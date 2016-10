Alles beginnt von vorn

Eigentlich ein Fall für die X-Men: Ein Mädchen, das leichter ist als Luft Foto: 20th Century FOX

Soll das ein Witz sein? In Tim Burtons neuem Film »Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children« spielt Eva Green die Titelfigur: Eine schwarzgekleidete Frau, die Pfeife raucht und die die Zeit stehen lassen kann. Zudem hat sie die Fähigkeit, sich in einen Vogel zu verwandeln. Daher kommt auch ihr bei näherer Betrachtung gar nicht mehr so sonderbarer Name Miss Peregrine: Falco peregrinus ist der Wanderfalke.

Der Film ist eine Adaption von Ransom Riggs’ gleichnamigem Kinderbuch von 2011 (auf deutsch »Die Insel der besonderen Kinder«). Der Film könnte ebenso gut »Die X-Men statten Harry Potter einen Besuch ab und weil es ihnen da zu langweilig wird, spielen sie noch im Zweiten Weltkrieg mit« heißen. Die X-Men sind ja mit Zeitreisen und den ihnen innewohnenden Paradoxien wohlvertraut. Sie könnten auch einige der »besonderen Kinder« bei sich aufnehmen: den Jungen, der einen Bienenschwarm im Bauch hat, das Mädchen, das bärenstark ist und das andere, das wiederum so federleicht ist, dass es Bleigewichte an den Füßen tragen muss. Natürlich gibt es auch Monster, gestaltlos oder in Abendgarderobe. Samuel L. Jackson steht ihnen vor. Sie fressen mit Vorliebe Augäpfel (was natürlich aus alten surrealistischen und psychoanalytischen Witzen geklaut ist).

Die Story ist zu wirr, zu phantastisch zusammengeklaubt, um hier näher behandelt werden zu müssen. Nur soviel: Der Film handelt von einem männlichen Teenager (Asa Butterfield) im sehr trostlosen Florida der Gegenwart. Er arbeitet mit großem Widerwillen als Aushilfe in einem Supermarkt. Zu seinem Glück hat er einen Großvater, der gewissermaßen nie in der Gegenwart gelebt hat. Er zaubert eine fiktive Vergangenheit aus einer Sammlung ausgesprochen obskurer alter Photographien. Das ist die besagte Insel. Sie liegt vor der Küste von Wales zur Zeit der deutschen Bombenangriffe, sagen wir mal Sommer 1940.

Wie gesagt, die Vogelfrau kann die Zeit anhalten und eine Zeitschleife zaubern, die jenen Tag, bevor das besagte Kinderheim von deutschen Bomben zerstört wird, in Ewigkeit wiederholt, in gewissem Sinne bewahrt die Photographie den Augenblick. Das ist dann auch die bedeutendste Szene in dem Film: Die Nacht bricht an, der Regen fällt, die Bomber schweben droben am Himmel, und Eva Green schaut auf die Uhr und sagt: »Reset«. Und alles beginnt von vorn.

Im Grunde hat Tim Burton versucht, einen Film über das (mittlerweile historische) Verhältnis von Photographie und digitalem Kino zu machen (und leider ist ihm dann die Blockbuster-Monster-Logik dazwischengekommen). Man erinnert sich vielleicht an Siegfried Kracauers berühmten Aufsatz über »Die Photographie« aus dem Jahre 1927. Die Photographie erscheint darin u.a. als Gedächtnisbild. Wenn man beispielsweise in einem Museum alte Puppenkostüme photographiErt, könnte man glatt auf die Idee kommen, das Photo sei eine Darstellung der Zeit selbst (»die Zeit schüfe sich Bilder«). Das digitale Kino wiederum ist strenggenommen keine Photographie mehr. Kein Licht wird mehr »konserviert«, kein Augenblick wird mehr eingefangen, sondern die ewige Gegenwart von Computerprogrammen jeweils neu geschrieben – Simulation statt Konservierung.

Im »filmischen« Kino wird dank einer optischen Täuschung aus einer Reihe von einzelnen Augenblicken (Photographien) der Eindruck eines progressiven Zeitablaufs vermittelt. Im digitalen Kino hingegen gibt es die Kontinuität eines scheinbar ewigen Augenblicks, eine »stillstehende Zeit«, in der sich unendlich viele, völlig willkürliche Verwandlungen ereignen können. Und genau das geschieht bei Tim Burton wie bei den X-Men.

Ein weiterer, diese Woche angelaufener digitaler Animationsfilm spielt gleich im Supermarkt und hält es auch nicht mehr für notwendig, seine Obszönität noch irgendwie zu verpacken. Im Gegenteil, die Obszönität ist höchstselbst zur verlockenden Verpackung geworden. »Sausage Party« mit Stimmen und Witzen von Seth Rogen und Gefährten (Kristen Wiig, James Franco, Edward Norton u.v.a.m.) ist, man kann es nicht anders sagen, ein Film über im Regal fickende Würstchen. Und wenn sie nicht ficken, dann träumen sie zumindest von der Entjungferung eines frommen Brötchens (noch frisch in der Verpackung). Zu allem Überfluss werden sie – die Würstchen, die Brötchen und die anderen Waren – auch von einer offensichtlich ausschließlich zum Zweck der Verblendung fabrizierten puritanischen Erlösungstheologie bei der Stange, bzw. im Regal gehalten.

In »Sausage Party« ergreifen die Waren nicht nur selbst das Wort, sie haben auch endlich den Dreh gefunden, den Zauber zu brechen, der uns bis heute im Bann hält: Sie ficken sich selbst. Bis zur Erschöpfung und womöglich doch noch bis zur Erlösung. Digital animiert. Erlösung bedeutet hier: Die Waren könnten ohne uns – ihre Konsumenten – auskommen. Verkehrte Welt: Der Schein gaukelt den Waren vor, ihre Erlösung läge darin, konsumiert zu werden, während sie sich in Wahrheit damit erlösen, sich unbrauchbar – unkonsumierbar – zu machen. Unbrauchbar aber hören die Waren nicht auf, Waren zu sein. Wenn die Unbrauchbarkeit aber zur Ultima ratio des Warengebrauchs, des Konsums, wird, dann ist der Bann vollkommen. Das jenseitige Paradies der Waren – »the great beyond«, wie der puritanische Theologe es hymnisch nennt – ist das Elend unserer Realität (durchaus diesseitig).