Wer braucht schon Mathe

Kämpferische Pädagogen: Am Montag hatte die Gewerkschaft ZNP zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen (Katowice) Foto: Andrzej Grygiel/dpa - Bildfunk

Mehr als 25.000 Lehrerinnen und Lehrer haben am Montag in ganz Polen gegen eine von der PiS-Regierung vorgesehene Bildungsreform protestiert. Die Kundgebungen fanden in allen Woiwodschaftshauptstädten statt und waren von der Lehrergewerkschaft ZNP organisiert. Neben inhaltlichen Vorbehalten gegen die bevorstehenden Änderungen befürchten die Pädagogen auch Massenentlassungen, auch wenn die zuständige Bildungsministerin Anna Zalewska entsprechende Pläne bestreitet.

Kern der angestoßenen Reform ist die Abschaffung der Mittelstufenschulen, die in Polen Gymnasien heißen (im Unterschied zum Lyzeum, das zum Abitur führt), als gesonderte Schulform. Sie decken derzeit die Jahrgangsstufen sieben bis neun ab und folgen auf eine sechsjährige Grundschule. Ironischerweise waren die Gymnasien um die Jahrhundertwende von einer konservativen Regierung eingeführt worden. Es ging damals angeblich darum, Jugendliche in den »schwierigen Jahren der Pubertät« besonders intensiv und altersgerecht zu betreuen.

Faktisches Ziel war, das polnische Bildungswesen zu straffen und marktkonformer zu gestalten. Deshalb ist der Unterricht im Gymnasium heute einerseits von einer relativ frühen Spezialisierung gekennzeichnet – etwa in Schulen mit verstärktem Englisch- oder Deutschunterricht oder mit musischem Akzent. Andererseits herrscht ein hoher Leistungsdruck. Viele Kritiker werfen den Gymnasien vor, die Jugendlichen nur noch darauf zu drillen, wie man Multiple-Choice-Fragebögen ausfüllt. Außerdem werde den Schülern bzw. ihren Eltern nach der neunten Klasse berufsvorbereitende Entscheidungen abverlangt. Wer das durchaus anspruchsvolle Examen mit guten Ergebnissen besteht, kann sich ein »gutes« Lyzeum aussuchen und hat mit dem Abschluss später auch bessere Chancen auf einen Studienplatz an einer »guten« Universität.

Gegen diese selektiven Aspekte des Gymnasiums hat die Erziehungsministerin nichts einzuwenden. Überhaupt ist eine inhaltliche Begründung dafür, dass künftig die Grundschule acht und das Lyzeum vier Jahre dauern soll, kaum erkennbar. Es mag eine politische Ironie sein, dass ausgerechnet eine rechtskonservative Regierung damit zu einer Struktur zurückkehren will, wie sie in der Volksrepublik Polen bestanden hat. Wenn Ministerin Zalewska erklärt, die Reform sei »durchdacht«, dann hält sie mit den Argumenten dafür indes sorgfältig hinter dem Berg.

Bei der polnischen Opposition hält sich daher hartnäckig der Verdacht, es gehe der neuen Regierung darum, im Zuge der Auflösung der Gymna­sien massenhaft Schuldirektoren und Lehrer zu entlassen und sie durch Leute mit dem richtigen Parteibuch zu ersetzen. Gleichzeitig werden im Rekordtempo neue Lehrbücher und Lehrpläne erstellt, die beispielsweise eine Stärkung der ideologischen Fächer Religion und Geschichte zu Lasten der sogenannten MINT-Fächer sowie der Fremdsprachen vorsehen. Das Deputat für den EDV-Unterricht soll zum Beispiel halbiert werden, Englisch soll mit mageren zwei Wochenstunden statt heute vier bis fünf unterrichtet werden.

Die Lehrergewerkschaft will die Proteste fortsetzen und droht inzwischen schon mit einem allgemeinen Schulstreik im ganzen Land. Doch auch im eigenen Lager scheint Zalewska noch nicht alle Kabinettskollegen überzeugt zu haben. So bezweifelte das Finanzministerium dieser Tage, ob die Kosten der geplanten Reform wirklich durchgerechnet seien, und Wissenschaftsminister Jaroslaw Gowin äußerte Kritik an der geplanten Stärkung der Rolle der Schulräte. Da für dieses Amt keinerlei spezifische pädagogische Qualifikation vorgesehen ist – im Klartext: jeder mit entsprechender politischer Protektion diese Jobs bekommen kann –, sei nicht ausgeschlossen, dass Leute die Arbeit von Lehrern beurteilen sollen, die geringer qualifiziert seien als die Beurteilten selbst.

Andere Kritiker machen sich Sorgen um die internationale Anerkennung polnischer Schulabschlüsse. Da der PiS-Regierung die anhaltende Arbeitsmigration nach Westeuropa ohnehin ein Dorn im Auge ist und die Bereitschaft, nach Polen zurückzukehren, angesichts des Lohngefälles minimal ist, könnte das sogar ein billigend in Kauf genommener Nebeneffekt sein.