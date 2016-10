Marode Monarchie

Vorzeigefrau im Westen: Jordaniens Königin Rania am 6. Oktober bei einer Industriekonferenz in Berlin Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa - Bildfunk

Jordaniens König Abdullah II. ist in Deutschlands »besseren Kreisen« sehr beliebt. Am vergangenen Wochenende wurde er in Münster mit dem Westfälischen Friedenspreis ausgezeichnet. Die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe ehrte damit »den Einsatz« des Herrschers »für Frieden und Stabilität in Nahost«. Bundespräsident Joachim Gauck lobte als Festredner dessen Politik in den höchsten Tönen. Kein Wunder, nimmt sein Reich doch einen großen Teil der Flüchtlinge aus Syrien auf, gilt als treuer Freund Israels und dient der NATO als Ausgangsbasis für ihren Krieg in der Region: »Jordanien ist der Eckpfeiler unseres Feldzuges im Irak«, erklärte jüngst in Brüssel der stellvertretende NATO-Generalsekretär Alexander Vershbow. Nach Informationen der italienischen Tageszeitung La Stampa werden derzeit in der Militärbasis Kasotc nördlich von Amman 350 Mitglieder irakischer Spezialeinheiten für die Eroberung von Mossul gedrillt.

Ökonomisch und Sozial sieht es für den Stützpfeiler des Westens nicht gut aus. Die Staatsverschuldung wuchs innerhalb von fünf Jahren um ein Drittel auf 32 Milliarden US-Dollar. Das ohnehin bescheidene Wirtschaftswachstum schwächte sich auf aktuell nur noch 2,3 Prozent ab und liegt damit unter der Geburtenrate von 2,5 Prozent. Das Handelsbilanzdefizit hingegen wächst kontinuierlich: von umgerechnet 12,8 Milliarden Dollar 2012 auf zuletzt 14,4 Milliarden. Im ersten Halbjahr 2016 stieg der Fehlbetrag um weitere 2,7 Prozent, was vor allem dem Rückgang der Exporte um 7,3 Prozent im Zeitraum geschuldet ist. Das im Mai 2002 unterzeichnete Assoziierungsabkommen mit der EU und die Zuerkennung eines »fortgeschrittenen Status in der Partnerschaft« hat dem Land bislang wenig genutzt. Die EU ist weiterhin für ein Viertel des Defizits verantwortlich. Jordaniens Leistungsbilanz wies 2015 ein bedenkliches Defizit von 8,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) aus.

Gestopft werden die Löcher mit neuen Schulden. Ende August gewährte der Internationale Währungsfonds (IWF) Amman im Rahmen eines Dreijahresprogramms noch einmal 723 Millionen Dollar. Weitere 1,9 Milliarden soll demnächst die Weltbank springen lassen. »Kredite, Kredite, Kredite«, stöhnte angesichts dessen der Ökonom und Kommentator der Jordan Times, Fahed Fanek. »Wer soll diese zurückzahlen, wenn sie fällig werden?« fragte er am 21. August. »Die Antwort ist offensichtlich: Die Gläubiger bezahlen sich bislang gegenseitig, indem sie uns noch mehr Geld leihen.« Irgendwann werde »dieses Spiel« allerdings nicht mehr funktionieren. »Dann wird die Blase platzen und die Krise ausbrechen.«

Hält aber die Bevölkerung so lange still? Umsonst sind diese Kredite nicht. Der IWF verbindet seine Zahlung mit harten politischen Forderungen. Um den staatlichen Schuldenberg von heute 93,2 Prozent des BIP bis 2021 auf 77,2 Prozent zu drücken, soll das Haushaltsdefizit binnen drei Jahren durch drastische Kürzungen von 918 auf 170 Millionen Jordanische Dinar (JD; 217 Millionen Euro) reduziert werden. Eine riskante Sache, wenn man weiß, dass der Staat größter Arbeitgeber ist, die offizielle Erwerbslosenquote bereits jetzt zwölf Prozent beträgt und ein Drittel der 6,5 Millionen Bürger in Armut leben – von den syrischen und palästinensischen Flüchtlingen gar nicht zu reden.

656.400 Syrer wurden von der UNO registriert, doch seriöse Schätzungen gehen von insgesamt 1,5 Millionen Menschen aus, die vor dem Bürgerkrieg hierher geflohen sind. Sie sind die billigsten Arbeitskräfte und drücken so ungewollt die ohnehin mageren Löhne und Gehälter. 468 Dinar verdiente ein Jordanier 2014 monatlich im Schnitt und lag damit nur knapp über der offiziellen Armutsschwelle von 450 JD (574 Euro) für eine fünfköpfige Familie. Von den 190 JD Mindestlohn kann ohnehin niemand leben. Da 44 Prozent der Arbeitskräfte nur »informell«, das heißt in der Schattenwirtschaft beschäftigt sind, ist Prekarität vor allem im Einzelhandel, Dienstleistungs- und Transportwesen allgegenwärtig. Und es gärt: Einer Studie des Phoenix Centre for Economic and Informatics Studies vom 1. Mai 2016 zufolge wurden in den vergangenen fünf Jahren 3.500 Protestaktionen von Arbeitern durch staatliche Intervention verhindert.

Besserung ist kaum in Sicht. Jordanien fehlt es an Rohstoffen und auch an einer ernstzunehmenden Industrie. Tourismus, Banken, Finanzdienstleistungen, Kommunikation und die Versorgung der Hunderttausenden von Israel vertriebenen Palästinenser machen zwei Drittel der Wirtschaftsleistung aus. Das UN-Hilfswerk UNRWA ist zweitgrößter Arbeitgeber in dem Land. Die kleine Textilindustrie kann sich gegen die südostasiatische Konkurrenz immer weniger behaupten. So bestehen die Exporte vor allem aus pharmazeutischen und Chemieprodukten sowie Phosphat. Gleichzeitig muss fast der komplette Energiebedarf mit Importen gedeckt werden.

Potential für eine Revolte ist auch anderweitig vorhanden: Laut UN zählt das Königreich zu den zehn wasserärmsten Staaten der Welt. Pro Jahr sinkt der Grundwasserspiegel um einen Meter. Jedem Einwohner stehen nur 100 Kubikmeter des wertvollen Nasses zur Verfügung. In Deutschland wird das Zwanzigfache verbraucht. 2013 wurde deshalb mit dem Abpumpen des letzten großen Vorrats unter der Wüste bei Disi begonnen. Bis 2063 sollen diese 300.000 Jahre alten und laut Experten radioaktiv belasteten Vorkommen reichen, dann ist endgültig Schluss.

Durch das IWF-Spardiktat werden die Armen allerdings wohl weit früher extremer Knappheit ausgesetzt sein, denn bislang sind die Wasserlieferungen durch den Staat subventioniert. Neben der Repression durch den allgegenwärtigen Geheimdienst versucht der Monarch, Massen durch den Einsatz des islamischen Klerus zur Sparsamkeit und zum Stillhalten zu bewegen. Wie lange das angesichts der gut gefüllten Swimmingpools der Reichen – der als »grenzenlos korrupt« (NZZ 21.9.2016) geltenden Oberschicht und eines Königs, der mit 30 Millionen Dollar Jahresgehalt bestbezahlter Staatschef der Welt ist – gelingt, bleibt abzuwarten.