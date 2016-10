»Abschied von den Eltern, Collage II« (1960/62) aus Peter Weiss’ gleichnamigem Buch – zu sehen noch bis 30. Oktober in der Ausstellung »Peter Weiss – ›inmitten meiner Bilder‹« im Museum Potsdam Foto: Peter Weiss/VG Bild-Kunst/Bonn 2016

Peter Weiss und sein Werk stoßen auf zunehmendes Interesse. Dass es anlässlich seines 100. Geburtstags Bemühungen um sein Nachleben geben würde, war absehbar. Allerdings überrascht die Anzahl der Veranstaltungen auch diejenigen, die sich stets um den Autor bemüht haben. Zwar sind die Theater mit Aufführungen seiner Stücke eher zurückhaltend, im HAU Berlin jedoch endete am Samstag ein Festival mit neuen Bühnenwerken, die Weiss’ politischen Ansatz fortführen sollten. In Rostock ist eine Ringlesung aus der monumentalen Romantrilogie »Die Ästhetik des Widerstands« geplant, teils mit Lesern vor Ort, teils mit Videoaufnahmen. Filme, die Weiss in den 50er Jahren gedreht hat, werden gezeigt, auch seine Gemälde und Collagen sind zu sehen.

Darüber hinaus leitete die »Peter-Weiss-Nacht« an der Berliner Akademie der Künste im April eine Vielzahl von Gesprächsrunden und Konferenzen ein; hingewiesen sei hier auf die Tagung, die die Marx-Engels-Stiftung am 5. November in Hamburg abhalten wird. Den Stand der gegenwärtigen Weiss-Forschung zeigte ein Symposium, das die Universität Potsdam am vergangenen Wochenende in Zusammenarbeit mit der Internationalen Peter-Weiss-Gesellschaft organisierte.

Keiner von euch

Der Tagungsort war kein Zufall. Weiss wurde in Nowawes geboren, das heute in Potsdam-Babelsberg liegt. Der Potsdamer Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) betonte denn auch, Weiss sei »einer von uns«. Er vergaß nicht den Zusatz, viele von Weiss’ Meinungen seien zeitbedingt; ein Bekenntnis zum Sozialismus könne man doch heute nicht mehr formulieren.

Die Peinlichkeit zeigt ein Problem, das mindestens zwei Dimensionen hat. Die eine ist politisch: Wie feiert man einen Künstler, der die Menschheitsgeschichte als Kampf zwischen Unterdrückern und Unterdrückten sah, in einer Situation, in der die Unterdrücker das offizielle Gespräch nahezu vollständig beherrschen? Die zweite Dimension betrifft die Logik der Wissenschaft. Ein Forscher muss Neues herausfinden, dies ist sein Beruf. Dass etwa Weiss’ »Viet Nam Diskurs« antiimperialistisch ist, kam man nicht umhin zu erkennen – es ist offensichtlich. Je mehr solche Grundlagen geklärt sind, desto stärker tendiert die Forschung dazu, Nebensachen zu betonen oder ihren Gegenstand der Aktualität anzupassen – also zum Beispiel den »Viet Nam Diskurs« als Vorwegnahme der Postdramatik zu begreifen. Auf diese Weise kann man etwas Neues sagen und die gegenwärtige Bedeutung der eigenen Arbeit betonen.

Die Vortragenden der Potsdamer Weiss-Tagung stellten sich dem Problem auf sehr unterschiedliche Weise. Die Veranstalter hatten dem wissenschaftlichen Nachwuchs erfreulich breiten Raum gegeben. Saskia Trebing (Potsdam) trug zu einem nicht unmittelbar politischen, doch für Weiss gewichtigen Thema vor. »Repaparatur« war kein Druckfehler im Programm, sondern verwies auf den Umgang mit einer bedrohlich übermächtigen Vaterfigur, die im Werk nicht autobiographisch abgebildet, sondern ästhetisch neu zusammengesetzt wurde. Jennifer Clare (Hildesheim) widmete sich dem Hauptwerk. Sie zeigte den Ich-Erzähler aus der »Ästhetik des Widerstands« als Idealfigur der westlichen 68er-Studenten. Dieser Arbeiter, der mit 20 Jahren über ein Wissen verfügt, das Kulturwissenschaftler kaum bei ihrer Pensionierung erarbeitet haben dürften, ist denn auch nicht im Sinne eines psychologischen Realismus zu verstehen, sondern ästhetisch als Mittel, ganz unterschiedliche politische und künstlerische Positionen wiederzugeben. Gleichzeitig personifiziert dieser Erzähler, was die 68er erträumten: die Verbindung von politischem Bewusstsein und der eigenen bildungsbürgerlichen Grundlage, dies aber scheinbar subjektiv authentisch von einem proletarischen Standpunkt aus.

