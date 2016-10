Deutsche Bank: Zitterpartie geht weiter

Baustelle oder Abrissobjekt? Absperrung nahe der Firmenzentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main Ende September Foto: Boris Roessler/dpa- Bildfunk

Die Eigentümer der Deutschen Bank müssen weiter auf eine Einigung im Streit um US-Hypotheken warten. Die Enttäuschung darüber ließ die Aktie von Deutschlands größtem Geldhaus am Montag abermals deutlich ins Minus rutschen: Zeitweise fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 11,64 Euro ab und war damit größter Verlierer unter den 30 Dax-Konzernen. Im Handelsverlauf erholte sich die Aktie nur wenig.

Hoffnungen waren dadurch genährt worden, dass Konzernchef John Cryan in der vergangenen Woche am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington auch Vertreter des US-Justizministeriums getroffen hatte. Cryan will das Verfahren um faule Hypothekenpapiere – eine der signifikanten Altlasten der Bank – möglichst noch bis zur US-Präsidentschaftswahl Anfang November mit einem Vergleich beilegen. Finanzkreisen zufolge gibt es bislang aber keinen Durchbruch in den Verhandlungen. Völlig offen ist zudem, ob die Bank die Strafe wie erhofft drücken kann.

Das US-Justizministerium hat 14 Milliarden Dollar aufgerufen. Das übersteigt die Rückstellungen des Bankhauses für solche Fälle deutlich. Hinzu kommen weitere Rechtsstreitigkeiten wegen der sehr robusten Geschäftspraktiken des Geldhauses in den zurückliegenden Jahren, die vor allem finanziell relevant sind, wenn sich US-Behörden einmischen.

Die Deutsche Bank selbst äußert sich nicht zu den Verhandlungen. Cryan hat offiziell lediglich betont, dass das Institut seine Probleme aus eigener Kraft lösen kann und weder Unterstützung vom Staat noch eine weitere Kapitalerhöhung braucht. Letzteres bezweifeln die meisten Analysten inzwischen. Die großen Investmentbanken umwerben Cryan bereits, wie Insider berichten. Allerdings dürften Investoren zunächst Klarheit haben wollen, wieviel der Hypothekenstreit überhaupt kostet und wieviel Geld für Investitionen ins Kerngeschäft übrigbleibt. Die Strategiedebatte hat die Bank wieder eingeholt, spätestens seit der ungewohnt drastischen Kritik des IWF vor wenigen Tagen. Der Fonds hatte erklärt, die Deutsche Bank müsse weiter Anpassungen vornehmen, um Investoren davon zu überzeugen, dass ihr Geschäftsmodell für die Zukunft tragfähig sei.

Der letzte große Strategiewechsel ist eineinhalb Jahre her. Im Frühjahr 2015 entschied der Aufsichtsrat, dass die Deutsche Bank eine Universalbank bleiben soll. Der Konzern will weiterhin Investmentbanking, Privatkundengeschäft und Vermögensverwaltung betreiben, allerdings insgesamt schrumpfen: durch eine Abspaltung der Postbank, eine Reduzierung kapitalintensiver Geschäfte und den Rückzug aus einigen unwichtigen Ländern. Cryan übernahm diese Grundsatzentscheidung nach seinem Amtsantritt im Sommer 2015 – und setzte den Abbau von weltweit 9.000 Stellen oben drauf. Bis jetzt hatte das wenig Erfolg. (Reuters/jW)