Strafverfolgerin des Tages: Dessauer Justiz

Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen: Die Dessauer Justiz erfüllt diese Redewendung wieder mal mit Leben. Bei den Ermittlungen zum Feuertod von Oury Jalloh stellt sich die Staatsanwaltschaft seit Jahren blind und taub. Polizisten, die nachweislich vor Gericht gelogen hatten, kamen unbehelligt davon. Strafanzeigen gegen Tatverdächtige in Uniform verliefen im Sande. Gutachten, die der Selbstmordthese widersprechen, ignorieren die Ermittler ebenso geflissentlich, wie Anfragen von junge Welt oder handfeste Indizien, nach denen das Opfer gar kein Feuerzeug zur Selbstentzündung bei sich gehabt haben konnte. Zu allem Überfluss produzierte die Staatsanwaltschaft im August medienwirksam einen Brandversuch in einem nicht existenten »Institut« unter völlig realitätsfernen Bedingungen.

Gegen Aktivisten aber, die Hinweise darauf sehen, dass Polizisten das gefesselte Opfer lebendig verbrannt haben könnten, gehen die Strafverfolger unterdessen mit eiserner Hand vor. Da hagelt es fortgesetzt Anklagen wegen unliebsamer Meinungsäußerungen. Da wird gegen einen Demoanmelder ermittelt, weil er im Januar 2012 Polizeibeamte mit dem Slogan »Oury Jalloh – das war Mord« dazu provoziert haben soll, ihn bewusstlos zu schlagen. Da sind 140 Tagessätze à 30 Euro gegen einen Freund Jallohs, dem – menschlich durchaus verständlich – die Nerven durchgegangen waren, jetzt auch viel zu wenig.

Zum Vergleich: Das Landgericht Magdeburg verurteilte den hochrangigen Polizisten Andreas S. wegen »fahrlässiger Tötung« zu 140 Tagessätzen à 90 Euro. Was man sicher weiß: Er stellte 2005 mehrfach den Alarm im Dessauer Revier aus, ließ etwa elf Minuten ungerührt vergehen, in denen der Gefangene im Keller unter ihm qualvoll verbrannte. In Dessau werden, wie zuvor geschehen, Beamte für solcherlei Vergehen schon mal freigesprochen. (sbo)