»Rote Kapelle«

Das Referat hatte den Vorzug, eine historische Lage zu rekonstruieren; wie auch der Beitrag von Jochen Vogt (Duisburg-Essen), der anhand des Beispiels Frankfurt am Main Anfang der 60er Jahre herausarbeitete, wie bereits in den Jahren vor 1968 die Restauration bröckelte. Dies bildete den Rahmen für den ersten Auschwitz-Prozess, der in der relativ fortschrittlichen Stadt am Main verhandelt wurde und die Grundlage für eines der wichtigsten Theaterstücke von Weiss bildet, »Die Ermittlung«.

Als problematisch erwies sich dagegen der Versuch, mit heutigen Wertungen das Werk neu zu interpretieren. Norbert Otto Eke (Paderborn) rekonstruierte nachvollziehbar, wie Weiss in der »Ästhetik des Widerstands« jene Opposition gegen die Nazis darstellt, die von der Gestapo unter der Sammelbezeichnung »Rote Kapelle« erfasst wurde. Die Gruppen suchten Verbindung mit der Sowjetunion und übermittelten den Kommunisten Informationen. Dementsprechend galten sie in der DDR als vorbildlich und wurden in der BRD als Spione abqualifiziert. Die neuere Forschung hat gezeigt, wie unterschiedlich Beweggründe und Handlungen der Angehörigen dieser Gruppe waren – insofern hatte Eke Recht. Auch ist die »Rote Kapelle« mittlerweile nicht mehr aus der westlichen Geschichtsschreibung des Widerstands ausgegrenzt. Falsch aber ist die Schlussfolgerung, Weiss habe damit die »Pluralität des Widerstands« betonen wollen. Als er den Roman schrieb, bedeutete der Bezug auf diesen Teil der Opposition eine klare Parteinahme gegen die westliche Ideologie.

Auch kommt man kaum weiter, wenn man meint, Weiss aus interkultureller oder postkolonialer Sicht retten zu müssen. Michael Hofmann (Paderborn) kritisierte den Weiss der 60er Jahre dafür, sich in seinen antikolonialen Stücken konsequent auf ökonomische und politische Vorgänge konzentriert zu haben. Die neuere Theorieentwicklung jedenfalls eines Teils der Germanistik verlangte von Weiss, fremde Kulturen oder gar Religionen rettenswert zu finden. Diesem Anspruch sei Weiss – so Hofmann – in der »Ästhetik des Widerstands« dann nachgekommen. Die Belege dafür waren nicht sehr überzeugend. Überhaupt müsste es heute darum gehen, hinter religiösen und kulturellen Verkleidungen die geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen herauszuarbeiten, statt das »Völkische« zu betonen.

Welcher Ort?

Weiss’ Verhältnis zum Sozialismus war auf der Tagung kein beliebtes Thema. Ortsbedingt wurde vor allem seine Beziehung zur DDR gezeigt. Peter Kupke (Darmstadt) widmete sich der Potsdamer Inszenierung der »Ermittlung« von 1965. Frank Starke (Potsdam) hatte Akten studiert, die Weiss als Stasiopfer zeigen sollten; allerdings belegte der Vortrag vor allem, dass das Ministerium für Staatssicherheit keineswegs eine so allwissende Datenkrake war wie heute jeder mittelmäßige IT-Konzern, sondern ziemlich wenig wusste. Matthias Braun (Berlin) stellte Weiss’ langjährige und intensive Kooperation mit dem Rostocker Volkstheater und dessen Intendanten Hanns Anselm Perten dar. Dabei interessierte er sich weder für theaterästhetische noch für literaturwissenschaftliche Fragen, sondern allein für die angebliche propagandistische Funktion des Rostocker Theaters und dafür, wie raffiniert Perten und seine Mitarbeiter Weiss zu Änderungen an seinen Texten bewegt hätten. Dass Weiss diese Zusammenarbeit sehr schätzte, interessierte den Theaterwissenschaftler nicht.

Volker Braun schließlich las noch einmal seinen Vortrag von 1997 »Ein Ort für Peter Weiss«, in dem er den Widerstand in Chiapas und den Subcomandante Marcos als Fortführung der »Ästhetik des Widerstands« darstellte. Doch entzog sich Braun leider der Mühe, die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahrzehnte einzubauen. Auch stand sein Beitrag isoliert unter vielen Versuchen, Weiss zu »einem von uns« im Sinne des eingangs zitierten SPD-Politikers zu machen. An der Verbindung von neuer wissenschaftlicher Erkenntnis im Detail und überzeugender politischer Einordnung im Ganzen ist noch allerlei zu arbeiten.