Polizeikräfte sind am Montag gegen protestierende Studenten der Witwatersrand-Universität in Johannesburg vorgegangen. Seit Monaten gibt es in Südafrika Proteste gegen die vom Bildungsministerium angekündigte Erhöhung der Studiengebühren. Die bereits jetzt für viele Menschen unbezahlbaren Unkosten verbauen vor allem Kindern ärmerer Familien den Zugang zur Hochschule. Studierendenvertreter fordern, die weiterführenden Bildungseinrichtungen statt durch Gebühren über Vermögenssteuern und höhere Einkommenssteuern auf Spitzengehälter zu finanzieren. (dpa/jW)