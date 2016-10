»Syrien 1978«

In Anwesenheit von rund 80 Gästen wurde am Dienstag abend eine Ausstellung mit Zeichnungen und Gouachen von Ronald Paris (Foto) in der jW-Ladengalerie in Berlin-Mitte eröffnet. Die Arbeiten des »wahrheitssuchenden Realisten« (so der Kunsthistoriker Peter Michel in seiner Einführung) entstanden während eines fünfwöchigen Aufenthalts 1978 in Syrien. Sie zeigen Alltagsszenen, die vom friedlichen Miteinander ganz verschiedener Menschen zeugen – und vermitteln, dass zum Leid angesichts der zahlreichen getöteten und verletzten Zivilisten und der Millionen auf der Flucht vor dem Krieg auch die Zerstörung von Weltkulturerbe kommt. Die Ausstellung läuft bis 16. November. (jW)