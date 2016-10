Aufruf zur LL-Demo 2017

Die Organisatoren der Demonstration im Rahmen der Luxemburg-Liebknecht-Ehrung am 15. Januar 2017 in Berlin veröffentlichten am Montag den Aufruf zur Teilnahme (der Zug beginnt um 10 Uhr am Frankfurter Tor und führt zur Gedenkstätte der Sozialisten in Friedrichsfelde):

»Krieg«, so Rosa Luxemburg während des Ersten Weltkrieges, »ist ein methodisches, organisiertes, riesenhaftes Morden.« Die Kriegsprofiteure meuchelten Rosa und Karl und viele ihrer Weggefährten für diese Unbestechlichkeit des Denkens und Handelns.

Es folgte das Massenmorden des deutschen Faschismus. Und heute warnen Fidel Castro, Papst Franziskus und ungezählte andere Menschen vor dem nuklearen Inferno.

Kriege und kriegerische Konflikte überziehen die Erde. 60 Millionen sind auf der Flucht vor Krieg, Terror und Hunger. Zynisch machen Nazis gerade diese geschundenen Menschen verantwortlich für die Sorgen derer hierzulande. Und die Ausbeuter teilen und herrschen, betreiben Sozialabbau, bauen am Überwachungsstaat, schnüren die Asylpakete, liefern Waffen in Krisengebiete, lassen töten mittels Drohnen, schicken Soldaten – machen so Profit.

Demonstrieren wir – Linke verschiedener Couleur – am 15. Januar 2017 friedlich für die Solidarität unter den Ausgebeuteten, wo immer sie geboren sind. Demonstrieren wir gegen Kriege und gegen Faschisten – für eine sozial gerechte und solidarische Welt. Dafür kämpften und starben Rosa und Karl. Wir führen ihren Kampf weiter.

Die liberale dänische Tageszeitung Politiken (Kopenhagen) schrieb am Dienstag zur Lage in Afghanistan:

Der Krieg in Afghanistan wurde nie zu dem Erfolg, auf den manche gehofft hatten. Er wurde zu einer hässlichen Niederlage. (Es ist) 15 Jahre her, dass der amerikanische Präsident George W. Bush beschloss, einen »Blitzkrieg« gegen die Taliban zu führen. Das hat den Westen über 7.000 Milliarden Kronen (rund 940 Milliarden Euro) Militärausgaben gekostet, während 3.400 Milliarden (knapp 457 Milliarden Euro) für die Entwicklungshilfe ausgegeben wurden. Fast 100.000 Menschen sind getötet worden, darunter 3.500 ausländische Soldaten – 43 dänische. Die Ziele, die Ausgangspunkt für den Krieg waren, sind nicht erreicht worden.

Quelle: dpa

Der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko äußerte sich am Dienstag zu den neuen Kompetenzen der Bundespolizei:

Auch die Bundespolizei darf zukünftig verdeckte Ermittlungen durchführen, Schwerpunkt ist die irreguläre Migration. Auch humanitär und politisch motivierte Fluchthelfer werden dadurch kriminalisiert. Hinter den von der Bundespolizei dämonisierten »Schleuserbanden« verbirgt sich oft eine Diaspora von Geflüchteten und ihren Unterstützern, die Fluchthilfe nicht aus Profitinteresse betreiben.

Die Bundespolizei bestätigt den bereits üblichen Einsatz von Vertrauenspersonen und die Kooperation mit der türkischen Nationalpolizei. Nach der Änderung des Bundespolizeigesetzes im Juni rekrutiert die Bundespolizei nun verdeckte Ermittler. Bis zum Aufbau einer entsprechenden Abteilung werden Beamte vom BKA ausgeliehen.

Durch Erkenntnisse ihrer V-Leute verhindert die Bundespolizei seit Januar 2015 Schleusungen mit ausgemusterten Frachtschiffen aus der Türkei. Mehr als tausend Geflüchtete wurden dort von Bord geholt. Es ist menschenverachtend, wenn vor allem syrische Familien dadurch in nicht seetüchtige Schlauchboote gedrängt werden. (...)

Zweifellos handeln einige Schleuser aus Profitinteressen, berichtet werden Folter, Misshandlungen oder sexuelle Gewalt. Im Bereich der Fluchthilfe entstand aber auch ein Markt an Dienstleistungen, in dem Geflüchtete einander auf ihrem Weg in sichere Aufnahmeländer helfen. Die EU-Polizeiagentur Europol speichert diese Personen in ihren Datenbanken, angeblich sind dort mehr als 40.000 »Schlepper« aktenkundig. Diese Zahl ist völlig aus der Luft gegriffen.