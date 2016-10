»Wohnen darf nicht arm machen!« warnt die Kommunistische Partei im österreichischen Bundesland Steiermark. Sie rufen zur Demonstration in der Stadt Graz auf, um die Wohnbeihilfe zu erhalten. Am Zuschuss zu den Mietkosten wurden kürzlich Änderungen vorgenommen, neu heißt die Leistung »Wohnunterstützung«. Worin liegt der Unterschied?

Es wurden drastische Verschlechterungen beschlossen. Rund 18.000 Personen haben bislang Wohnbeihilfe bekommen. Zum großen Teil waren das Menschen mit geringem Einkommen, Rentner, Alleinerziehende, aber auch 6.000 Studierende. Die Wohnbeihilfe wurde unter Berücksichtigung des Einkommens und der Wohnungsgröße vergeben. Für viele war sie eine wichtige Leistung, um die Miete zu finanzieren. Denn in der Steiermark, insbesondere im Ballungsraum Graz, steigen die Wohnkosten deutlich.

Bei der Vergabe der neuen Wohnunterstützung werden nun andere Leistungen auf das Einkommen mit angerechnet. Es gibt auch eine, ich sage das in Anführungszeichen, »Vermögensobergrenze«, die bei 4.188 Euro liegt. Wer sich einen solchen Notgroschen angespart hat, der wird künftig keine Wohnunterstützung erhalten. Man will die Menschen also auf das Existenzminimum hinunterdrücken, bevor sie überhaupt einen Anspruch auf die Leistung haben.

Ihre Partei beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Wohnen, in Graz stellen Sie mit Elke Kahr sogar die Ressortchefin im Stadtrat. Können Sie abschätzen, was diese Änderungen für die Bezieher bedeuten?

In den letzten Wochen sind Hunderte Menschen in das Büro der Wohnungsstadträtin oder in den KPÖ-Landtagsklub gekommen. Deren Fälle sind von uns durchgerechnet worden: Sie alle haben etwas beim neuen System verloren. Nur in zwei Fällen können Personen mit einer kleinen Verbesserung wegen einiger Detailänderungen rechnen. Die deutlichste Verschlechterung ist die Anrechnung etwa der Familienbeihilfe auf das Einkommen. Das führt dazu, dass Menschen komplett aus der neuen Wohnunterstützung herausfallen. Zu uns kam etwa eine Witwe mit zwei Kindern. Ihr Erwerbseinkommen liegt bei 840 Euro, sie erhielt dazu 194 Euro Wohnbeihilfe. Jetzt bekommt sie keinen einzigen Euro Wohnunterstützung. Das ist Wahnsinn. In ihrem Fall muss man davon ausgehen, dass sie ihr jetziges Quartier nicht behalten kann.

Beschlossen wurde die Wohnunterstützung auf Drängen der SPÖ-Landesrätin Doris Kampus. Weshalb wollte die Landesregierung es nicht beim bisherigen System belassen?

Es hieß, die durch die Wohnbeihilfe verursachten Kosten würden explodieren. Tatsächlich steht der neue Beschluss einfach in einer Reihe neoliberaler Entscheidungen, die wir in der Steiermark in den vergangenen Jahren oft erlebt haben. Ihm gingen etwa Budgetkürzungen im Bereich der Behindertenbetreuung und der Jugendwohlfahrt voraus. Das Streichen bei der Wohnbeihilfe wurde ja zudem auch vom Koalitionspartner der SPÖ mitgetragen, der konservativen ÖVP. Beide ließen in der letzten Landtagssitzung im Juli über das Vorhaben abstimmen. In aller Schnelle holte sich die Regierung die Zustimmung für ihre Vorlage, in die sie damals noch nicht einmal genaue Zahlen eingefügt hatte.

Lässt sich nun noch etwas am Gesetz ändern?

Nur durch Proteste. Das Gesetz wurde beschlossen und ist seit dem 1. September in Kraft. Die einzige Hoffnung besteht nun darin, einen so starken Druck aufzubauen, dass die Verschlechterung zurückgenommen wird. Etwas Ähnliches ist uns bereits in der Vergangenheit gelungen. Lange war die Steiermark das letzte österreichische Bundesland, in dem Familien für ihre pflegebedürftigen Angehörigen einen sogenannten Pflegeregress zahlen mussten. Über ein Jahr hat die KPÖ das thematisiert, schließlich wurde der Pflegeregress abgeschafft.

Und bemerken Sie erste Auswirkungen Ihrer Proteste?

Durch Plakate, Flugblätter und Berichte in Zeitungen ist das Thema in ganz Graz präsent. Würden wir nicht zur Demonstration aufrufen, würde wohl nicht mehr darüber gesprochen werden – und die Betroffenen stünden allein da. Es tun sich auch erste Risse in SPÖ und ÖVP auf. Die wollen wir natürlich vergrößern, damit die Landesregierung am Ende dem Druck nicht mehr standhalten kann.