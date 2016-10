Nachschlag: Völkerkunde

Foto: WDR/Oliver Ziebe

Empörung über die rassistischen Parolen der Pegida-Spaziergänger war in den »Leitmedien« zuletzt kaum noch wahrnehmbar. Die enthemmten Verbalattacken aus diesem Spektrum gegen Politiker und Gäste der offiziellen Feierlichkeiten am »Tag der Deutschen Einheit« in Dresden haben den Mainstream dann aber doch aufgewühlt. Frank Plasberg näherte sich dem Gegenstand über ethnologische Fragestellungen – und verfehlte ihn so auf groteske Weise: »Gibt es im Osten ein Demokratiedefizit – oder sind wir in West und Ost eigentlich zwei Völker?« Gute Gelegenheit jedenfalls für AfD-Politiker und Pleiteunternehmer André Poggenburg, sich als idealen Gesamtdeutschen in Szene zu setzen. Stramm gescheitelt und vor Selbstbewusstsein strotzend rechtfertigte er mit Hinweis auf Grundrechte die Pöbeleien – und saß mit triumphierendem Grinsen in der Schandecke. Da die Schurkenrolle glänzend besetzt war, konnten die Abendlandretter in den Unionsparteien mit ihren Vorstellungen von einer Leitkultur fein beschwiegen werden. (shu)