Russischer Minister gegen Förderkürzung

Kein Interesse an Fördermengenbegrenzung: Rosneft-Bohrturm im westsibirischen Ölfeld Priraslomnoje Foto: REUTERS/Sergei Karpukhin

In Russland werden Stimmen gegen eine mögliche Kürzung der Erdölförderung laut. Energieminister Alexander Nowak sagte am Dienstag, er wolle sich nicht an einer von der Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) angeregten Drosselung der Fördermenge beteiligen. Denkbar sei allenfalls, die Produktion auf dem derzeitigen Niveau einzufrieren. Doch auch das lehnt der Vorstandsvorsitzende des größten russischen Ölkonzerns Rosneft ab. »Warum sollten wir das tun?« fragte Igor Setschin laut Nachrichtenagentur Reuters. Möglicherweise, weil Staatspräsident Wladimir Putin auch am Montag bei einer Energiekonferenz in Istanbul angedeutet hatte, der OPEC-Linie nun doch folgen zu wollen? Ein Sprecher des Präsidialamtes in Moskau sagte dazu, Bedingung für eine Kooperation sei, dass sich die OPEC-Staaten auf konkrete Schritte einigten. Diese waren zuletzt bei der Konferenz des Kartells in Algier vor gut zwei Wochen angekündigt worden. Details sollen im November festgelegt werden.

Rosneft steuert etwa zwei Fünftel zur gesamten Ölfördermenge Russlands bei. Setschin ist für seine ablehnende Haltung der OPEC gegenüber bekannt. Er bezweifelte zudem, ob sich Mitgliedsländer wie der Iran, Saudi-Arabien oder Venezuela sich an einer Drosselung beteiligen sollten. Für den heutigen Mittwoch ist eine informelle Begegnung von Vertretern des Ölkartells und Russlands in Istanbul geplant. Doch wichtige OPEC-Vertreter machen nun einen Rückzieher. Er werde an dem Treffen nicht teilnehmen, sondern es aus der Ferne verfolgen, sagte der saudische Energieminister Khalid Al-Falih. (Reuters/jW)