Gelungene Renazifizierung

Jetzt haben wir es amtlich. Nichts ist uns nach der entsetzlichen Katastrophe von 1945, dem Selbstmord unseres Reichskanzlers, so gut gelungen wie die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand: die Gründung der Bonner Republik durch die Spaltung Deutschlands. Auf ihrem Territo­rium sammelten sich mehr NSDAP-Mitglieder, als es je zuvor dort gab.

In der DDR wurden hastig ausgebildete Volksrichter eingesetzt, die nicht immer alle Paragraphen des Strafgesetzbuches kannten. Die bewährten alten Nazirichter verschwanden in den Westen, wo sie in Amt und Würden wiederauftauchten.

Wobei festzuhalten ist, ein in den Westen geflohener Volksrichter der DDR hätte keine Chance gehabt, sein Amt weiter auszuüben, die Privilegien aber selbst der Richter des Volkgerichtshofes (VGH) blieben unangetastet. So sehr, dass Marion Freisler, die Gemahlin des bei einem Luftangriff umgekommenen VGH-Präsidenten Roland Freisler – er ließ die Männer des 20. Juli am Fleischerhaken abschlachten –, selbstverständlich ihre Witwenpension aus diesem Dienstverhältnis ihres Ehemannes bezog. Erst als sie auch noch eine »Schadensausgleichsrente« verlangte, weil dieser blutigste aller Blutrichter in der Bundesrepublik »als Rechtsanwalt oder Beamter des höheren Dienstes tätig« geworden wäre, erregte das Aufsehen. Aber der zuständige CSU-Sozialminister Fritz Pirkl war sich sicher: Es könne »ebenso wahrscheinlich sein, dass Freisler in seinem erlernten oder einem anderen Beruf weitergearbeitet hätte, zumal da eine Amnestie oder ein zeitlich begrenztes Berufsverbot ebenso in Betracht zu ziehen sind«.

Diese Renazifizierung Westdeutschlands hat jetzt nach sieben Jahrzehnten das Bundesministerium für Justiz durch eine historische Untersuchungskommission in seinem Dienstbereich aufgedeckt. Die Kontinuität zum Nazistaat – die Bundesrepublik betrachtete sich stets als Rechtsnachfolger des »Dritten Reiches« – blieb gewahrt: Von 170 Juristen, die zwischen 1949 und Anfang der 70er Jahre in Führungspositionen des Bundesjustizministeriums tätig waren, hatten 90 der NS DAP angehört und 34 der SA. Dazu kamen viele, die überdies als Richter bei Sondergerichten gewirkt haben und verantwortlich auch für Todesurteile waren. Von Hans Globke abgesehen – der regierte als harte rechte Hand Adenauers im Bundeskanzleramt die ganze Westrepublik –, war auch noch im Justizministerium der für das Familienrecht Verantwortliche einst für die Nürnberger Rassengesetze zuständig.

Es galt die Verheißung Konrad Adenauers: »Man schüttet kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein reines hat.« Doch man hatte sauberes Wasser. Nicht unter den Mordgesellen des Nazistaates, sondern in der Emigration. Der eine, Fritz Bauer, den das sozialdemokratische Hessen zurückholte, hat mit dem Frankfurter Prozess dafür gesorgt, dass wir heute wissen, was in Auschwitz geschah. Er hat es nicht lange überlebt – doch diesen Tod aufzuklären bedarf es einer neuen Untersuchungskommission.