvertrag AMPO gekämpft. Innerhalb der Parteienlandschaft hatte sie bislang jedoch eine Art Pariastatus innegehabt. Dies schlägt sich auch darin nieder, dass die Partei noch heute von den japanischen Sicherheitsbehörden beobachtet wird. Dabei können die konkreten Forderungen der JCP – etwa nach einer Erhöhung des Mindestlohns oder nach mehr sozialer Sicherheit für prekär beschäftigte junge Leute – als moderat bezeichnet werden.

Die LDP betonte im Wahlkampf dennoch, dass die JCP nach wie vor Teil jener politischen Kräfte sei, gegen die sich das »Gesetz zur Verhinderung subversiver Aktivitäten« richte. Auch innerhalb der DP, mit denen die Kommunisten abseits der Friedens- und der Verfassungsfrage kaum Gemeinsamkeiten haben, hatte es Zweifel an der Zusammenarbeit gegeben. Die Kommunisten hatten im Vorfeld der Wahlen im Juli auch im Hinblick auf eine Vertiefung der Zusammenarbeit über die lose Wahlallianz hinaus ihrerseits die Bereitschaft zu politischen Zugeständnissen verkündet. Sie erklärten, ihr Ziel, die von der DP ausdrücklich befürwortete Militärallianz Japans mit den USA beenden zu wollen, vorerst hintanzustellen.

Japans Kommunisten betrachten die Zusammenarbeit trotz des Sieges der Regierungsparteien als Erfolg. Sie erklärten nach der Abstimmung, der Weg einer breiten Zusammenarbeit gegen die Militarisierung der Außenpolitik und die beständigen Angriffe auf die Verfassung müsse weiter beschritten werden. Auch am 23. Oktober unterstützen die JCP und die anderen Oppositionsparteien daher nun die beiden Bewerber der DP in Tokio und Fukuoka gegen die Kandidaten des Regierungslagers.