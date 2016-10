Rotlicht: Völkisch

»Völkische« Alternative. Wer agiert wie ein faschistischer Demagoge, ist vermutlich einer. Der thüringische AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke im Januar 2016 auf einer Kundgebung in Merseburg Foto: Martin Schutt/dpa- Bildfunk

Eine Partei, die mehr und mehr auch die Leute aus den eigenen Reihen anzieht wie das Aas die Hyäne, wird von der Journaille auch dann geschont, wenn erstere sich rasch, aber ziemlich sicher zur Kenntlichkeit entstellt. Wer weiß, wozu diese Partei noch gut sein wird? Als Frauke Petry im September der Welt mitteilte, sie wolle »daran arbeiten«, dass der Begriff »völkisch« endlich »wieder positiv besetzt ist«, rümpften die großen Zeitungen die Nasen und räusperten sich, wollten darin aber weder festes Bekenntnis noch ernsthafte Gesinnung erblicken. Statt dessen regierte die Belehrung. »›Völkisch‹ ist nicht irgendein Adjektiv«, hieß es da. Oder: »Warum die AfD-Chefin falsch liegt«, oder: »Frauke Petry weiß nicht, was ›völkisch‹ bedeutet«. Gewiss, die Äußerungen im Springer-Interview waren samt und sonders Unfug. Was aber, wenn das ein wohlkalkulierter Lapsus war?

Der Begriff jedenfalls lässt sich entgegen Petrys Behauptung (»unzulässige Verkürzung«) gar nicht anders denn als rassistisch fassen. Ein Hermann von Pfister-Schwaighusen, nach 1871 kriegsversehrt, aber stolzgeschwellt, kämpfte im deutschtümelnden Taumel für die Säuberung seiner Muttersprache von »fremden« Einflüssen und konkret dafür, das aus dem Lateinischen kommende »national« durch das Wörtchen »völkisch« zu ersetzen. Doch dieser Linguist war mitnichten der erste, der eine deutsche Ursprache rückzuzüchten versuchte. Dass ein »deutsches Urmuhen« (Hacks) allgemein geblökt werde, hatte sich schon Jahrzehnte zuvor Friedrich Ludwig Jahn gewünscht. Die ersehnte Rückkehr in den Teutoburger Wald war dem »Turnwüterich« (Marx) und den Seinen nicht bloß eine Angelegenheit der Sprachwissenschaft, sondern immer auch eine Sache des Blutes. Deswegen waren die inneren (Juden) wie die äußeren Feinde (Franzosen) im Zweifel bis aufs Messer zu bekämpfen. Schließlich galten die Deutschen, so das Hirngespinst, als »unvermischtes, naturgemäß lebendes, von undenklicher Zeit her eingewohntes Urvolk« (Jahn). Für das Gemeinte erfand der Philosoph Johann Gottlieb Fichte, der dem Freund der Leibesübungen in der »Rassenfrage« voranging, zur Erklärung für »deutsch« das Wort »völkisch«.

Die Karriere des Adjektivs stockte, hatte dann aber zu Zeiten des erwähnten Pfisters viel bessere Chancen, Anhänger zu finden. Damals experimentierte Gregor Mendel mit Erbsenschoten herum und leitete daraus eine Erblehre ab. Wer wollte, konnte jetzt seine Germanomanie wissenschaftlich verbrämen. Es war die Zeit, in der infolge rasanter Industrialisierung selbstbewusster und organisiert auftretende Arbeiter die Auspressung ihrer Ware Arbeitskraft nicht mehr widerspruchslos geschehen ließen. Vom Klassenkampf ließ sich per Rassenkampf ganz gut ablenken.

Bei und nach der Reichsgründung war ein Nationalismus virulent, der sich durch einen »völkischen Rassenantisemitismus« auszeichnete. Ethnische Minderheiten hatten in dieser als »völkisch« definierten Gemeinschaft keinen Platz. Und nach derlei Logik war es dem rassisch definierten Kollektiv innerhalb seiner Grenzen zu eng. Der antisemitische Alldeutsche Verband, hinter dem ostelbische Junker und vor allem die deutsche Schwerindustrie standen, propagierte einen »pangermanisch-völkischen Nationalismus« und formulierte am schroffsten den deutschen Anspruch auf Weltmacht und Weltgeltung, in einer geistigen Haltung, die faschistisches Gedankengut vorwegnahm.

Die Nazis, die das Beiwort im Titel ihres Zentralorgans führten, konnten nach dem Ersten Weltkrieg daran nahtlos anknüpfen und sollten der Welt ab 1933 demonstrieren, was es heißt, »völkisch« zu sein. Das Wort klebt seither unlöslich an deren erbarmungsloser Vernichtungspraxis.

Kann sein, dass Petry das nicht wusste. Entscheidend ist, dass sie einer Partei vorsteht, in der daran gearbeitet wird, den Begriff wieder »positiv« zu besetzen.